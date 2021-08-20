https://ria.ru/20210820/siriya-1746588045.html
Путин отметил улучшение ситуации в Сирии
Путин отметил улучшение ситуации в Сирии - РИА Новости, 20.08.2021
Путин отметил улучшение ситуации в Сирии
В Сирии по-прежнему сохраняется террористическая угроза, хотя на большей части территории страны действуют режим прекращения огня, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:34
2021-08-20T17:34
2021-08-20T18:00
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владимир путин
ангела меркель
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Сирии по-прежнему сохраняется террористическая угроза, хотя на большей части территории страны действуют режим прекращения огня, заявил президент РФ Владимир Путин."Рассказали немецким партнерам и о нашем видении положения дел в Сирии. На большей части территории поддерживается режим прекращения огня и идет восстановление разрушенного хозяйства и инфраструктуры, однако по-прежнему сохраняется террористическая угроза", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель."Придаем большое значение одобренной в июле резолюции 2585 Совета Безопасности ООН по комплексному гуманитарному содействию Сирии. Это во многом стало результатом договоренностей, достигнутых в ходе июньского российско-американского саммита в Женеве", - отметил президент РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель."Надеемся, что европейские страны, включая ФРГ, также присоединятся к усилиям по оказанию помощи сирийскому народу", - добавил Путин.
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в мире, сирия, россия, оон, германия, владимир путин, ангела меркель
17:34 20.08.2021 (обновлено: 18:00 20.08.2021)
Путин отметил улучшение ситуации в Сирии
Президент Путин: в Сирии сохраняется террористическая угроза несмотря на улучшение ситуации