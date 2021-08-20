https://ria.ru/20210820/shtraf-1746546416.html

Суд отменил штраф пермской активистке, записавшей видеообращение к Путину

Суд отменил штраф пермской активистке, записавшей видеообращение к Путину - РИА Новости, 20.08.2021

Суд отменил штраф пермской активистке, записавшей видеообращение к Путину

Суд апелляционной инстанции отменил штраф в 20 тысяч рублей пермячке, записавшей видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T14:36

2021-08-20T14:36

2021-08-20T14:36

общество

пермь

владимир путин

дмитрий песков

пермский краевой суд

россия

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ПЕРМЬ, 20 авг - РИА Новости. Суд апелляционной инстанции отменил штраф в 20 тысяч рублей пермячке, записавшей видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, сообщили РИА Новости в Пермском краевом суде.Ранее Мотовилихинский районный суд Перми оштрафовал активистку Елену Германову на 20 тысяч рублей за нарушение установленного порядка организации пикета в защиту местного стадиона "Молот". На том мероприятии проводилась запись видеообращения к Путину. Адвокат Германовой обжаловал решение."Решение районного суда по делу об административном правонарушении (ст.20.2 ч.2 КоАП РФ) Германовой Елены Анатольевны отменено за отсутствием состава", — рассказали в крайсуде."Краевой суд пришел к мнению, что суд первой инстанции не учел мотивы, которыми руководствовалась подзащитная при выступлении. Оно не было направлено на незаконное пикетирование, его цель – записать видеообращения на прямую линию к президенту. Мероприятие не носило общественно опасного характера, было непродолжительным", —пояснил РИА Новости адвокат активистки Денис Трегубов.По его словам, Германова планирует воспользоваться правом на реабилитацию и обратиться в суд за компенсацией.В июне в соцсетях появилась информация, что в Перми правоохранители задержали активистов, которые записывали на улице видеообращение к президенту с жалобой на планы властей по сносу стадиона "Молот" и застройке площадки высотными домами. На людей после этого якобы составили административные протоколы за проведение несогласованного массового мероприятия. Также было опубликовано видео, на котором около 20 человек в медицинских масках держат плакат "Сохраним стадион "Молот", а женщина в центре толпы зачитывает обращение к "Владимиру Владимировичу", в котором указывает на невыполнение в Перми поручений главы государства о доступности спортивных сооружений.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в июле заявил, что в Кремле разобрались в истории оштрафованной пермской активистки: на стадионе, который она отстаивала, уже больше года никто не занимался спортом, и его нельзя назвать спортивным объектом.

https://ria.ru/20210625/obraschenie-1738600082.html

https://ria.ru/20210630/zapugivanie-1739234600.html

https://ria.ru/20210702/kreml-1739576144.html

пермь

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общество, пермь, владимир путин, дмитрий песков, пермский краевой суд, россия