Суд отменил штраф пермской активистке, записавшей видеообращение к Путину
Суд отменил штраф в 20 тысяч рублей пермской активистке, записавшей видеообращение к Путину
ПЕРМЬ, 20 авг - РИА Новости. Суд апелляционной инстанции отменил штраф в 20 тысяч рублей пермячке, записавшей видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, сообщили РИА Новости в Пермском краевом суде.
Ранее Мотовилихинский районный суд Перми оштрафовал активистку Елену Германову на 20 тысяч рублей за нарушение установленного порядка организации пикета в защиту местного стадиона "Молот". На том мероприятии проводилась запись видеообращения к Путину. Адвокат Германовой обжаловал решение.
"Решение районного суда по делу об административном правонарушении (ст.20.2 ч.2 КоАП РФ) Германовой Елены Анатольевны отменено за отсутствием состава", — рассказали в крайсуде.
"Краевой суд пришел к мнению, что суд первой инстанции не учел мотивы, которыми руководствовалась подзащитная при выступлении. Оно не было направлено на незаконное пикетирование, его цель – записать видеообращения на прямую линию к президенту. Мероприятие не носило общественно опасного характера, было непродолжительным", —пояснил РИА Новости адвокат активистки Денис Трегубов.
По его словам, Германова планирует воспользоваться правом на реабилитацию и обратиться в суд за компенсацией.
В июне в соцсетях появилась информация, что в Перми правоохранители задержали активистов, которые записывали на улице видеообращение к президенту с жалобой на планы властей по сносу стадиона "Молот" и застройке площадки высотными домами. На людей после этого якобы составили административные протоколы за проведение несогласованного массового мероприятия. Также было опубликовано видео, на котором около 20 человек в медицинских масках держат плакат "Сохраним стадион "Молот", а женщина в центре толпы зачитывает обращение к "Владимиру Владимировичу", в котором указывает на невыполнение в Перми поручений главы государства о доступности спортивных сооружений.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в июле заявил, что в Кремле разобрались в истории оштрафованной пермской активистки: на стадионе, который она отстаивала, уже больше года никто не занимался спортом, и его нельзя назвать спортивным объектом.