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Голикова оценила готовность школ к новому учебному году
Голикова оценила готовность школ к новому учебному году - РИА Новости, 20.08.2021
Голикова оценила готовность школ к новому учебному году
Подготовку к новому учебному году завершили более 83 тысяч школ и детсадов (95% от общего числа в России), рассказали журналистам в секретариате вице-премьера... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T10:06
2021-08-20T10:06
общество
образование - общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
татьяна голикова
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подготовку к новому учебному году завершили более 83 тысяч школ и детсадов (95% от общего числа в России), рассказали журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.Как рассказали в секретариате, Голикова провела ежегодное совещание с федеральными министерствами и регионами по готовности школ и детских садов к началу нового учебного года. На совещании были отмечены непростые условия этой подготовки: действие коронавирусных ограничений, подтопления и пожары в ряде регионов."Несмотря на это в большинстве регионов в плановом режиме завершается приемка образовательных организаций. На сегодняшний день 95% образовательных организаций (свыше 83 тысяч) в целом по стране завершили подготовку к новому учебному году и соответствуют установленным требованиям", - говорится в сообщении.Кроме того, к 1 сентября этого года планируется ввести более 84 тысяч мест в 130 школах и 10,5 тысячи мест в 61 детском саду, добавляется в сообщении.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила МЧС, МВД и Росгвардию обратить внимание на пожарную и антитеррористическую безопасность школ."Наша первоочередная задача начать учебный год, не подвергая риску здоровье и жизнь всех участников образовательного процесса. Но не только меры, связанные с профилактикой COVID-19, требуют пристального внимания. Речь идет о соблюдении в образовательных организациях требований комплексной безопасности, включая пожарную и антитеррористическую" - заявила Татьяна Голикова, слова которой приводит её секретариат.Согласно сообщению, Росгвардия, МЧС и МВД проводят комиссионные обследования образовательных организаций, в том числе оценивают степень противокриминальной защищенности объектов образования.МВД отмечает улучшение ситуации: на 41% увеличилось количество организаций, имеющих физическую охрану, на 33,5% - оборудованных кнопками тревожной сигнализации, на 22% - оснащенных системами видеонаблюдения, на 9,7% - системами контроля доступа.Отдельно Татьяна Голикова заслушала регионы, в которых в результате пожаров или подтоплений образовательные организации не откроются 1 сентября и поручила руководителям этих регионов принять необходимые меры, чтобы дети из этих школ и детских садов смогли начать учебный год в других организациях. Этот вопрос остается на личном контроле вице-премьера.Особое внимание Голикова также обратила на организацию горячего питания школьников начальных классов и поручила руководителям регионов взять под контроль выполнение предписаний Роспотребнадзора при подготовке школьных пищеблоков. По данным Роспотребнадзора остается всего 184 школы в 9 регионах (менее 0,5% всех школ страны), которые не отвечают необходимым требованиям."По итогам состоявшегося обсуждения Татьяна Голикова поручила губернаторам взять под личный контроль обеспечение деятельности образовательных организаций в соответствии с требованиями комплексной безопасности, санитарно-гигиеническими требованиями, в том числе к организации питания обучающихся, с требованиями соблюдения правил организованной перевозки детей в условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210819/shkola-1746335456.html
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общество, образование - общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
10:06 20.08.2021
 
Голикова оценила готовность школ к новому учебному году

Вице-премьер Голикова: большинство школ и детских садов готовы к новому учебному году

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подготовку к новому учебному году завершили более 83 тысяч школ и детсадов (95% от общего числа в России), рассказали журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Как рассказали в секретариате, Голикова провела ежегодное совещание с федеральными министерствами и регионами по готовности школ и детских садов к началу нового учебного года. На совещании были отмечены непростые условия этой подготовки: действие коронавирусных ограничений, подтопления и пожары в ряде регионов.
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"Несмотря на это в большинстве регионов в плановом режиме завершается приемка образовательных организаций. На сегодняшний день 95% образовательных организаций (свыше 83 тысяч) в целом по стране завершили подготовку к новому учебному году и соответствуют установленным требованиям", - говорится в сообщении.
Кроме того, к 1 сентября этого года планируется ввести более 84 тысяч мест в 130 школах и 10,5 тысячи мест в 61 детском саду, добавляется в сообщении.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила МЧС, МВД и Росгвардию обратить внимание на пожарную и антитеррористическую безопасность школ.
"Наша первоочередная задача начать учебный год, не подвергая риску здоровье и жизнь всех участников образовательного процесса. Но не только меры, связанные с профилактикой COVID-19, требуют пристального внимания. Речь идет о соблюдении в образовательных организациях требований комплексной безопасности, включая пожарную и антитеррористическую" - заявила Татьяна Голикова, слова которой приводит её секретариат.
Согласно сообщению, Росгвардия, МЧС и МВД проводят комиссионные обследования образовательных организаций, в том числе оценивают степень противокриминальной защищенности объектов образования.
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Отдельно Татьяна Голикова заслушала регионы, в которых в результате пожаров или подтоплений образовательные организации не откроются 1 сентября и поручила руководителям этих регионов принять необходимые меры, чтобы дети из этих школ и детских садов смогли начать учебный год в других организациях. Этот вопрос остается на личном контроле вице-премьера.
Особое внимание Голикова также обратила на организацию горячего питания школьников начальных классов и поручила руководителям регионов взять под контроль выполнение предписаний Роспотребнадзора при подготовке школьных пищеблоков. По данным Роспотребнадзора остается всего 184 школы в 9 регионах (менее 0,5% всех школ страны), которые не отвечают необходимым требованиям.
"По итогам состоявшегося обсуждения Татьяна Голикова поручила губернаторам взять под личный контроль обеспечение деятельности образовательных организаций в соответствии с требованиями комплексной безопасности, санитарно-гигиеническими требованиями, в том числе к организации питания обучающихся, с требованиями соблюдения правил организованной перевозки детей в условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.
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ОбществоОбразование - ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Татьяна ГоликоваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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