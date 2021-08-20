https://ria.ru/20210820/shkola-1746496589.html

Голикова оценила готовность школ к новому учебному году

Голикова оценила готовность школ к новому учебному году - РИА Новости, 20.08.2021

Голикова оценила готовность школ к новому учебному году

Подготовку к новому учебному году завершили более 83 тысяч школ и детсадов (95% от общего числа в России), рассказали журналистам в секретариате вице-премьера... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T10:06

2021-08-20T10:06

2021-08-20T10:06

общество

образование - общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

татьяна голикова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Подготовку к новому учебному году завершили более 83 тысяч школ и детсадов (95% от общего числа в России), рассказали журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.Как рассказали в секретариате, Голикова провела ежегодное совещание с федеральными министерствами и регионами по готовности школ и детских садов к началу нового учебного года. На совещании были отмечены непростые условия этой подготовки: действие коронавирусных ограничений, подтопления и пожары в ряде регионов."Несмотря на это в большинстве регионов в плановом режиме завершается приемка образовательных организаций. На сегодняшний день 95% образовательных организаций (свыше 83 тысяч) в целом по стране завершили подготовку к новому учебному году и соответствуют установленным требованиям", - говорится в сообщении.Кроме того, к 1 сентября этого года планируется ввести более 84 тысяч мест в 130 школах и 10,5 тысячи мест в 61 детском саду, добавляется в сообщении.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила МЧС, МВД и Росгвардию обратить внимание на пожарную и антитеррористическую безопасность школ."Наша первоочередная задача начать учебный год, не подвергая риску здоровье и жизнь всех участников образовательного процесса. Но не только меры, связанные с профилактикой COVID-19, требуют пристального внимания. Речь идет о соблюдении в образовательных организациях требований комплексной безопасности, включая пожарную и антитеррористическую" - заявила Татьяна Голикова, слова которой приводит её секретариат.Согласно сообщению, Росгвардия, МЧС и МВД проводят комиссионные обследования образовательных организаций, в том числе оценивают степень противокриминальной защищенности объектов образования.МВД отмечает улучшение ситуации: на 41% увеличилось количество организаций, имеющих физическую охрану, на 33,5% - оборудованных кнопками тревожной сигнализации, на 22% - оснащенных системами видеонаблюдения, на 9,7% - системами контроля доступа.Отдельно Татьяна Голикова заслушала регионы, в которых в результате пожаров или подтоплений образовательные организации не откроются 1 сентября и поручила руководителям этих регионов принять необходимые меры, чтобы дети из этих школ и детских садов смогли начать учебный год в других организациях. Этот вопрос остается на личном контроле вице-премьера.Особое внимание Голикова также обратила на организацию горячего питания школьников начальных классов и поручила руководителям регионов взять под контроль выполнение предписаний Роспотребнадзора при подготовке школьных пищеблоков. По данным Роспотребнадзора остается всего 184 школы в 9 регионах (менее 0,5% всех школ страны), которые не отвечают необходимым требованиям."По итогам состоявшегося обсуждения Татьяна Голикова поручила губернаторам взять под личный контроль обеспечение деятельности образовательных организаций в соответствии с требованиями комплексной безопасности, санитарно-гигиеническими требованиями, в том числе к организации питания обучающихся, с требованиями соблюдения правил организованной перевозки детей в условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210819/shkola-1746335456.html

https://ria.ru/20210814/putin-1745743871.html

https://ria.ru/20210820/shkola-1746492144.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия