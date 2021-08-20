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Стали известны подробности о семье погибшей в Тюмени девочки
Стали известны подробности о семье погибшей в Тюмени девочки - РИА Новости, 20.08.2021
Стали известны подробности о семье погибшей в Тюмени девочки
Участница поисков пропавшей в Тюмени восьмилетней девочки, тело которой накануне нашли на берегу озера, в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказала о семье... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T02:31
2021-08-20T10:50
происшествия
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
убийство девочки в тюмени
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Стали известны шокирующие подробности о семье погибшей в Тюмени девочки
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Участница поисков пропавшей в Тюмени восьмилетней девочки, тело которой накануне нашли на берегу озера, в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказала о семье ребенка.Женщина отметила, что 19-летняя сестра погибшей девочки находилась в контакте с волонтерами, а всего в семье было четверо детей."Сестра девочки участвовала с нами в поисках, всегда была на связи. Отца и бабушку лично я ни разу нигде не видела", — добавила женщина.По словам волонтера, у членов семьи большие проблемы с алкоголем.В конце июня девочка ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. Вскоре были организованы масштабные поиски с привлечением Следственного комитета, полиции, волонтеров и местных жителей.Накануне на берегу озера Оброчное, предположительно, нашли ее тело. Как отметила официальный представитель СК Светлана Петренко, первичные следственные действия "позволяют сделать вывод о том, что тело принадлежит пропавшей".К дому, где жила девочка, несут цветы и игрушки.
https://ria.ru/20210819/telo-1746350215.html
https://ria.ru/20210819/devochka-1746348151.html
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происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, убийство девочки в тюмени
02:31 20.08.2021 (обновлено: 10:50 20.08.2021)
 
Стали известны подробности о семье погибшей в Тюмени девочки

Участница поисков погибшей в Тюмени девочки рассказала, что ее семья вела асоциальный образ жизни

© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкЦветы и мягкие игрушки у дома на улице Судостроителей в Тюмени, где жила восьмилетняя Анастасия Муравьева
Цветы и мягкие игрушки у дома на улице Судостроителей в Тюмени, где жила восьмилетняя Анастасия Муравьева - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Участница поисков пропавшей в Тюмени восьмилетней девочки, тело которой накануне нашли на берегу озера, в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказала о семье ребенка.

"Семья асоциальная. Отца посадили за убийство, мать сдала детей в детдом и уехала жить своей жизнью. Опеку на них через несколько месяцев оформила бабушка. Когда отец вышел в 2019 году по УДО, он забрал деток себе. После этого они жили то у папы, то у бабушки", — заявила волонтер.

Женщина отметила, что 19-летняя сестра погибшей девочки находилась в контакте с волонтерами, а всего в семье было четверо детей.
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Стали известны подробности обнаружения тела пропавшей девочки в Тюмени
"Сестра девочки участвовала с нами в поисках, всегда была на связи. Отца и бабушку лично я ни разу нигде не видела", — добавила женщина.
По словам волонтера, у членов семьи большие проблемы с алкоголем.

"Лично мне за все время удалось увидеть трезвыми бабушку с папой раза два. Даже сегодня, когда девочка из нашей бригады пришла утром к папе, когда появилась эта новость, ей пришлось его будить. Он был с бодуна и ничего не знал", — рассказала волонтер.

В конце июня девочка ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. Вскоре были организованы масштабные поиски с привлечением Следственного комитета, полиции, волонтеров и местных жителей.
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К дому, где жила девочка, несут цветы и игрушки.
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ПроисшествияТюменьСледственный комитет России (СК РФ)Светлана ПетренкоУбийство девочки в Тюмени
 
 
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