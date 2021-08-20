02:31 20.08.2021 (обновлено: 10:50 20.08.2021)
Стали известны подробности о семье погибшей в Тюмени девочки
Участница поисков погибшей в Тюмени девочки рассказала, что ее семья вела асоциальный образ жизни
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкЦветы и мягкие игрушки у дома на улице Судостроителей в Тюмени, где жила восьмилетняя Анастасия Муравьева
"Семья асоциальная. Отца посадили за убийство, мать сдала детей в детдом и уехала жить своей жизнью. Опеку на них через несколько месяцев оформила бабушка. Когда отец вышел в 2019 году по УДО, он забрал деток себе. После этого они жили то у папы, то у бабушки", — заявила волонтер.
Женщина отметила, что 19-летняя сестра погибшей девочки находилась в контакте с волонтерами, а всего в семье было четверо детей.
"Сестра девочки участвовала с нами в поисках, всегда была на связи. Отца и бабушку лично я ни разу нигде не видела", — добавила женщина.
По словам волонтера, у членов семьи большие проблемы с алкоголем.
"Лично мне за все время удалось увидеть трезвыми бабушку с папой раза два. Даже сегодня, когда девочка из нашей бригады пришла утром к папе, когда появилась эта новость, ей пришлось его будить. Он был с бодуна и ничего не знал", — рассказала волонтер.
В конце июня девочка ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. Вскоре были организованы масштабные поиски с привлечением Следственного комитета, полиции, волонтеров и местных жителей.
Накануне на берегу озера Оброчное, предположительно, нашли ее тело. Как отметила официальный представитель СК Светлана Петренко, первичные следственные действия "позволяют сделать вывод о том, что тело принадлежит пропавшей".
К дому, где жила девочка, несут цветы и игрушки.