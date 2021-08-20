https://ria.ru/20210820/semya-1746479834.html

Стали известны подробности о семье погибшей в Тюмени девочки

Стали известны подробности о семье погибшей в Тюмени девочки - РИА Новости, 20.08.2021

Стали известны подробности о семье погибшей в Тюмени девочки

Участница поисков пропавшей в Тюмени восьмилетней девочки, тело которой накануне нашли на берегу озера, в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказала о семье... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T02:31

2021-08-20T02:31

2021-08-20T10:50

происшествия

тюмень

следственный комитет россии (ск рф)

светлана петренко

убийство девочки в тюмени

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Стали известны шокирующие подробности о семье погибшей в Тюмени девочки

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Участница поисков пропавшей в Тюмени восьмилетней девочки, тело которой накануне нашли на берегу озера, в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказала о семье ребенка.Женщина отметила, что 19-летняя сестра погибшей девочки находилась в контакте с волонтерами, а всего в семье было четверо детей."Сестра девочки участвовала с нами в поисках, всегда была на связи. Отца и бабушку лично я ни разу нигде не видела", — добавила женщина.По словам волонтера, у членов семьи большие проблемы с алкоголем.В конце июня девочка ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. Вскоре были организованы масштабные поиски с привлечением Следственного комитета, полиции, волонтеров и местных жителей.Накануне на берегу озера Оброчное, предположительно, нашли ее тело. Как отметила официальный представитель СК Светлана Петренко, первичные следственные действия "позволяют сделать вывод о том, что тело принадлежит пропавшей".К дому, где жила девочка, несут цветы и игрушки.

https://ria.ru/20210819/telo-1746350215.html

https://ria.ru/20210819/devochka-1746348151.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210819/tyumen-1746436456.html

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, убийство девочки в тюмени