Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210820/sberbank-1746533803.html
На Украине окончательно запретили "Сбербанку России" использовать бренд
На Украине окончательно запретили "Сбербанку России" использовать бренд - РИА Новости, 20.08.2021
На Украине окончательно запретили "Сбербанку России" использовать бренд
Верховный суд Украины окончательно запретил "Сбербанку России" использовать торговую марку "Сбербанк" в стране, сообщила пресс-служба украинского Ощадбанка. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:31
2021-08-20T13:31
экономика
украина
киев
сбербанк россии
ощадбанк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149927/18/1499271846_0:33:1101:652_1920x0_80_0_0_dbeb0f9f09fc0a45064f6bd3a6f4829c.jpg
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Верховный суд Украины окончательно запретил "Сбербанку России" использовать торговую марку "Сбербанк" в стране, сообщила пресс-служба украинского Ощадбанка."Верховный суд принял окончательное решение по резонансному делу, инициированному в 2016 году Ощадбанком, чем поставил точку в многолетнем споре с ОАО "Сбербанк России" и АО "Сбербанк" по защите прав на торговую марку "Сбербанк" на территории Украины. Дело находилось на рассмотрении судов первой и апелляционной инстанций более пяти лет и насчитывает 30 томов материалов. Значительная продолжительность рассмотрения дела и значительный объем обусловлены его сложностью и активным противостоянием АО "Сбербанк", который сейчас обязан прекратить незаконное использование этой торговой марки на Украине", - сообщается на сайте украинского банка.В свою очередь, пресс-служба заверила, что это судебное решение "не повлияет на права и обязанности клиентов украинского банка-оппонента". Вместе с тем, в банке считают, что это решение Верховного суда дает Ощадбанку возможность "более надежно защитить права и интересы своих клиентов".Государственный Ощадбанк образовался из украинского филиала "Сбербанка СССР", в настоящее время входит в тройку крупнейших банков Украины. "Ощадбанк" в декабре 2016 года обвинил Сбербанк в нарушении прав интеллектуальной собственности в связи с переименованием "Дочернего банка Сбербанка России" на Украине в Сбербанк. Украинский банк заявлял, что на территории Украины он является единственным законным владельцем прав на торговые марки "Ощадбанк", "Сбербанк" и Oschadbank."Сбербанк России" в ответ заявил, что согласовал переименование своего дочернего банка с Национальным банком Украины, а регистрация нового названия проведена в соответствии с законодательством страны. В январе 2016 года Ощадбанк подал иск к Сбербанку по нарушению прав интеллектуальной собственности. В апреле 2017 года Хозяйственный суд Киева принял решение о запрете "Сбербанку России" использовать на Украине торговую марку "Сбербанк" и лишил его доменного имени sberbank.ua. Сбербанк подавал апелляцию на это решение, а позже - кассационную жалобу в Верховный суд Украины.
https://ria.ru/20210319/sanktsii-1602079186.html
https://ria.ru/20210330/oschadbank-1603536467.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149927/18/1499271846_93:0:1006:685_1920x0_80_0_0_15cd6adba2bc6c97df10fd65a205b0b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, украина, киев, сбербанк россии, ощадбанк, россия
13:31 20.08.2021
 
На Украине окончательно запретили "Сбербанку России" использовать бренд

Верховный суд Украины окончательно запретил использование "Сбербанку России" торговой марки в стране

© РИА НовостиОтделение Сбербанка в Киеве
Отделение Сбербанка в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Верховный суд Украины окончательно запретил "Сбербанку России" использовать торговую марку "Сбербанк" в стране, сообщила пресс-служба украинского Ощадбанка.
"Верховный суд принял окончательное решение по резонансному делу, инициированному в 2016 году Ощадбанком, чем поставил точку в многолетнем споре с ОАО "Сбербанк России" и АО "Сбербанк" по защите прав на торговую марку "Сбербанк" на территории Украины. Дело находилось на рассмотрении судов первой и апелляционной инстанций более пяти лет и насчитывает 30 томов материалов. Значительная продолжительность рассмотрения дела и значительный объем обусловлены его сложностью и активным противостоянием АО "Сбербанк", который сейчас обязан прекратить незаконное использование этой торговой марки на Украине", - сообщается на сайте украинского банка.
Новый логотип Сбербанка на первом офисе в новом формате, открывшемся в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 23:31
Украина продлила санкции против Сбербанка
В свою очередь, пресс-служба заверила, что это судебное решение "не повлияет на права и обязанности клиентов украинского банка-оппонента". Вместе с тем, в банке считают, что это решение Верховного суда дает Ощадбанку возможность "более надежно защитить права и интересы своих клиентов".
Государственный Ощадбанк образовался из украинского филиала "Сбербанка СССР", в настоящее время входит в тройку крупнейших банков Украины. "Ощадбанк" в декабре 2016 года обвинил Сбербанк в нарушении прав интеллектуальной собственности в связи с переименованием "Дочернего банка Сбербанка России" на Украине в Сбербанк. Украинский банк заявлял, что на территории Украины он является единственным законным владельцем прав на торговые марки "Ощадбанк", "Сбербанк" и Oschadbank.
"Сбербанк России" в ответ заявил, что согласовал переименование своего дочернего банка с Национальным банком Украины, а регистрация нового названия проведена в соответствии с законодательством страны. В январе 2016 года Ощадбанк подал иск к Сбербанку по нарушению прав интеллектуальной собственности. В апреле 2017 года Хозяйственный суд Киева принял решение о запрете "Сбербанку России" использовать на Украине торговую марку "Сбербанк" и лишил его доменного имени sberbank.ua. Сбербанк подавал апелляцию на это решение, а позже - кассационную жалобу в Верховный суд Украины.
Заснеженный Симферополь - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 21:34
В Крыму прокомментировали решение парижского суда по делу Ощадбанка
 
ЭкономикаУкраинаКиевСбербанк РоссииОщадбанкРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:59Американские вокалисты отметили приветливую атмосферу Koktebel Jazz Party
14:56Британия добавила семь россиян в санкционный список по химоружию
14:54Пляжная зона на Koktebel Jazz Party в Крыму работать не будет
14:53В Минобороны рассказали о модернизации военкоматов
14:53В Австрии выявили первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса
14:52На директора, не пустившего ребенка-аутиста в аквапарк, завели дело
14:42В МИД возмутились обвинениями Японии в оккупации южных Курил
14:41В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай
14:41Путин вручил букет цветов Меркель перед началом переговоров
14:37"Белтелеком" сообщил о возможных проблемах с доступом к российским сайтам
14:36Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова"
14:36Суд отменил штраф пермской активистке, записавшей видеообращение к Путину
14:31Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным
14:30Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко
14:29В Госдуме назвали цель "Крымской платформы"
14:17Путин назвал визит Меркель конструктивным
14:15Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным
14:14Россия и Германия намерены говорить друг с другом, заявила Меркель
14:13Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Германией
14:10Путин назвал Германию одним из основных партнеров для России
Лента новостейМолния