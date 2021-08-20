На Украине окончательно запретили "Сбербанку России" использовать бренд
Верховный суд Украины окончательно запретил использование "Сбербанку России" торговой марки в стране
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Верховный суд Украины окончательно запретил "Сбербанку России" использовать торговую марку "Сбербанк" в стране, сообщила пресс-служба украинского Ощадбанка.
"Верховный суд принял окончательное решение по резонансному делу, инициированному в 2016 году Ощадбанком, чем поставил точку в многолетнем споре с ОАО "Сбербанк России" и АО "Сбербанк" по защите прав на торговую марку "Сбербанк" на территории Украины. Дело находилось на рассмотрении судов первой и апелляционной инстанций более пяти лет и насчитывает 30 томов материалов. Значительная продолжительность рассмотрения дела и значительный объем обусловлены его сложностью и активным противостоянием АО "Сбербанк", который сейчас обязан прекратить незаконное использование этой торговой марки на Украине", - сообщается на сайте украинского банка.
19 марта, 23:31Украина продлила санкции против Сбербанка
В свою очередь, пресс-служба заверила, что это судебное решение "не повлияет на права и обязанности клиентов украинского банка-оппонента". Вместе с тем, в банке считают, что это решение Верховного суда дает Ощадбанку возможность "более надежно защитить права и интересы своих клиентов".
Государственный Ощадбанк образовался из украинского филиала "Сбербанка СССР", в настоящее время входит в тройку крупнейших банков Украины. "Ощадбанк" в декабре 2016 года обвинил Сбербанк в нарушении прав интеллектуальной собственности в связи с переименованием "Дочернего банка Сбербанка России" на Украине в Сбербанк. Украинский банк заявлял, что на территории Украины он является единственным законным владельцем прав на торговые марки "Ощадбанк", "Сбербанк" и Oschadbank.
"Сбербанк России" в ответ заявил, что согласовал переименование своего дочернего банка с Национальным банком Украины, а регистрация нового названия проведена в соответствии с законодательством страны. В январе 2016 года Ощадбанк подал иск к Сбербанку по нарушению прав интеллектуальной собственности. В апреле 2017 года Хозяйственный суд Киева принял решение о запрете "Сбербанку России" использовать на Украине торговую марку "Сбербанк" и лишил его доменного имени sberbank.ua. Сбербанк подавал апелляцию на это решение, а позже - кассационную жалобу в Верховный суд Украины.