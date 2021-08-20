https://ria.ru/20210820/sberbank-1746533803.html

На Украине окончательно запретили "Сбербанку России" использовать бренд

На Украине окончательно запретили "Сбербанку России" использовать бренд - РИА Новости, 20.08.2021

На Украине окончательно запретили "Сбербанку России" использовать бренд

Верховный суд Украины окончательно запретил "Сбербанку России" использовать торговую марку "Сбербанк" в стране, сообщила пресс-служба украинского Ощадбанка. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T13:31

2021-08-20T13:31

2021-08-20T13:31

экономика

украина

киев

сбербанк россии

ощадбанк

россия

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КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Верховный суд Украины окончательно запретил "Сбербанку России" использовать торговую марку "Сбербанк" в стране, сообщила пресс-служба украинского Ощадбанка."Верховный суд принял окончательное решение по резонансному делу, инициированному в 2016 году Ощадбанком, чем поставил точку в многолетнем споре с ОАО "Сбербанк России" и АО "Сбербанк" по защите прав на торговую марку "Сбербанк" на территории Украины. Дело находилось на рассмотрении судов первой и апелляционной инстанций более пяти лет и насчитывает 30 томов материалов. Значительная продолжительность рассмотрения дела и значительный объем обусловлены его сложностью и активным противостоянием АО "Сбербанк", который сейчас обязан прекратить незаконное использование этой торговой марки на Украине", - сообщается на сайте украинского банка.В свою очередь, пресс-служба заверила, что это судебное решение "не повлияет на права и обязанности клиентов украинского банка-оппонента". Вместе с тем, в банке считают, что это решение Верховного суда дает Ощадбанку возможность "более надежно защитить права и интересы своих клиентов".Государственный Ощадбанк образовался из украинского филиала "Сбербанка СССР", в настоящее время входит в тройку крупнейших банков Украины. "Ощадбанк" в декабре 2016 года обвинил Сбербанк в нарушении прав интеллектуальной собственности в связи с переименованием "Дочернего банка Сбербанка России" на Украине в Сбербанк. Украинский банк заявлял, что на территории Украины он является единственным законным владельцем прав на торговые марки "Ощадбанк", "Сбербанк" и Oschadbank."Сбербанк России" в ответ заявил, что согласовал переименование своего дочернего банка с Национальным банком Украины, а регистрация нового названия проведена в соответствии с законодательством страны. В январе 2016 года Ощадбанк подал иск к Сбербанку по нарушению прав интеллектуальной собственности. В апреле 2017 года Хозяйственный суд Киева принял решение о запрете "Сбербанку России" использовать на Украине торговую марку "Сбербанк" и лишил его доменного имени sberbank.ua. Сбербанк подавал апелляцию на это решение, а позже - кассационную жалобу в Верховный суд Украины.

https://ria.ru/20210319/sanktsii-1602079186.html

https://ria.ru/20210330/oschadbank-1603536467.html

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экономика, украина, киев, сбербанк россии, ощадбанк, россия