Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210820/sayty-1746481035.html
В МВД назвали скорость блокировки фишинговых сайтов недостаточной
В МВД назвали скорость блокировки фишинговых сайтов недостаточной - РИА Новости, 20.08.2021
В МВД назвали скорость блокировки фишинговых сайтов недостаточной
Обнаружение и закрытие фишинговых сайтов у Центробанка занимает три дня, этого недостаточно - бизнесу и правоохранителям нужно наращивать скорость обмена... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T03:19
2021-08-20T03:19
технологии
москва
центральный банк рф (цб рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
сергей лебедев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568849517_0:289:3072:2017_1920x0_80_0_0_23bb46f39f1bf383e2b11d0e47c7e483.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Обнаружение и закрытие фишинговых сайтов у Центробанка занимает три дня, этого недостаточно - бизнесу и правоохранителям нужно наращивать скорость обмена информацией, заявил в интервью РИА Новости начальник Следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев.Он уточнил, что в настоящее время механизм обмена информацией между банками и правоохранителями "заформализованный", при котором на расследование преступлений у следователей могут уходить месяцы."При проведении работы по раскрытию и расследовании преступлений правоохранители должны получать необходимую информацию максимально быстро, в идеале – онлайн", - подчеркнул начальник Следственного департамента МВД РФ.По словам Лебедева, увеличение скорости обмена информацией между силовиками и банками, операторами связи, провайдерами интернета могло бы повлиять на эффективность расследования IT-преступлений и установление злоумышленников.Он добавил, что сегодня правоохранители наращивают свои технические возможности и создают специализированные подразделения для борьбы с киберпреступностью, но "предстоит сделать очень много".Фишинговые сайты - мошеннические интернет-ресурсы, чаще всего копии сайтов известных организаций, компаний и государственных органов, которые должны выманить у пользователя логин и пароль от реального сайта.
https://ria.ru/20210630/fishing-1739208193.html
https://ria.ru/20210727/moshenniki-1743022281.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568849517_0:261:2382:2048_1920x0_80_0_0_a6a045155431eefdcb4b34fa8937588b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, москва, центральный банк рф (цб рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), сергей лебедев, россия
03:19 20.08.2021
 
В МВД назвали скорость блокировки фишинговых сайтов недостаточной

Глава Следственного департамента МВД Лебедев призвал ЦБ ускорить процесс закрытия фишинговых сайтов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МВД РФ
Здание МВД РФ - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Обнаружение и закрытие фишинговых сайтов у Центробанка занимает три дня, этого недостаточно - бизнесу и правоохранителям нужно наращивать скорость обмена информацией, заявил в интервью РИА Новости начальник Следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев.
"К примеру, сегодня у Центрального банка для обнаружения и закрытия так называемых фишинговых сайтов уходит три дня, но и этого недостаточно. Для своевременного пресечения противоправной деятельности мошенников обмен информацией и реагирование на противоправные проявления должен быть в высшей степени оперативным", - сказал Лебедев.
Он уточнил, что в настоящее время механизм обмена информацией между банками и правоохранителями "заформализованный", при котором на расследование преступлений у следователей могут уходить месяцы.
"При проведении работы по раскрытию и расследовании преступлений правоохранители должны получать необходимую информацию максимально быстро, в идеале – онлайн", - подчеркнул начальник Следственного департамента МВД РФ.
По словам Лебедева, увеличение скорости обмена информацией между силовиками и банками, операторами связи, провайдерами интернета могло бы повлиять на эффективность расследования IT-преступлений и установление злоумышленников.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 13:32Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Путин призвал Центробанк активнее бороться с фишинговыми сайтами
Он добавил, что сегодня правоохранители наращивают свои технические возможности и создают специализированные подразделения для борьбы с киберпреступностью, но "предстоит сделать очень много".
Фишинговые сайты - мошеннические интернет-ресурсы, чаще всего копии сайтов известных организаций, компаний и государственных органов, которые должны выманить у пользователя логин и пароль от реального сайта.
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 03:14
Россиян предупредили о новом способе кражи денег
 
ТехнологииМоскваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Сергей ЛебедевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:59Американские вокалисты отметили приветливую атмосферу Koktebel Jazz Party
14:56Британия добавила семь россиян в санкционный список по химоружию
14:54Пляжная зона на Koktebel Jazz Party в Крыму работать не будет
14:53В Минобороны рассказали о модернизации военкоматов
14:53В Австрии выявили первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса
14:52На директора, не пустившего ребенка-аутиста в аквапарк, завели дело
14:42В МИД возмутились обвинениями Японии в оккупации южных Курил
14:41В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай
14:41Путин вручил букет цветов Меркель перед началом переговоров
14:37"Белтелеком" сообщил о возможных проблемах с доступом к российским сайтам
14:36Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова"
14:36Суд отменил штраф пермской активистке, записавшей видеообращение к Путину
14:31Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным
14:30Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко
14:29В Госдуме назвали цель "Крымской платформы"
14:17Путин назвал визит Меркель конструктивным
14:15Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным
14:14Россия и Германия намерены говорить друг с другом, заявила Меркель
14:13Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Германией
14:10Путин назвал Германию одним из основных партнеров для России
Лента новостейМолния