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В МВД назвали скорость блокировки фишинговых сайтов недостаточной
В МВД назвали скорость блокировки фишинговых сайтов недостаточной - РИА Новости, 20.08.2021
В МВД назвали скорость блокировки фишинговых сайтов недостаточной
Обнаружение и закрытие фишинговых сайтов у Центробанка занимает три дня, этого недостаточно - бизнесу и правоохранителям нужно наращивать скорость обмена... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T03:19
2021-08-20T03:19
2021-08-20T03:19
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москва
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сергей лебедев
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Обнаружение и закрытие фишинговых сайтов у Центробанка занимает три дня, этого недостаточно - бизнесу и правоохранителям нужно наращивать скорость обмена информацией, заявил в интервью РИА Новости начальник Следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев.Он уточнил, что в настоящее время механизм обмена информацией между банками и правоохранителями "заформализованный", при котором на расследование преступлений у следователей могут уходить месяцы."При проведении работы по раскрытию и расследовании преступлений правоохранители должны получать необходимую информацию максимально быстро, в идеале – онлайн", - подчеркнул начальник Следственного департамента МВД РФ.По словам Лебедева, увеличение скорости обмена информацией между силовиками и банками, операторами связи, провайдерами интернета могло бы повлиять на эффективность расследования IT-преступлений и установление злоумышленников.Он добавил, что сегодня правоохранители наращивают свои технические возможности и создают специализированные подразделения для борьбы с киберпреступностью, но "предстоит сделать очень много".Фишинговые сайты - мошеннические интернет-ресурсы, чаще всего копии сайтов известных организаций, компаний и государственных органов, которые должны выманить у пользователя логин и пароль от реального сайта.
https://ria.ru/20210630/fishing-1739208193.html
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технологии, москва, центральный банк рф (цб рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), сергей лебедев, россия
В МВД назвали скорость блокировки фишинговых сайтов недостаточной
Глава Следственного департамента МВД Лебедев призвал ЦБ ускорить процесс закрытия фишинговых сайтов
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
Обнаружение и закрытие фишинговых сайтов у Центробанка
занимает три дня, этого недостаточно - бизнесу и правоохранителям нужно наращивать скорость обмена информацией, заявил в интервью РИА Новости начальник Следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев
.
"К примеру, сегодня у Центрального банка для обнаружения и закрытия так называемых фишинговых сайтов уходит три дня, но и этого недостаточно. Для своевременного пресечения противоправной деятельности мошенников обмен информацией и реагирование на противоправные проявления должен быть в высшей степени оперативным", - сказал Лебедев.
Он уточнил, что в настоящее время механизм обмена информацией между банками и правоохранителями "заформализованный", при котором на расследование преступлений у следователей могут уходить месяцы.
"При проведении работы по раскрытию и расследовании преступлений правоохранители должны получать необходимую информацию максимально быстро, в идеале – онлайн", - подчеркнул начальник Следственного департамента МВД РФ.
По словам Лебедева, увеличение скорости обмена информацией между силовиками и банками, операторами связи, провайдерами интернета могло бы повлиять на эффективность расследования IT-преступлений и установление злоумышленников.
Он добавил, что сегодня правоохранители наращивают свои технические возможности и создают специализированные подразделения для борьбы с киберпреступностью, но "предстоит сделать очень много".
Фишинговые сайты - мошеннические интернет-ресурсы, чаще всего копии сайтов известных организаций, компаний и государственных органов, которые должны выманить у пользователя логин и пароль от реального сайта.