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Подмосковную пару сатанистов обвинили в ритуальных убийствах
Подмосковную пару сатанистов обвинили в ритуальных убийствах - РИА Новости, 20.08.2021
Подмосковную пару сатанистов обвинили в ритуальных убийствах
Следственный комитет обвинил пару сатанистов из Подмосковья в ритуальных убийствах, совершенных в Ленобласти и Карелии, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:07
2021-08-20T14:13
убийство
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Следственный комитет обвинил пару сатанистов из Подмосковья в ритуальных убийствах, совершенных в Ленобласти и Карелии, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Также против Ольги Большаковой и Андрея Трегубенко возбудили дело о попытке незаконного сбыта наркотиков в крупном размере, предпринятой группой лиц по предварительному сговору. Дома в Балашихе у них нашли большое количество запрещенных веществ, расфасованных по пакетам и сверткам.Мужчина и женщина сошлись на фоне приверженности религиозно-мистическому движению поклоняющихся сатане, которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями.По данным следствия, с этой целью в 2016 году Трегубенко зарезал в карельском лесу свою знакомую. Причастна ли к этому Большакова, не указано.Позже было установлено, что они замешаны в еще одном ритуальном убийстве: уже на территории Ленинградской области, у станции Приозерск. Их подельниками были Александр и Татьяна Перевозчиковы-Хмурые. Сначала сатанисты избили жертву, потом зарезали.Трегубенко и Большакова арестованы, остальные задержаны. Дела об убийствах соединили в одно производство.
https://ria.ru/20210810/religioved-1745145322.html
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убийство
13:07 20.08.2021 (обновлено: 14:13 20.08.2021)
 

Подмосковную пару сатанистов обвинили в ритуальных убийствах

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Следственный комитет обвинил пару сатанистов из Подмосковья в ритуальных убийствах, совершенных в Ленобласти и Карелии, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Также против Ольги Большаковой и Андрея Трегубенко возбудили дело о попытке незаконного сбыта наркотиков в крупном размере, предпринятой группой лиц по предварительному сговору. Дома в Балашихе у них нашли большое количество запрещенных веществ, расфасованных по пакетам и сверткам.
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Мужчина и женщина сошлись на фоне приверженности религиозно-мистическому движению поклоняющихся сатане, которое предполагает проведение ритуалов с человеческими жертвоприношениями.
По данным следствия, с этой целью в 2016 году Трегубенко зарезал в карельском лесу свою знакомую. Причастна ли к этому Большакова, не указано.
Позже было установлено, что они замешаны в еще одном ритуальном убийстве: уже на территории Ленинградской области, у станции Приозерск. Их подельниками были Александр и Татьяна Перевозчиковы-Хмурые. Сначала сатанисты избили жертву, потом зарезали.
Трегубенко и Большакова арестованы, остальные задержаны. Дела об убийствах соединили в одно производство.
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