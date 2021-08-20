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Союз журналистов Украины назвал санкции против "Страна.UA" политическими
Союз журналистов Украины назвал санкции против "Страна.UA" политическими - РИА Новости, 20.08.2021
Союз журналистов Украины назвал санкции против "Страна.UA" политическими
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что решение Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций против... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T22:27
2021-08-20T22:27
в мире
украина
служба безопасности украины
страна.ua
сергей томиленко
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КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что решение Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций против издания "Страна.UA" является политическим.Ранее в пятницу Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил введение санкций против главреда сайта "Страна.UA" Игоря Гужвы и лидера Партии Шария Анатолия Шария и еще двух членов этой партии."Политическим решением запрещается интернет-медиа, которое осуществляет независимую от власти редакционную политику и известное резонансными политическими разоблачениями. Категорически следует поддерживать введение санкций к сотрудникам российских спецслужб, но внесудебное блокирование оппозиционных СМИ, работающих в украинском правовом поле, – это отказ от законодательных гарантий независимости прессы от власти", - цитирует Томиленко издание "Страна.UA".Также он указал на безосновательность санкций. "В СБУ и правоохранительных структурах широкий арсенал полномочий проводить расследование деятельности журналистов и СМИ, реагировать на угрозы информбезопасности. Но эффективная защита информационной безопасности подкрепляется официальными обвинениями, экспертизами, подозрениями и судебными процессами и решениями. Без таких аргументов санкции к СМИ – это история о контроле над медиапространством и борьба с каналом критической информации", - заявил глава союза.
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в мире, украина, служба безопасности украины, страна.ua, сергей томиленко
22:27 20.08.2021
 
Союз журналистов Украины назвал санкции против "Страна.UA" политическими

Глава Союза журналистов Украины Томиленко: считаю санкции против "Страна.UA" политическим решением

© Фото : Національна спілка журналістів України Украинский журналист Сергей Томиленко
Украинский журналист Сергей Томиленко - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Фото : Національна спілка журналістів України
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КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что решение Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций против издания "Страна.UA" является политическим.
Ранее в пятницу Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил введение санкций против главреда сайта "Страна.UA" Игоря Гужвы и лидера Партии Шария Анатолия Шария и еще двух членов этой партии.
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"Политическим решением запрещается интернет-медиа, которое осуществляет независимую от власти редакционную политику и известное резонансными политическими разоблачениями. Категорически следует поддерживать введение санкций к сотрудникам российских спецслужб, но внесудебное блокирование оппозиционных СМИ, работающих в украинском правовом поле, – это отказ от законодательных гарантий независимости прессы от власти", - цитирует Томиленко издание "Страна.UA".
Также он указал на безосновательность санкций. "В СБУ и правоохранительных структурах широкий арсенал полномочий проводить расследование деятельности журналистов и СМИ, реагировать на угрозы информбезопасности. Но эффективная защита информационной безопасности подкрепляется официальными обвинениями, экспертизами, подозрениями и судебными процессами и решениями. Без таких аргументов санкции к СМИ – это история о контроле над медиапространством и борьба с каналом критической информации", - заявил глава союза.
 
В миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныСтрана.uaСергей Томиленко
 
 
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