https://ria.ru/20210820/sanktsii-1746635263.html

Союз журналистов Украины назвал санкции против "Страна.UA" политическими

Союз журналистов Украины назвал санкции против "Страна.UA" политическими - РИА Новости, 20.08.2021

Союз журналистов Украины назвал санкции против "Страна.UA" политическими

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что решение Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций против... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T22:27

2021-08-20T22:27

2021-08-20T22:27

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страна.ua

сергей томиленко

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КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что решение Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций против издания "Страна.UA" является политическим.Ранее в пятницу Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил введение санкций против главреда сайта "Страна.UA" Игоря Гужвы и лидера Партии Шария Анатолия Шария и еще двух членов этой партии."Политическим решением запрещается интернет-медиа, которое осуществляет независимую от власти редакционную политику и известное резонансными политическими разоблачениями. Категорически следует поддерживать введение санкций к сотрудникам российских спецслужб, но внесудебное блокирование оппозиционных СМИ, работающих в украинском правовом поле, – это отказ от законодательных гарантий независимости прессы от власти", - цитирует Томиленко издание "Страна.UA".Также он указал на безосновательность санкций. "В СБУ и правоохранительных структурах широкий арсенал полномочий проводить расследование деятельности журналистов и СМИ, реагировать на угрозы информбезопасности. Но эффективная защита информационной безопасности подкрепляется официальными обвинениями, экспертизами, подозрениями и судебными процессами и решениями. Без таких аргументов санкции к СМИ – это история о контроле над медиапространством и борьба с каналом критической информации", - заявил глава союза.

https://ria.ru/20210820/shariy-1746624431.html

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в мире, украина, служба безопасности украины, страна.ua, сергей томиленко