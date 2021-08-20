https://ria.ru/20210820/sanktsii-1746635263.html
Союз журналистов Украины назвал санкции против "Страна.UA" политическими
Союз журналистов Украины назвал санкции против "Страна.UA" политическими - РИА Новости, 20.08.2021
Союз журналистов Украины назвал санкции против "Страна.UA" политическими
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что решение Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций против... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T22:27
2021-08-20T22:27
2021-08-20T22:27
в мире
украина
служба безопасности украины
страна.ua
сергей томиленко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156175/33/1561753312_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_698158c65a92cb678f60a5683f2bc8af.jpg
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что решение Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций против издания "Страна.UA" является политическим.Ранее в пятницу Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил введение санкций против главреда сайта "Страна.UA" Игоря Гужвы и лидера Партии Шария Анатолия Шария и еще двух членов этой партии."Политическим решением запрещается интернет-медиа, которое осуществляет независимую от власти редакционную политику и известное резонансными политическими разоблачениями. Категорически следует поддерживать введение санкций к сотрудникам российских спецслужб, но внесудебное блокирование оппозиционных СМИ, работающих в украинском правовом поле, – это отказ от законодательных гарантий независимости прессы от власти", - цитирует Томиленко издание "Страна.UA".Также он указал на безосновательность санкций. "В СБУ и правоохранительных структурах широкий арсенал полномочий проводить расследование деятельности журналистов и СМИ, реагировать на угрозы информбезопасности. Но эффективная защита информационной безопасности подкрепляется официальными обвинениями, экспертизами, подозрениями и судебными процессами и решениями. Без таких аргументов санкции к СМИ – это история о контроле над медиапространством и борьба с каналом критической информации", - заявил глава союза.
https://ria.ru/20210820/shariy-1746624431.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156175/33/1561753312_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_ac5a6a9359e76d8139d563197e1296eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, служба безопасности украины, страна.ua, сергей томиленко
Союз журналистов Украины назвал санкции против "Страна.UA" политическими
Глава Союза журналистов Украины Томиленко: считаю санкции против "Страна.UA" политическим решением