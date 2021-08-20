https://ria.ru/20210820/sanktsii-1746626331.html

Байден издал указ, позволяющий вводить санкции из-за "Северного потока — 2"

Байден издал указ, позволяющий вводить санкции из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.08.2021

Байден издал указ, позволяющий вводить санкции из-за "Северного потока — 2"

Президент США Джо Байден издал указ, который позволяет вводить ограничительные меры в связи с энергетическими проектами России, в том числе с "Северным потоком... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T20:56

2021-08-20T20:56

2021-08-20T20:56

в мире

сша

европа

министерство финансов сша

северный поток — 2

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746312502_291:84:2513:1334_1920x0_80_0_0_75296704268d60b92e80e29921841920.jpg

ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден издал указ, который позволяет вводить ограничительные меры в связи с энергетическими проектами России, в том числе с "Северным потоком — 2"."В связи с угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, исходящей от вредной иностранной деятельности правительства Российской Федерации", - говорится в письме главы государства, направленном в конгресс.Предполагается, что указ введен из-за российские проектов, которые якобы ведут к "расширению влияния Москвы" в Европе. Также в Вашинтоне полагают, что Москва угрожает "национальной безопасности, международным делам и экономике" страны.В указе говорится, что решение о санкциях по "Северному потоку — 2" будет принимать госсекретарь вместе с главой минфина.

https://ria.ru/20210820/gazoprovod-1746594792.html

сша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, европа, министерство финансов сша, северный поток — 2, россия