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Байден издал указ, позволяющий вводить санкции из-за "Северного потока — 2"
Байден издал указ, позволяющий вводить санкции из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.08.2021
Байден издал указ, позволяющий вводить санкции из-за "Северного потока — 2"
Президент США Джо Байден издал указ, который позволяет вводить ограничительные меры в связи с энергетическими проектами России, в том числе с "Северным потоком... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T20:56
2021-08-20T20:56
в мире
сша
европа
министерство финансов сша
северный поток — 2
россия
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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден издал указ, который позволяет вводить ограничительные меры в связи с энергетическими проектами России, в том числе с "Северным потоком — 2"."В связи с угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, исходящей от вредной иностранной деятельности правительства Российской Федерации", - говорится в письме главы государства, направленном в конгресс.Предполагается, что указ введен из-за российские проектов, которые якобы ведут к "расширению влияния Москвы" в Европе. Также в Вашинтоне полагают, что Москва угрожает "национальной безопасности, международным делам и экономике" страны.В указе говорится, что решение о санкциях по "Северному потоку — 2" будет принимать госсекретарь вместе с главой минфина.
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в мире, сша, европа, министерство финансов сша, северный поток — 2, россия
20:56 20.08.2021
 
Байден издал указ, позволяющий вводить санкции из-за "Северного потока — 2"

Байден издал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден издал указ, который позволяет вводить ограничительные меры в связи с энергетическими проектами России, в том числе с "Северным потоком — 2".
"В связи с угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, исходящей от вредной иностранной деятельности правительства Российской Федерации", - говорится в письме главы государства, направленном в конгресс.
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 17:58
Путин рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"
Предполагается, что указ введен из-за российские проектов, которые якобы ведут к "расширению влияния Москвы" в Европе. Также в Вашинтоне полагают, что Москва угрожает "национальной безопасности, международным делам и экономике" страны.
В указе говорится, что решение о санкциях по "Северному потоку — 2" будет принимать госсекретарь вместе с главой минфина.
 
В миреСШАЕвропаМинистерство финансов СШАСеверный поток — 2Россия
 
 
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