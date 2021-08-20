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Байден издал указ, позволяющий вводить санкции из-за "Северного потока — 2"
Байден издал указ, позволяющий вводить санкции из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.08.2021
Байден издал указ, позволяющий вводить санкции из-за "Северного потока — 2"
Президент США Джо Байден издал указ, который позволяет вводить ограничительные меры в связи с энергетическими проектами России, в том числе с "Северным потоком... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T20:56
2021-08-20T20:56
2021-08-20T20:56
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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден издал указ, который позволяет вводить ограничительные меры в связи с энергетическими проектами России, в том числе с "Северным потоком — 2"."В связи с угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, исходящей от вредной иностранной деятельности правительства Российской Федерации", - говорится в письме главы государства, направленном в конгресс.Предполагается, что указ введен из-за российские проектов, которые якобы ведут к "расширению влияния Москвы" в Европе. Также в Вашинтоне полагают, что Москва угрожает "национальной безопасности, международным делам и экономике" страны.В указе говорится, что решение о санкциях по "Северному потоку — 2" будет принимать госсекретарь вместе с главой минфина.
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в мире, сша, европа, министерство финансов сша, северный поток — 2, россия
Байден издал указ, позволяющий вводить санкции из-за "Северного потока — 2"
Байден издал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов