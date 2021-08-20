19:38 20.08.2021 (обновлено: 00:03 21.08.2021)
США ввели новые санкции из-за "Северного потока — 2"
США ввели санкции против российских судов и компаний, причастных к прокладке "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. США расширили санкции против российских компаний и судов, связанных со строительством газопровода "Северный поток — 2", сообщил американский Минфин.
Под ограничения попали страховая фирма "Константа", компания "Нобилити" и, предположительно, два связанных с ней судна снабжения — "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко".
С учетом новых фигурантов общее число физических и юридических лиц, попавших под американские санкции из-за причастности к проекту, достигло 23.
Как указано в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, США продолжат противодействовать газопроводу "Северный поток — 2".
Ранее в пятницу Белый дом опубликовал письмо президента США Джо Байдена конгрессу. В нем говорится, что глава государства подписал указ "о принятии дополнительных мер в отношении определенных российских трубопроводов для экспорта энергоресурсов в случае чрезвычайной ситуации в стране".
Сам "Северный поток — 2" уже практически достроен. Как сообщил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, по морю осталось уложить всего 15 километров трубы. Заявления о том, что "Северный поток — 2" — это политический проект, Путин призвал рассматривать как попытку ввести в заблуждение. Президент напомнил, что эта труба на две тысячи километров короче украинского транзитного маршрута.