https://ria.ru/20210820/sanktsii-1746616644.html

США ввели новые санкции из-за "Северного потока — 2"

США ввели новые санкции из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 21.08.2021

США ввели новые санкции из-за "Северного потока — 2"

США расширили санкции против российских компаний и судов, связанных со строительством газопровода "Северный поток — 2", сообщил американский Минфин. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-20T19:38

2021-08-20T19:38

2021-08-21T00:03

в мире

сша

северный поток — 2

россия

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ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. США расширили санкции против российских компаний и судов, связанных со строительством газопровода "Северный поток — 2", сообщил американский Минфин.Под ограничения попали страховая фирма "Константа", компания "Нобилити" и, предположительно, два связанных с ней судна снабжения — "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко".С учетом новых фигурантов общее число физических и юридических лиц, попавших под американские санкции из-за причастности к проекту, достигло 23.Как указано в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, США продолжат противодействовать газопроводу "Северный поток — 2".Ранее в пятницу Белый дом опубликовал письмо президента США Джо Байдена конгрессу. В нем говорится, что глава государства подписал указ "о принятии дополнительных мер в отношении определенных российских трубопроводов для экспорта энергоресурсов в случае чрезвычайной ситуации в стране".Отмечается, что документ нацелен на проекты, которые якобы ослабляют энергетическую безопасность Европы, в том числе Украины, а также "восточного фланга НАТО и ЕС".Сам "Северный поток — 2" уже практически достроен. Как сообщил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, по морю осталось уложить всего 15 километров трубы. Заявления о том, что "Северный поток — 2" — это политический проект, Путин призвал рассматривать как попытку ввести в заблуждение. Президент напомнил, что эта труба на две тысячи километров короче украинского транзитного маршрута.

https://ria.ru/20210819/zelenskiy-1746431159.html

https://ria.ru/20210820/gaz-1746605582.html

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в мире, сша, северный поток — 2, россия