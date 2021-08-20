Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210820/sanktsii-1746616644.html
США ввели новые санкции из-за "Северного потока — 2"
США ввели новые санкции из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 21.08.2021
США ввели новые санкции из-за "Северного потока — 2"
США расширили санкции против российских компаний и судов, связанных со строительством газопровода "Северный поток — 2", сообщил американский Минфин. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-20T19:38
2021-08-21T00:03
в мире
сша
северный поток — 2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742279141_96:478:2887:2048_1920x0_80_0_0_aaeba12d5db9de0ad0fb28a1d9a4d141.jpg
ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. США расширили санкции против российских компаний и судов, связанных со строительством газопровода "Северный поток — 2", сообщил американский Минфин.Под ограничения попали страховая фирма "Константа", компания "Нобилити" и, предположительно, два связанных с ней судна снабжения — "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко".С учетом новых фигурантов общее число физических и юридических лиц, попавших под американские санкции из-за причастности к проекту, достигло 23.Как указано в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, США продолжат противодействовать газопроводу "Северный поток — 2".Ранее в пятницу Белый дом опубликовал письмо президента США Джо Байдена конгрессу. В нем говорится, что глава государства подписал указ "о принятии дополнительных мер в отношении определенных российских трубопроводов для экспорта энергоресурсов в случае чрезвычайной ситуации в стране".Отмечается, что документ нацелен на проекты, которые якобы ослабляют энергетическую безопасность Европы, в том числе Украины, а также "восточного фланга НАТО и ЕС".Сам "Северный поток — 2" уже практически достроен. Как сообщил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, по морю осталось уложить всего 15 километров трубы. Заявления о том, что "Северный поток — 2" — это политический проект, Путин призвал рассматривать как попытку ввести в заблуждение. Президент напомнил, что эта труба на две тысячи километров короче украинского транзитного маршрута.
https://ria.ru/20210819/zelenskiy-1746431159.html
https://ria.ru/20210820/gaz-1746605582.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742279141_131:282:2486:2048_1920x0_80_0_0_b0c233a86069e7379266438c0251da2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, северный поток — 2, россия
19:38 20.08.2021 (обновлено: 00:03 21.08.2021)
 
США ввели новые санкции из-за "Северного потока — 2"

США ввели санкции против российских судов и компаний, причастных к прокладке "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. США расширили санкции против российских компаний и судов, связанных со строительством газопровода "Северный поток — 2", сообщил американский Минфин.
Под ограничения попали страховая фирма "Константа", компания "Нобилити" и, предположительно, два связанных с ней судна снабжения — "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко".
С учетом новых фигурантов общее число физических и юридических лиц, попавших под американские санкции из-за причастности к проекту, достигло 23.
Как указано в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, США продолжат противодействовать газопроводу "Северный поток — 2".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 17:58
"Знаем, чем кончится". Зеленский сравнил "Северный поток — 2" с фильмом
Ранее в пятницу Белый дом опубликовал письмо президента США Джо Байдена конгрессу. В нем говорится, что глава государства подписал указ "о принятии дополнительных мер в отношении определенных российских трубопроводов для экспорта энергоресурсов в случае чрезвычайной ситуации в стране".
Отмечается, что документ нацелен на проекты, которые якобы ослабляют энергетическую безопасность Европы, в том числе Украины, а также "восточного фланга НАТО и ЕС".
Сам "Северный поток — 2" уже практически достроен. Как сообщил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, по морю осталось уложить всего 15 километров трубы. Заявления о том, что "Северный поток — 2" — это политический проект, Путин призвал рассматривать как попытку ввести в заблуждение. Президент напомнил, что эта труба на две тысячи километров короче украинского транзитного маршрута.
Порт Мукран - логистический центр Северного потока-2 - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 18:38
Цена газа в Европе замедлила рост после слов Путина о "Северном потоке — 2"
 
В миреСШАСеверный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов
04:44В Конгресс США внесли проект резолюции об импичменте Байдену
04:10Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики
04:06Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией
03:37Байден назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории"
03:35СМИ: в Афганистане талибы избили британца и его жену
03:25В Роспотребнадзоре дали совет потерявшим аппетит после COVID-19
03:13Кинолог рассказал, что нельзя делать при виде бродячей собаки
03:13Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак
02:55В Словакии заявили, что президент страны не поедет на "Крымскую платформу"
02:41Опубликовано видео с найденной после четырех дней поисков девочкой
02:12Россиянам напомнили о "скрытых" налогах
02:10Биолог рассказал, когда смертность от COVID-19 пойдет вниз
01:41Полицейского, застрелившего ветерана ВВС в Капитолии, оправдали
01:24Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО
01:11Эксперт предупредил о "вредных" условиях кредитного договора
00:50В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным
00:36Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb
00:28В Смоленской области завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу
00:24В Москве завели дело на мужчину, ударившего соседа и сбившего его собаку
Лента новостейМолния