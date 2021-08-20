https://ria.ru/20210820/sanktsii-1746616211.html

США ввели санкции из-за "Северного потока — 2"

США ввели санкции из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.08.2021

США ввели санкции из-за "Северного потока — 2"

Новые санкции США в отношении строящегося газопровода "Северный поток 2" затрагивают страховую фирму "Константа", компанию "Нобилити" и два предположительно... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T19:34

2021-08-20T19:34

2021-08-20T22:28

сша

санкции

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743171839_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_5b56fdc3bdbd3175e989bde46c7f438e.jpg

ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Новые санкции США в отношении строящегося газопровода "Северный поток 2" затрагивают страховую фирму "Константа", компанию "Нобилити" и два предположительно связанных с ней судна, следует из публикации американского министерства финансов.В санкционный список, который был обновлен в пятницу, попали суда снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко".С учетом новых фигурантов списка общее число физических и юридических лиц, попавших под американские санкции из-за причастности к проекту, достигло 23.Среди них по-прежнему нет оператора проекта, Nord Stream 2 AG, и ее генерального директора Маттиаса Варнига, от санкций против них администрация США отказалась еще в мае.

https://ria.ru/20210820/sanktsii-1746614213.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, санкции, россия