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США ввели санкции из-за "Северного потока — 2"
США ввели санкции из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.08.2021
США ввели санкции из-за "Северного потока — 2"
Новые санкции США в отношении строящегося газопровода "Северный поток 2" затрагивают страховую фирму "Константа", компанию "Нобилити" и два предположительно... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T19:34
2021-08-20T22:28
сша
санкции
россия
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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Новые санкции США в отношении строящегося газопровода "Северный поток 2" затрагивают страховую фирму "Константа", компанию "Нобилити" и два предположительно связанных с ней судна, следует из публикации американского министерства финансов.В санкционный список, который был обновлен в пятницу, попали суда снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко".С учетом новых фигурантов списка общее число физических и юридических лиц, попавших под американские санкции из-за причастности к проекту, достигло 23.Среди них по-прежнему нет оператора проекта, Nord Stream 2 AG, и ее генерального директора Маттиаса Варнига, от санкций против них администрация США отказалась еще в мае.
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сша, санкции, россия
19:34 20.08.2021 (обновлено: 22:28 20.08.2021)
 
США ввели санкции из-за "Северного потока — 2"

Госсекретарь США Блинкен заявил о новых санкциях США против россиян из-за "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкГрузовое судно BREB BALTIYSK в немецком порту Мукран на острове Рюген
Грузовое судно BREB BALTIYSK в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Новые санкции США в отношении строящегося газопровода "Северный поток 2" затрагивают страховую фирму "Константа", компанию "Нобилити" и два предположительно связанных с ней судна, следует из публикации американского министерства финансов.
В санкционный список, который был обновлен в пятницу, попали суда снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко".
С учетом новых фигурантов списка общее число физических и юридических лиц, попавших под американские санкции из-за причастности к проекту, достигло 23.
Среди них по-прежнему нет оператора проекта, Nord Stream 2 AG, и ее генерального директора Маттиаса Варнига, от санкций против них администрация США отказалась еще в мае.
Президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
Вчера, 19:25
Байден издал указ, позволяющий вводить санкции из-за "Северного потока — 2"
 
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