https://ria.ru/20210820/sanktsii-1746614213.html
Байден издал указ, позволяющий вводить санкции из-за "Северного потока — 2"
Байден издал указ, позволяющий вводить санкции из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.08.2021
Байден издал указ, позволяющий вводить санкции из-за "Северного потока — 2"
Президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с энергетическими проектами России, в том числе с "Северным потоком — 2", и... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T19:25
2021-08-20T19:25
2021-08-20T20:53
в мире
сша
джо байден
северный поток — 2
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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с энергетическими проектами России, в том числе с "Северным потоком — 2", и проинформировал об этом конгресс."Настоящим сообщаю об издании указа о принятии дополнительных мер в отношении определенных российских трубопроводов для экспорта энергоресурсов в случае чрезвычайной ситуации в стране ... в связи с угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, исходящей от вредной иностранной деятельности правительства Российской Федерации", - говорится в опубликованном Белым домом письме Байдена, направленном в конгресс.Отмечается, что указ нацелен на проекты российских трубопроводов, которые якобы ведут к "расширению влияния России на энергетические ресурсы Европы", что должно ослабить энергетическую безопасность Европы, в том числе Украины, а также "восточного фланга НАТО и ЕС". Кроме того, таким образом "возникает угроза национальной безопасности, международным делам и экономике" США.Также в указе говорится, что решение о санкциях по "Северному потоку — 2" будет принимать госсекретарь совместно с главой минфина США."Указ блокирует собственность и имущественные интересы иностранных лиц, определенных госсекретарем после консультации с министром финансов... за участие в определенных видах деятельности или предоставление определенных услуг, способствующих, в частности, строительству газопровода "Северный поток — 2", - указано в письме.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-08-20T19:25
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в мире, сша, джо байден, северный поток — 2
19:25 20.08.2021 (обновлено: 20:53 20.08.2021)
Байден издал указ, позволяющий вводить санкции из-за "Северного потока — 2"
Президент США Байден издал указ, позволяющий вводить санкции из-за "Северного потока — 2"