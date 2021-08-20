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https://ria.ru/20210820/sanktsii-1746614213.html
Байден издал указ, позволяющий вводить санкции из-за "Северного потока — 2"
Байден издал указ, позволяющий вводить санкции из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.08.2021
Байден издал указ, позволяющий вводить санкции из-за "Северного потока — 2"
Президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с энергетическими проектами России, в том числе с "Северным потоком — 2", и... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T19:25
2021-08-20T20:53
в мире
сша
джо байден
северный поток — 2
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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с энергетическими проектами России, в том числе с "Северным потоком — 2", и проинформировал об этом конгресс."Настоящим сообщаю об издании указа о принятии дополнительных мер в отношении определенных российских трубопроводов для экспорта энергоресурсов в случае чрезвычайной ситуации в стране ... в связи с угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, исходящей от вредной иностранной деятельности правительства Российской Федерации", - говорится в опубликованном Белым домом письме Байдена, направленном в конгресс.Отмечается, что указ нацелен на проекты российских трубопроводов, которые якобы ведут к "расширению влияния России на энергетические ресурсы Европы", что должно ослабить энергетическую безопасность Европы, в том числе Украины, а также "восточного фланга НАТО и ЕС". Кроме того, таким образом "возникает угроза национальной безопасности, международным делам и экономике" США.Также в указе говорится, что решение о санкциях по "Северному потоку — 2" будет принимать госсекретарь совместно с главой минфина США."Указ блокирует собственность и имущественные интересы иностранных лиц, определенных госсекретарем после консультации с министром финансов... за участие в определенных видах деятельности или предоставление определенных услуг, способствующих, в частности, строительству газопровода "Северный поток — 2", - указано в письме.
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сша
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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в мире, сша, джо байден, северный поток — 2
19:25 20.08.2021 (обновлено: 20:53 20.08.2021)
 
Байден издал указ, позволяющий вводить санкции из-за "Северного потока — 2"

Президент США Байден издал указ, позволяющий вводить санкции из-за "Северного потока — 2"

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
© POOL
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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с энергетическими проектами России, в том числе с "Северным потоком — 2", и проинформировал об этом конгресс.
"Настоящим сообщаю об издании указа о принятии дополнительных мер в отношении определенных российских трубопроводов для экспорта энергоресурсов в случае чрезвычайной ситуации в стране ... в связи с угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, исходящей от вредной иностранной деятельности правительства Российской Федерации", - говорится в опубликованном Белым домом письме Байдена, направленном в конгресс.
Грузовое судно BREB BALTIYSK в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 19:34
США ввели санкции из-за "Северного потока — 2"
Отмечается, что указ нацелен на проекты российских трубопроводов, которые якобы ведут к "расширению влияния России на энергетические ресурсы Европы", что должно ослабить энергетическую безопасность Европы, в том числе Украины, а также "восточного фланга НАТО и ЕС". Кроме того, таким образом "возникает угроза национальной безопасности, международным делам и экономике" США.
Также в указе говорится, что решение о санкциях по "Северному потоку — 2" будет принимать госсекретарь совместно с главой минфина США.
"Указ блокирует собственность и имущественные интересы иностранных лиц, определенных госсекретарем после консультации с министром финансов... за участие в определенных видах деятельности или предоставление определенных услуг, способствующих, в частности, строительству газопровода "Северный поток — 2", - указано в письме.
 
В миреСШАДжо БайденСеверный поток — 2
 
 
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