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https://ria.ru/20210820/sanktsii-1746612895.html
США внесли в санкционный список по Навальному институт криминалистики ФСБ
США внесли в санкционный список по Навальному институт криминалистики ФСБ - РИА Новости, 20.08.2021
США внесли в санкционный список по Навальному институт криминалистики ФСБ
Минфин США внес в санкционный список институт криминалистики ФСБ и несколько человек, которых американская сторона называет сотрудниками этого института,... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T19:17
2021-08-20T20:05
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
фсб
франция
сергей нарышкин
владимир богданов
алексей александров
госдума рф
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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Минфин США внес в санкционный список институт криминалистики ФСБ и несколько человек, которых американская сторона называет сотрудниками этого института, сообщило министерство в пятницу.Введение санкций США связали с годовщиной "отравления" Алексея Навального и подчеркнули, что меры принимаются в координации с Великобританией. Согласно сообщению минфина, режим санкций в связи с Навальным вводится в отношении института криминалистики ФСБ. Под санкции также попали Владимир Богданов, Станислав Макшаков, Константин Кудрявцев, Алексей Александров и Иван Осипов, Владимир Паняев и Алексей Седов, которые, как утверждает Минфин США, работают в этом институте."Ряд лиц, попавших под санкции сегодня, включены в список за причастность к продолжающемуся применению Россией химического оружия в нарушение международных стандартов и соглашений", - говорится в заявлении министерства финансов. В Вашингтоне считают, что эти лица руководили, были причастны и "несут ответственность" за произошедшее с Навальным.США добавили российский Испытательный институт военной медицины в санкционный список, связанный с инцидентом с Алексеем Навальным, сообщило американское министерство финансов.В Вашингтоне утверждают, что институт, входящий в структуру Минобороны РФ, взаимодействовал с российскими структурами, против которых ранее были введены санкции по подозрению в причастности к разработке химического оружия.В пятницу правительство Великобритании добавило семь россиян в санкционный список по химическому оружию в связи с "отравлением" Навального. В списке оказались Алексей Александров, Владимир Пиняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов. По данным британской стороны, все они являются сотрудниками ФСБ России. По заявлению Лондона, эти лица якобы прямо или косвенно участвовали в "отравлении" Навального в августе прошлого года. В качестве доказательств их вовлеченности Лондон называет записи телефонных звонков, а также данные по их перемещению.В Кремле ранее отвергли обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ, добавив, что Россия верна всем обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия. В российском МИД отмечали, что Россия не ведет разработку и не производит химического оружия, а последняя единица химоружия была уничтожена в 2017 году, что было подтверждено ОЗХО.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что в "деле Навального" есть огромное количество нестыковок, но СВР знает часть правды о том, что произошло.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что он был спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела. Страны НАТО, подчеркнули в МИД, подхватывают вбросы команды Навального для вмешательства в дела РФ, в том числе выборы в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября.
https://ria.ru/20210820/sanktsii-1746616211.html
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сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фсб, франция, сергей нарышкин, владимир богданов, алексей александров, госдума рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), министерство финансов сша, россия
19:17 20.08.2021 (обновлено: 20:05 20.08.2021)
 
США внесли в санкционный список по Навальному институт криминалистики ФСБ

США внесли в санкционный список по Навальному институт криминалистики ФСБ

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Минфин США внес в санкционный список институт криминалистики ФСБ и несколько человек, которых американская сторона называет сотрудниками этого института, сообщило министерство в пятницу.
Введение санкций США связали с годовщиной "отравления" Алексея Навального и подчеркнули, что меры принимаются в координации с Великобританией. Согласно сообщению минфина, режим санкций в связи с Навальным вводится в отношении института криминалистики ФСБ. Под санкции также попали Владимир Богданов, Станислав Макшаков, Константин Кудрявцев, Алексей Александров и Иван Осипов, Владимир Паняев и Алексей Седов, которые, как утверждает Минфин США, работают в этом институте.
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"Ряд лиц, попавших под санкции сегодня, включены в список за причастность к продолжающемуся применению Россией химического оружия в нарушение международных стандартов и соглашений", - говорится в заявлении министерства финансов. В Вашингтоне считают, что эти лица руководили, были причастны и "несут ответственность" за произошедшее с Навальным.
США добавили российский Испытательный институт военной медицины в санкционный список, связанный с инцидентом с Алексеем Навальным, сообщило американское министерство финансов.
В Вашингтоне утверждают, что институт, входящий в структуру Минобороны РФ, взаимодействовал с российскими структурами, против которых ранее были введены санкции по подозрению в причастности к разработке химического оружия.
В пятницу правительство Великобритании добавило семь россиян в санкционный список по химическому оружию в связи с "отравлением" Навального. В списке оказались Алексей Александров, Владимир Пиняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов. По данным британской стороны, все они являются сотрудниками ФСБ России. По заявлению Лондона, эти лица якобы прямо или косвенно участвовали в "отравлении" Навального в августе прошлого года. В качестве доказательств их вовлеченности Лондон называет записи телефонных звонков, а также данные по их перемещению.
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Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что в "деле Навального" есть огромное количество нестыковок, но СВР знает часть правды о том, что произошло.
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МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что он был спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела. Страны НАТО, подчеркнули в МИД, подхватывают вбросы команды Навального для вмешательства в дела РФ, в том числе выборы в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября.
 
СШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ФСБФранцияСергей НарышкинВладимир БогдановАлексей АлександровГосдума РФСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Министерство финансов СШАРоссия
 
 
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