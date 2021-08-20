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СНБО Украины ввел санкции против некоторых россиян
СНБО Украины ввел санкции против некоторых россиян - РИА Новости, 20.08.2021
СНБО Украины ввел санкции против некоторых россиян
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда граждан России и некоторых СМИ, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T18:37
2021-08-20T20:23
в мире
украина
луганская область
владимир путин
донбасс
днр
лнр
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 20 авг — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда граждан России и некоторых СМИ, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.Решение СНБО о санкциях должен ввести своим указом президент страны Владимир Зеленский."В данном решении есть представители, которые находятся на оккупированной территории Крыма, это те судьи, которые судят незаконно граждан Украины, это генералитет из службы разведки России, это СМИ, зарегистрированные в Крыму и на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Перечень довольно длинный, после выхода указа вы сможете с ним ознакомиться", — добавил руководитель ведомства.Позднее Служба безопасности Украины сообщила, что санкции коснутся 28 сотрудников разведки и спецслужб РФ, "которые насаждают российские нарративы и содействуют оккупационной власти на временно оккупированных территориях". Также санкции будут применены к 12 юрлицам, в том числе местным телеканалам в Крыму, информагентствам и интернет-изданиям. Кроме того санкции будут введены против шести физлиц и следственного изолятора №1 по Крыму.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам Владимира Путина, этот вопрос "закрыт окончательно".
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в мире, украина, луганская область, владимир путин, донбасс, днр, лнр, ситуация в днр и лнр, алексей данилов, россия
18:37 20.08.2021 (обновлено: 20:23 20.08.2021)
 
СНБО Украины ввел санкции против некоторых россиян

СНБО Украины ввел санкции против россиян, причастных к "преследованию" граждан в Крыму

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 20 авг — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда граждан России и некоторых СМИ, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.
Решение СНБО о санкциях должен ввести своим указом президент страны Владимир Зеленский.
"В данном решении есть представители, которые находятся на оккупированной территории Крыма, это те судьи, которые судят незаконно граждан Украины, это генералитет из службы разведки России, это СМИ, зарегистрированные в Крыму и на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Перечень довольно длинный, после выхода указа вы сможете с ним ознакомиться", — добавил руководитель ведомства.
Позднее Служба безопасности Украины сообщила, что санкции коснутся 28 сотрудников разведки и спецслужб РФ, "которые насаждают российские нарративы и содействуют оккупационной власти на временно оккупированных территориях". Также санкции будут применены к 12 юрлицам, в том числе местным телеканалам в Крыму, информагентствам и интернет-изданиям. Кроме того санкции будут введены против шести физлиц и следственного изолятора №1 по Крыму.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам Владимира Путина, этот вопрос "закрыт окончательно".
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 06:55
На Украине заявили, что Европа снимет санкции с России из-за ошибки Киева
 
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