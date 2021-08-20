https://ria.ru/20210820/rogozin-1746639281.html

Рогозин объяснил причину иска Минобороны к производителю "Союзов"

Рогозин объяснил причину иска Минобороны к производителю "Союзов" - РИА Новости, 20.08.2021

Рогозин объяснил причину иска Минобороны к производителю "Союзов"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил иск Минобороны к самарскому Ракетно-космическому центру (РКЦ) "Прогресс", производителю ракет-носителей "Союз",... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T23:19

2021-08-20T23:19

2021-08-20T23:19

наука

самарская область

москва

дмитрий рогозин

роскосмос

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ркц "прогресс"

россия

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САМАРА, 20 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил иск Минобороны к самарскому Ракетно-космическому центру (РКЦ) "Прогресс", производителю ракет-носителей "Союз", обстановкой, в которой Россия оказалась из-за санкций.Ранее Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать более 2,4 миллиарда рублей с РКЦ "Прогресс".Рогозин в пятницу встретился с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым на РКЦ "Прогресс", стороны обсудили перспективы развития предприятия и подготовку кадров для космической отрасли, сообщила пресс-служба правительства региона.Он пояснил, что РКЦ "Прогресс" включен в число тех организаций, в отношении которых есть ограничения по экспорту продукции. "Это приводит к тому, что задерживаются поставки всего необходимого, прежде всего, микроэлектроники, без которой уже нельзя сделать, собственно говоря, космический аппарат. Закон у нас довольно строгий. Если, допустим, на 2-3 дня происходит задержка сдачи космического аппарата либо в интересах "Роскосмоса" как заказчика, либо в интересах министерства обороны, то по закону мы просто обязаны выставить иски, претензии РКЦ "Прогресс", - объяснил Рогозин.По его словам, подобные сбои в работе носят вынужденный характер. "Но тем не менее, это не значит, что предприятие уже завтра выполнит исковое требование. Есть масса иных возможностей для выхода из сложившейся ситуации и наши юристы сейчас занимаются поиском решений", – добавил глава "Роскосмоса"."Прогресс" – предприятие "Роскосмоса", производит ракеты-носители "Союз" и космические аппараты, а также занимается разработкой перспективных носителей "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелой ракеты.РКЦ "Прогресс" по заказу Минобороны участвует в создании космических аппаратов видовой разведки "Барс-М" и "Раздан", а также изготавливает обеспечивающий модуль для аппаратов радиотехнической разведки серии "Лотос-С1" производства КБ "Арсенал".

https://ria.ru/20210330/isk-1603395628.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/tupolev-1597657742.html

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самарская область, москва, дмитрий рогозин, роскосмос, союз, ркц "прогресс", россия