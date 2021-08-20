Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210820/rogozin-1746639281.html
Рогозин объяснил причину иска Минобороны к производителю "Союзов"
Рогозин объяснил причину иска Минобороны к производителю "Союзов" - РИА Новости, 20.08.2021
Рогозин объяснил причину иска Минобороны к производителю "Союзов"
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил иск Минобороны к самарскому Ракетно-космическому центру (РКЦ) "Прогресс", производителю ракет-носителей "Союз",... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T23:19
2021-08-20T23:19
наука
самарская область
москва
дмитрий рогозин
роскосмос
союз
ркц "прогресс"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738852081_0:0:2461:1385_1920x0_80_0_0_9cbb4eab16bd78879e443ed950125cfe.jpg
САМАРА, 20 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил иск Минобороны к самарскому Ракетно-космическому центру (РКЦ) "Прогресс", производителю ракет-носителей "Союз", обстановкой, в которой Россия оказалась из-за санкций.Ранее Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать более 2,4 миллиарда рублей с РКЦ "Прогресс".Рогозин в пятницу встретился с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым на РКЦ "Прогресс", стороны обсудили перспективы развития предприятия и подготовку кадров для космической отрасли, сообщила пресс-служба правительства региона.Он пояснил, что РКЦ "Прогресс" включен в число тех организаций, в отношении которых есть ограничения по экспорту продукции. "Это приводит к тому, что задерживаются поставки всего необходимого, прежде всего, микроэлектроники, без которой уже нельзя сделать, собственно говоря, космический аппарат. Закон у нас довольно строгий. Если, допустим, на 2-3 дня происходит задержка сдачи космического аппарата либо в интересах "Роскосмоса" как заказчика, либо в интересах министерства обороны, то по закону мы просто обязаны выставить иски, претензии РКЦ "Прогресс", - объяснил Рогозин.По его словам, подобные сбои в работе носят вынужденный характер. "Но тем не менее, это не значит, что предприятие уже завтра выполнит исковое требование. Есть масса иных возможностей для выхода из сложившейся ситуации и наши юристы сейчас занимаются поиском решений", – добавил глава "Роскосмоса"."Прогресс" – предприятие "Роскосмоса", производит ракеты-носители "Союз" и космические аппараты, а также занимается разработкой перспективных носителей "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелой ракеты.РКЦ "Прогресс" по заказу Минобороны участвует в создании космических аппаратов видовой разведки "Барс-М" и "Раздан", а также изготавливает обеспечивающий модуль для аппаратов радиотехнической разведки серии "Лотос-С1" производства КБ "Арсенал".
https://ria.ru/20210330/isk-1603395628.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210216/tupolev-1597657742.html
самарская область
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738852081_10:0:2406:1797_1920x0_80_0_0_a0a7b3e5ad689b5fdd056331252444ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
самарская область, москва, дмитрий рогозин, роскосмос, союз, ркц "прогресс", россия
23:19 20.08.2021
 
Рогозин объяснил причину иска Минобороны к производителю "Союзов"

Глава Роскосмоса Рогозин: Минобороны подало иск к производителю ракет-носителей "Союз" из-за санкций

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРН "Союз-2.1б" установлена на стартовом столе космодрома Восточный
РН Союз-2.1б установлена на стартовом столе космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 20 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил иск Минобороны к самарскому Ракетно-космическому центру (РКЦ) "Прогресс", производителю ракет-носителей "Союз", обстановкой, в которой Россия оказалась из-за санкций.
Ранее Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать более 2,4 миллиарда рублей с РКЦ "Прогресс".
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 08:44
Минобороны подало иск на 816 млн рублей к создателю спутников для ГЛОНАСС
Рогозин в пятницу встретился с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым на РКЦ "Прогресс", стороны обсудили перспективы развития предприятия и подготовку кадров для космической отрасли, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Все прекрасно понимают, что в данном конкретном случае это не вина самарского "Прогресса", а это обстановка, в которой страна оказалась из-за санкций", – цитирует Рогозина пресс-служба правительства Самарской области.
Он пояснил, что РКЦ "Прогресс" включен в число тех организаций, в отношении которых есть ограничения по экспорту продукции. "Это приводит к тому, что задерживаются поставки всего необходимого, прежде всего, микроэлектроники, без которой уже нельзя сделать, собственно говоря, космический аппарат. Закон у нас довольно строгий. Если, допустим, на 2-3 дня происходит задержка сдачи космического аппарата либо в интересах "Роскосмоса" как заказчика, либо в интересах министерства обороны, то по закону мы просто обязаны выставить иски, претензии РКЦ "Прогресс", - объяснил Рогозин.
По его словам, подобные сбои в работе носят вынужденный характер. "Но тем не менее, это не значит, что предприятие уже завтра выполнит исковое требование. Есть масса иных возможностей для выхода из сложившейся ситуации и наши юристы сейчас занимаются поиском решений", – добавил глава "Роскосмоса".
Логотип ПАО Туполев - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 11:55
"Туполев" сообщил об иске Минобороны на 5,5 млрд рублей
"Прогресс" – предприятие "Роскосмоса", производит ракеты-носители "Союз" и космические аппараты, а также занимается разработкой перспективных носителей "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелой ракеты.
РКЦ "Прогресс" по заказу Минобороны участвует в создании космических аппаратов видовой разведки "Барс-М" и "Раздан", а также изготавливает обеспечивающий модуль для аппаратов радиотехнической разведки серии "Лотос-С1" производства КБ "Арсенал".
 
НаукаСамарская областьМоскваДмитрий РогозинРоскосмосСоюзРКЦ "Прогресс"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов
04:44В Конгресс США внесли проект резолюции об импичменте Байдену
04:10Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики
04:06Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией
03:37Байден назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории"
03:35СМИ: в Афганистане талибы избили британца и его жену
03:25В Роспотребнадзоре дали совет потерявшим аппетит после COVID-19
03:13Кинолог рассказал, что нельзя делать при виде бродячей собаки
03:13Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак
02:55В Словакии заявили, что президент страны не поедет на "Крымскую платформу"
02:41Опубликовано видео с найденной после четырех дней поисков девочкой
02:12Россиянам напомнили о "скрытых" налогах
02:10Биолог рассказал, когда смертность от COVID-19 пойдет вниз
01:41Полицейского, застрелившего ветерана ВВС в Капитолии, оправдали
01:24Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО
01:11Эксперт предупредил о "вредных" условиях кредитного договора
00:50В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным
00:36Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb
00:28В Смоленской области завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу
00:24В Москве завели дело на мужчину, ударившего соседа и сбившего его собаку
Лента новостейМолния