https://ria.ru/20210820/rogozin-1746639281.html
Рогозин объяснил причину иска Минобороны к производителю "Союзов"
Рогозин объяснил причину иска Минобороны к производителю "Союзов" - РИА Новости, 20.08.2021
Рогозин объяснил причину иска Минобороны к производителю "Союзов"
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил иск Минобороны к самарскому Ракетно-космическому центру (РКЦ) "Прогресс", производителю ракет-носителей "Союз",... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T23:19
2021-08-20T23:19
2021-08-20T23:19
наука
самарская область
москва
дмитрий рогозин
роскосмос
союз
ркц "прогресс"
россия
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САМАРА, 20 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил иск Минобороны к самарскому Ракетно-космическому центру (РКЦ) "Прогресс", производителю ракет-носителей "Союз", обстановкой, в которой Россия оказалась из-за санкций.Ранее Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать более 2,4 миллиарда рублей с РКЦ "Прогресс".Рогозин в пятницу встретился с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым на РКЦ "Прогресс", стороны обсудили перспективы развития предприятия и подготовку кадров для космической отрасли, сообщила пресс-служба правительства региона.Он пояснил, что РКЦ "Прогресс" включен в число тех организаций, в отношении которых есть ограничения по экспорту продукции. "Это приводит к тому, что задерживаются поставки всего необходимого, прежде всего, микроэлектроники, без которой уже нельзя сделать, собственно говоря, космический аппарат. Закон у нас довольно строгий. Если, допустим, на 2-3 дня происходит задержка сдачи космического аппарата либо в интересах "Роскосмоса" как заказчика, либо в интересах министерства обороны, то по закону мы просто обязаны выставить иски, претензии РКЦ "Прогресс", - объяснил Рогозин.По его словам, подобные сбои в работе носят вынужденный характер. "Но тем не менее, это не значит, что предприятие уже завтра выполнит исковое требование. Есть масса иных возможностей для выхода из сложившейся ситуации и наши юристы сейчас занимаются поиском решений", – добавил глава "Роскосмоса"."Прогресс" – предприятие "Роскосмоса", производит ракеты-носители "Союз" и космические аппараты, а также занимается разработкой перспективных носителей "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелой ракеты.РКЦ "Прогресс" по заказу Минобороны участвует в создании космических аппаратов видовой разведки "Барс-М" и "Раздан", а также изготавливает обеспечивающий модуль для аппаратов радиотехнической разведки серии "Лотос-С1" производства КБ "Арсенал".
https://ria.ru/20210330/isk-1603395628.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210216/tupolev-1597657742.html
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самарская область, москва, дмитрий рогозин, роскосмос, союз, ркц "прогресс", россия
Рогозин объяснил причину иска Минобороны к производителю "Союзов"
Глава Роскосмоса Рогозин: Минобороны подало иск к производителю ракет-носителей "Союз" из-за санкций
САМАРА, 20 авг - РИА Новости.
Глава "Роскосмоса
" Дмитрий Рогозин
объяснил иск Минобороны к самарскому Ракетно-космическому центру (РКЦ) "Прогресс", производителю ракет-носителей "Союз"
, обстановкой, в которой Россия
оказалась из-за санкций.
Ранее Арбитражный суд Москвы
зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать более 2,4 миллиарда рублей с РКЦ "Прогресс"
.
Рогозин в пятницу встретился с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым на РКЦ "Прогресс", стороны обсудили перспективы развития предприятия и подготовку кадров для космической отрасли, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Все прекрасно понимают, что в данном конкретном случае это не вина самарского "Прогресса", а это обстановка, в которой страна оказалась из-за санкций", – цитирует Рогозина пресс-служба правительства Самарской области
.
Он пояснил, что РКЦ "Прогресс" включен в число тех организаций, в отношении которых есть ограничения по экспорту продукции. "Это приводит к тому, что задерживаются поставки всего необходимого, прежде всего, микроэлектроники, без которой уже нельзя сделать, собственно говоря, космический аппарат. Закон у нас довольно строгий. Если, допустим, на 2-3 дня происходит задержка сдачи космического аппарата либо в интересах "Роскосмоса" как заказчика, либо в интересах министерства обороны, то по закону мы просто обязаны выставить иски, претензии РКЦ "Прогресс", - объяснил Рогозин.
По его словам, подобные сбои в работе носят вынужденный характер. "Но тем не менее, это не значит, что предприятие уже завтра выполнит исковое требование. Есть масса иных возможностей для выхода из сложившейся ситуации и наши юристы сейчас занимаются поиском решений", – добавил глава "Роскосмоса".
"Прогресс" – предприятие "Роскосмоса", производит ракеты-носители "Союз" и космические аппараты, а также занимается разработкой перспективных носителей "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелой ракеты.
РКЦ "Прогресс" по заказу Минобороны участвует в создании космических аппаратов видовой разведки "Барс-М" и "Раздан", а также изготавливает обеспечивающий модуль для аппаратов радиотехнической разведки серии "Лотос-С1" производства КБ "Арсенал".