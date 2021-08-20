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Рогозин рассказал, кто в России способен бросить вызов Илону Маску
Рогозин рассказал, кто в России способен бросить вызов Илону Маску - РИА Новости, 20.08.2021
Рогозин рассказал, кто в России способен бросить вызов Илону Маску
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что самарские специалисты способны бросить вызов компании Илона Маска SpaceX. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T21:37
2021-08-20T21:37
2021-08-20T21:37
самарская область
дмитрий рогозин
spacex
роскосмос
космос - риа наука
ркц "прогресс"
илон маск
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САМАРА, 20 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что самарские специалисты способны бросить вызов компании Илона Маска SpaceX.По информации пресс-службы правительства Самарской области, в пятницу Рогозин встретился с губернатором региона Дмитрием Азаровым на РКЦ "Прогресс", стороны обсудили перспективы развития предприятия и подготовку кадров для космической отрасли."Благодаря новым кадрам, которые готовят здесь, в том числе в Самарском университете, мы сейчас имеем конструкторское бюро, поколение молодых ученых, конструкторов, инженеров. Они не останавливаются на достигнутом. Им нужны новые задачи. И, если говорить о том, кто из российских космических фирм в наибольшей степени готов бросить вызов команде SpaceX, я считаю, это Самара", - цитирует Рогозина пресс-служба.
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самарская область, дмитрий рогозин, spacex, роскосмос, космос - риа наука, ркц "прогресс", илон маск
Рогозин рассказал, кто в России способен бросить вызов Илону Маску
Глава "Роскосмоса" Рогозин рассказал, кто в России способен бросить вызов Илону Маску