Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210820/rogozin-1746631961.html
Рогозин рассказал, кто в России способен бросить вызов Илону Маску
Рогозин рассказал, кто в России способен бросить вызов Илону Маску - РИА Новости, 20.08.2021
Рогозин рассказал, кто в России способен бросить вызов Илону Маску
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что самарские специалисты способны бросить вызов компании Илона Маска SpaceX. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T21:37
2021-08-20T21:37
самарская область
дмитрий рогозин
spacex
роскосмос
космос - риа наука
ркц "прогресс"
илон маск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582705752_0:51:3114:1802_1920x0_80_0_0_99f3b767c9a01241f941569661571f14.jpg
САМАРА, 20 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что самарские специалисты способны бросить вызов компании Илона Маска SpaceX.По информации пресс-службы правительства Самарской области, в пятницу Рогозин встретился с губернатором региона Дмитрием Азаровым на РКЦ "Прогресс", стороны обсудили перспективы развития предприятия и подготовку кадров для космической отрасли."Благодаря новым кадрам, которые готовят здесь, в том числе в Самарском университете, мы сейчас имеем конструкторское бюро, поколение молодых ученых, конструкторов, инженеров. Они не останавливаются на достигнутом. Им нужны новые задачи. И, если говорить о том, кто из российских космических фирм в наибольшей степени готов бросить вызов команде SpaceX, я считаю, это Самара", - цитирует Рогозина пресс-служба.
https://ria.ru/20210807/roskosmos-1744879859.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582705752_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e3bb127a31d7c48f62ee63b2116ee442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
самарская область, дмитрий рогозин, spacex, роскосмос, космос - риа наука, ркц "прогресс", илон маск
21:37 20.08.2021
 
Рогозин рассказал, кто в России способен бросить вызов Илону Маску

Глава "Роскосмоса" Рогозин рассказал, кто в России способен бросить вызов Илону Маску

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 20 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что самарские специалисты способны бросить вызов компании Илона Маска SpaceX.
По информации пресс-службы правительства Самарской области, в пятницу Рогозин встретился с губернатором региона Дмитрием Азаровым на РКЦ "Прогресс", стороны обсудили перспективы развития предприятия и подготовку кадров для космической отрасли.
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 23:26
Рогозин рассказал о проблемах при запуске космического модуля "Наука"
"Благодаря новым кадрам, которые готовят здесь, в том числе в Самарском университете, мы сейчас имеем конструкторское бюро, поколение молодых ученых, конструкторов, инженеров. Они не останавливаются на достигнутом. Им нужны новые задачи. И, если говорить о том, кто из российских космических фирм в наибольшей степени готов бросить вызов команде SpaceX, я считаю, это Самара", - цитирует Рогозина пресс-служба.
 
Самарская областьДмитрий РогозинSpaceXРоскосмосКосмос - РИА НаукаРКЦ "Прогресс"Илон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов
04:44В Конгресс США внесли проект резолюции об импичменте Байдену
04:10Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики
04:06Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией
03:37Байден назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории"
03:35СМИ: в Афганистане талибы избили британца и его жену
03:25В Роспотребнадзоре дали совет потерявшим аппетит после COVID-19
03:13Кинолог рассказал, что нельзя делать при виде бродячей собаки
03:13Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак
02:55В Словакии заявили, что президент страны не поедет на "Крымскую платформу"
02:41Опубликовано видео с найденной после четырех дней поисков девочкой
02:12Россиянам напомнили о "скрытых" налогах
02:10Биолог рассказал, когда смертность от COVID-19 пойдет вниз
01:41Полицейского, застрелившего ветерана ВВС в Капитолии, оправдали
01:24Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО
01:11Эксперт предупредил о "вредных" условиях кредитного договора
00:50В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным
00:36Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb
00:28В Смоленской области завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу
00:24В Москве завели дело на мужчину, ударившего соседа и сбившего его собаку
Лента новостейМолния