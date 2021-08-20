https://ria.ru/20210820/rogozin-1746631961.html

Рогозин рассказал, кто в России способен бросить вызов Илону Маску

Рогозин рассказал, кто в России способен бросить вызов Илону Маску - РИА Новости, 20.08.2021

Рогозин рассказал, кто в России способен бросить вызов Илону Маску

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что самарские специалисты способны бросить вызов компании Илона Маска SpaceX. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T21:37

2021-08-20T21:37

2021-08-20T21:37

самарская область

дмитрий рогозин

spacex

роскосмос

космос - риа наука

ркц "прогресс"

илон маск

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САМАРА, 20 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что самарские специалисты способны бросить вызов компании Илона Маска SpaceX.По информации пресс-службы правительства Самарской области, в пятницу Рогозин встретился с губернатором региона Дмитрием Азаровым на РКЦ "Прогресс", стороны обсудили перспективы развития предприятия и подготовку кадров для космической отрасли."Благодаря новым кадрам, которые готовят здесь, в том числе в Самарском университете, мы сейчас имеем конструкторское бюро, поколение молодых ученых, конструкторов, инженеров. Они не останавливаются на достигнутом. Им нужны новые задачи. И, если говорить о том, кто из российских космических фирм в наибольшей степени готов бросить вызов команде SpaceX, я считаю, это Самара", - цитирует Рогозина пресс-служба.

https://ria.ru/20210807/roskosmos-1744879859.html

самарская область

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самарская область, дмитрий рогозин, spacex, роскосмос, космос - риа наука, ркц "прогресс", илон маск