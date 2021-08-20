https://ria.ru/20210820/robot-1746488310.html

Илон Маск анонсировал появление в 2022 году робота-гуманоида

Илон Маск анонсировал появление в 2022 году робота-гуманоида - РИА Новости, 20.08.2021

Илон Маск анонсировал появление в 2022 году робота-гуманоида

Компания Tesla Inc уже в 2022 году намерена представить прототип робота-гуманоида Tesla Bot. Об этом, как передает специализированный портал Teslarati,... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T08:32

2021-08-20T08:32

2021-08-20T11:04

технологии

пало-альто

tesla motors

илон маск

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Компания Tesla Inc уже в 2022 году намерена представить прототип робота-гуманоида Tesla Bot. Об этом, как передает специализированный портал Teslarati, основатель компании Илон Маск заявил на презентации в Пало-Альто, проходившей в рамках мероприятия, посвященного искусственному интеллекту. Маск рассказал, что ростом робот будет 172 сантиметра, а его вес составит 57 килограммов. Вместо лица у него будет экран с полезной информацией, а руки и ноги будут управляться с помощью 40 сервоприводов.Кроме того, робот сможет использовать некоторые из уже существующих устройств искусственного интеллекта. Например, зрение ему обеспечат камеры для самоуправляющихся машин Tesla.По словам Маска, робот будет полезен в быту: сможет ходить в магазин, приносить различные предметы и выполнять другие команды.Он добавил, что Tesla Bot будет дружественным к пользователю и поможет избавиться от опасных, монотонных и скучных задач.На презентации сотрудники компании также представили супербыстрый компьютер Dojo, предназначенный для обучения автопилота автомобилей Tesla.

https://ria.ru/20210804/musk-1744259382.html

пало-альто

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, пало-альто, tesla motors, илон маск