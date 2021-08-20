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https://ria.ru/20210820/robot-1746488310.html
Илон Маск анонсировал появление в 2022 году робота-гуманоида
Илон Маск анонсировал появление в 2022 году робота-гуманоида - РИА Новости, 20.08.2021
Илон Маск анонсировал появление в 2022 году робота-гуманоида
Компания Tesla Inc уже в 2022 году намерена представить прототип робота-гуманоида Tesla Bot. Об этом, как передает специализированный портал Teslarati,... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T08:32
2021-08-20T11:04
технологии
пало-альто
tesla motors
илон маск
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Компания Tesla Inc уже в 2022 году намерена представить прототип робота-гуманоида Tesla Bot. Об этом, как передает специализированный портал Teslarati, основатель компании Илон Маск заявил на презентации в Пало-Альто, проходившей в рамках мероприятия, посвященного искусственному интеллекту. Маск рассказал, что ростом робот будет 172 сантиметра, а его вес составит 57 килограммов. Вместо лица у него будет экран с полезной информацией, а руки и ноги будут управляться с помощью 40 сервоприводов.Кроме того, робот сможет использовать некоторые из уже существующих устройств искусственного интеллекта. Например, зрение ему обеспечат камеры для самоуправляющихся машин Tesla.По словам Маска, робот будет полезен в быту: сможет ходить в магазин, приносить различные предметы и выполнять другие команды.Он добавил, что Tesla Bot будет дружественным к пользователю и поможет избавиться от опасных, монотонных и скучных задач.На презентации сотрудники компании также представили супербыстрый компьютер Dojo, предназначенный для обучения автопилота автомобилей Tesla.
https://ria.ru/20210804/musk-1744259382.html
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технологии, пало-альто, tesla motors, илон маск
08:32 20.08.2021 (обновлено: 11:04 20.08.2021)
 
Илон Маск анонсировал появление в 2022 году робота-гуманоида

Глава Tesla Илон Маск: в 2022 году компания покажет прототип антропоморфного робота

© AP Photo / Refugio RuizГлава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса
Глава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© AP Photo / Refugio Ruiz
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Компания Tesla Inc уже в 2022 году намерена представить прототип робота-гуманоида Tesla Bot. Об этом, как передает специализированный портал Teslarati, основатель компании Илон Маск заявил на презентации в Пало-Альто, проходившей в рамках мероприятия, посвященного искусственному интеллекту.
Маск рассказал, что ростом робот будет 172 сантиметра, а его вес составит 57 килограммов. Вместо лица у него будет экран с полезной информацией, а руки и ноги будут управляться с помощью 40 сервоприводов.
Кроме того, робот сможет использовать некоторые из уже существующих устройств искусственного интеллекта. Например, зрение ему обеспечат камеры для самоуправляющихся машин Tesla.
По словам Маска, робот будет полезен в быту: сможет ходить в магазин, приносить различные предметы и выполнять другие команды.

"Он будет построен людьми для людей", — подчеркнул бизнесмен.

Он добавил, что Tesla Bot будет дружественным к пользователю и поможет избавиться от опасных, монотонных и скучных задач.
На презентации сотрудники компании также представили супербыстрый компьютер Dojo, предназначенный для обучения автопилота автомобилей Tesla.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
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Илон Маск заявил, что вдохновляется российскими разработками
 
ТехнологииПало-АльтоTesla motorsИлон Маск
 
 
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