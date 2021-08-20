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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210820/risk-1746493090.html
В Минздраве рассказали о риске преждевременных родов у пациенток с COVID-19
В Минздраве рассказали о риске преждевременных родов у пациенток с COVID-19 - РИА Новости, 20.08.2021
В Минздраве рассказали о риске преждевременных родов у пациенток с COVID-19
У пациенток с коронавирусной инфекцией выше риск преждевременных родов и появления на свет недоношенных детей, при этом вакцинация от COVID-19 защищает здоровье РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T09:33
2021-08-20T09:33
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. У пациенток с коронавирусной инфекцией выше риск преждевременных родов и появления на свет недоношенных детей, при этом вакцинация от COVID-19 защищает здоровье беременной женщины и её будущего ребёнка, сообщила пресс-служба Минздрава России."Результаты анализа данных о течении беременности у 891 пациентки с коронавирусом у 1694 женщин, не болевших инфекцией, находившихся в акушерском отделении ГКБ №15 имени О.М. Филатова города Москвы в период с 1 января 2020 г. по 25 апреля 2021 г., показали, что у пациенток с COVID-19 выше риск преждевременных родов, появления на свет недоношенных детей или оперативного родоразрешения",- говорится в сообщении.Дети мам, перенесших инфекцию, чаще других нуждались в интенсивной терапии в условиях отделения реанимации, уточнили в пресс-службе.Кроме того, перинатальная смертность оказалась выше у пациенток с коронавирусом, отметили в министерстве.С учетом имеющихся рисков и на основании имеющихся результатов клинических исследований безопасности и эффективности вакцин против COVID-19, мировые профессиональные сообщества рекомендуют проходить вакцинацию во время беременности, подчеркнули в пресс-службе."Вакцинация от коронавируса способна защитить здоровье беременной женщины и ее будущего малыша. Доказательств негативного влияния прививки на беременность и ребенка не выявлено",- пояснили в Минздраве.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
09:33 20.08.2021
 
В Минздраве рассказали о риске преждевременных родов у пациенток с COVID-19

Минздрав: у пациенток с COVID-19 выше риск преждевременных родов и появления недоношенных детей

© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Depositphotos / inarik
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. У пациенток с коронавирусной инфекцией выше риск преждевременных родов и появления на свет недоношенных детей, при этом вакцинация от COVID-19 защищает здоровье беременной женщины и её будущего ребёнка, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Результаты анализа данных о течении беременности у 891 пациентки с коронавирусом у 1694 женщин, не болевших инфекцией, находившихся в акушерском отделении ГКБ №15 имени О.М. Филатова города Москвы в период с 1 января 2020 г. по 25 апреля 2021 г., показали, что у пациенток с COVID-19 выше риск преждевременных родов, появления на свет недоношенных детей или оперативного родоразрешения",- говорится в сообщении.
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Дети мам, перенесших инфекцию, чаще других нуждались в интенсивной терапии в условиях отделения реанимации, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, перинатальная смертность оказалась выше у пациенток с коронавирусом, отметили в министерстве.
С учетом имеющихся рисков и на основании имеющихся результатов клинических исследований безопасности и эффективности вакцин против COVID-19, мировые профессиональные сообщества рекомендуют проходить вакцинацию во время беременности, подчеркнули в пресс-службе.
"Вакцинация от коронавируса способна защитить здоровье беременной женщины и ее будущего малыша. Доказательств негативного влияния прививки на беременность и ребенка не выявлено",- пояснили в Минздраве.
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