https://ria.ru/20210820/risk-1746493090.html

В Минздраве рассказали о риске преждевременных родов у пациенток с COVID-19

В Минздраве рассказали о риске преждевременных родов у пациенток с COVID-19 - РИА Новости, 20.08.2021

В Минздраве рассказали о риске преждевременных родов у пациенток с COVID-19

У пациенток с коронавирусной инфекцией выше риск преждевременных родов и появления на свет недоношенных детей, при этом вакцинация от COVID-19 защищает здоровье РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T09:33

2021-08-20T09:33

2021-08-20T09:33

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. У пациенток с коронавирусной инфекцией выше риск преждевременных родов и появления на свет недоношенных детей, при этом вакцинация от COVID-19 защищает здоровье беременной женщины и её будущего ребёнка, сообщила пресс-служба Минздрава России."Результаты анализа данных о течении беременности у 891 пациентки с коронавирусом у 1694 женщин, не болевших инфекцией, находившихся в акушерском отделении ГКБ №15 имени О.М. Филатова города Москвы в период с 1 января 2020 г. по 25 апреля 2021 г., показали, что у пациенток с COVID-19 выше риск преждевременных родов, появления на свет недоношенных детей или оперативного родоразрешения",- говорится в сообщении.Дети мам, перенесших инфекцию, чаще других нуждались в интенсивной терапии в условиях отделения реанимации, уточнили в пресс-службе.Кроме того, перинатальная смертность оказалась выше у пациенток с коронавирусом, отметили в министерстве.С учетом имеющихся рисков и на основании имеющихся результатов клинических исследований безопасности и эффективности вакцин против COVID-19, мировые профессиональные сообщества рекомендуют проходить вакцинацию во время беременности, подчеркнули в пресс-службе."Вакцинация от коронавируса способна защитить здоровье беременной женщины и ее будущего малыша. Доказательств негативного влияния прививки на беременность и ребенка не выявлено",- пояснили в Минздраве.

https://ria.ru/20210811/sputnik-1745294957.html

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