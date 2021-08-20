https://ria.ru/20210820/reys-1746493805.html

В Южно-Сахалинске сняли с рейса более ста пассажиров

В Южно-Сахалинске сняли с рейса более ста пассажиров - РИА Новости, 20.08.2021

В Южно-Сахалинске сняли с рейса более ста пассажиров

Часть пассажиров рейса "Аэрофлота" Южно-Сахалинск — Москва по техническим причинам была снята с борта перед вылетом, сообщил РИА Новости представитель аэропорта РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T09:42

2021-08-20T09:42

2021-08-20T12:32

происшествия

южно-сахалинск

москва

аэрофлот

московская межрегиональная транспортная прокуратура

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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг — РИА Новости. Часть пассажиров рейса "Аэрофлота" Южно-Сахалинск — Москва по техническим причинам была снята с борта перед вылетом, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Южно-Сахалинска.В справочной аэропорта РИА Новости добавили, что оставшихся пассажиров планируется отправить в Москву рейсом в 18:00 местного времени (10:00 мск).Как сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры (ДВТП), авиакомпания не поднадзорна ДВТП. "Информация направлена в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру. Оставшимся в Южно-Сахалинске пассажирам предоставлены услуги гостиницы и питания", — добавил собеседник.Местное издание Sakhalin.info сообщает, что с рейса сняли более 100 человек, на борту оставили только пассажиров с детьми и ряд транзитных пассажиров. Издание со ссылкой на очевидца пишет, что ситуация произошла из-за поломки в самолете.Свыше 100 пассажиров рейса Южно-Сахалинск — Москва не смогли вылететь в столицу, 80 из них отправят в пятницу, остальных — в субботу, также сообщается в Telegram-канале губернатора Валерия Лимаренко."По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко исполняющий обязанности министра транспорта Эдуард Ри находится в аэропорту Южно-Сахалинска. Сегодня 118 пассажиров не смогли вылететь в Москву. На данный момент достигнута договоренность о том, что 80 пассажиров смогут улететь уже сегодня, а остальные отправятся в столицу завтра в течение дня", — говорится в сообщении.Позже губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что свыше 80 пассажиров самолета Южно-Сахалинск — Москва вылетели в столицу, еще 18 человек отправятся в субботу."Сегодня улетели 82 человека, из оставшихся 15 сдали билеты, три улетели через Хабаровск, 18 человек улетают завтра. Из них десять размещены в гостинице и обеспечены питанием, восемь человек — местные жители, отказались от гостиницы и поехали домой", — говорится в сообщении.Комментарием "Аэрофлота" РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20210812/otkaz-1745465980.html

https://ria.ru/20210622/deboshir-1737998640.html

https://ria.ru/20210618/maska-1737593553.html

южно-сахалинск

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, южно-сахалинск, москва, аэрофлот, московская межрегиональная транспортная прокуратура