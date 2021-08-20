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В Южно-Сахалинске сняли с рейса более ста пассажиров
В Южно-Сахалинске сняли с рейса более ста пассажиров - РИА Новости, 20.08.2021
В Южно-Сахалинске сняли с рейса более ста пассажиров
Часть пассажиров рейса "Аэрофлота" Южно-Сахалинск — Москва по техническим причинам была снята с борта перед вылетом, сообщил РИА Новости представитель аэропорта РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T09:42
2021-08-20T12:32
происшествия
южно-сахалинск
москва
аэрофлот
московская межрегиональная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг — РИА Новости. Часть пассажиров рейса "Аэрофлота" Южно-Сахалинск — Москва по техническим причинам была снята с борта перед вылетом, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Южно-Сахалинска.В справочной аэропорта РИА Новости добавили, что оставшихся пассажиров планируется отправить в Москву рейсом в 18:00 местного времени (10:00 мск).Как сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры (ДВТП), авиакомпания не поднадзорна ДВТП. "Информация направлена в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру. Оставшимся в Южно-Сахалинске пассажирам предоставлены услуги гостиницы и питания", — добавил собеседник.Местное издание Sakhalin.info сообщает, что с рейса сняли более 100 человек, на борту оставили только пассажиров с детьми и ряд транзитных пассажиров. Издание со ссылкой на очевидца пишет, что ситуация произошла из-за поломки в самолете.Свыше 100 пассажиров рейса Южно-Сахалинск — Москва не смогли вылететь в столицу, 80 из них отправят в пятницу, остальных — в субботу, также сообщается в Telegram-канале губернатора Валерия Лимаренко."По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко исполняющий обязанности министра транспорта Эдуард Ри находится в аэропорту Южно-Сахалинска. Сегодня 118 пассажиров не смогли вылететь в Москву. На данный момент достигнута договоренность о том, что 80 пассажиров смогут улететь уже сегодня, а остальные отправятся в столицу завтра в течение дня", — говорится в сообщении.Позже губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что свыше 80 пассажиров самолета Южно-Сахалинск — Москва вылетели в столицу, еще 18 человек отправятся в субботу."Сегодня улетели 82 человека, из оставшихся 15 сдали билеты, три улетели через Хабаровск, 18 человек улетают завтра. Из них десять размещены в гостинице и обеспечены питанием, восемь человек — местные жители, отказались от гостиницы и поехали домой", — говорится в сообщении.Комментарием "Аэрофлота" РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20210812/otkaz-1745465980.html
https://ria.ru/20210622/deboshir-1737998640.html
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происшествия, южно-сахалинск, москва, аэрофлот, московская межрегиональная транспортная прокуратура
09:42 20.08.2021 (обновлено: 12:32 20.08.2021)
 
В Южно-Сахалинске сняли с рейса более ста пассажиров

Глава Сахалинской области Лимаренко: более ста пассажиров не смогли вылететь в Москву

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг — РИА Новости. Часть пассажиров рейса "Аэрофлота" Южно-Сахалинск — Москва по техническим причинам была снята с борта перед вылетом, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Южно-Сахалинска.

"Рейс, с которого были сняты пассажиры, вылетел. Но по техническим причинам часть пассажиров осталась в аэропорту вылета", — сказал собеседник, не уточнив подробностей.

В справочной аэропорта РИА Новости добавили, что оставшихся пассажиров планируется отправить в Москву рейсом в 18:00 местного времени (10:00 мск).
Как сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры (ДВТП), авиакомпания не поднадзорна ДВТП. "Информация направлена в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру. Оставшимся в Южно-Сахалинске пассажирам предоставлены услуги гостиницы и питания", — добавил собеседник.
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Местное издание Sakhalin.info сообщает, что с рейса сняли более 100 человек, на борту оставили только пассажиров с детьми и ряд транзитных пассажиров. Издание со ссылкой на очевидца пишет, что ситуация произошла из-за поломки в самолете.
Свыше 100 пассажиров рейса Южно-Сахалинск — Москва не смогли вылететь в столицу, 80 из них отправят в пятницу, остальных — в субботу, также сообщается в Telegram-канале губернатора Валерия Лимаренко.
"По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко исполняющий обязанности министра транспорта Эдуард Ри находится в аэропорту Южно-Сахалинска. Сегодня 118 пассажиров не смогли вылететь в Москву. На данный момент достигнута договоренность о том, что 80 пассажиров смогут улететь уже сегодня, а остальные отправятся в столицу завтра в течение дня", — говорится в сообщении.
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Позже губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что свыше 80 пассажиров самолета Южно-Сахалинск — Москва вылетели в столицу, еще 18 человек отправятся в субботу.
"Сегодня улетели 82 человека, из оставшихся 15 сдали билеты, три улетели через Хабаровск, 18 человек улетают завтра. Из них десять размещены в гостинице и обеспечены питанием, восемь человек — местные жители, отказались от гостиницы и поехали домой", — говорится в сообщении.
Комментарием "Аэрофлота" РИА Новости пока не располагает.
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ПроисшествияЮжно-СахалинскМоскваАэрофлотМосковская межрегиональная транспортная прокуратура
 
 
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