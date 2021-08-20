https://ria.ru/20210820/revolyutsii-1746591535.html

Лимит на революции Россия исчерпала в 20-м веке, заявил Путин

Лимит на революции Россия исчерпала в 20-м веке, заявил Путин - РИА Новости, 20.08.2021

Лимит на революции Россия исчерпала в 20-м веке, заявил Путин

Россия исчерпала свой лимит на революции, теперь нужно эволюционное развитие общества и государства, власти сделают все, чтобы ситуация в стране была стабильной РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:45

2021-08-20T17:45

2021-08-20T18:00

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия исчерпала свой лимит на революции, теперь нужно эволюционное развитие общества и государства, власти сделают все, чтобы ситуация в стране была стабильной и прогнозируемой, заявил президент России Владимир Путин."Мы сделаем все для того, чтобы ситуация в России была стабильной, прогнозируемой. Свой лимит на революции Россия исчерпала еще в 20 веке, мы революций больше не хотим, хотим эволюционного развития нашего общества и государства. Надеюсь, что так оно и будет", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

россия

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2021

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россия, общество, владимир путин