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Лимит на революции Россия исчерпала в 20-м веке, заявил Путин
Лимит на революции Россия исчерпала в 20-м веке, заявил Путин - РИА Новости, 20.08.2021
Лимит на революции Россия исчерпала в 20-м веке, заявил Путин
Россия исчерпала свой лимит на революции, теперь нужно эволюционное развитие общества и государства, власти сделают все, чтобы ситуация в стране была стабильной РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:45
2021-08-20T17:45
2021-08-20T18:00
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия исчерпала свой лимит на революции, теперь нужно эволюционное развитие общества и государства, власти сделают все, чтобы ситуация в стране была стабильной и прогнозируемой, заявил президент России Владимир Путин."Мы сделаем все для того, чтобы ситуация в России была стабильной, прогнозируемой. Свой лимит на революции Россия исчерпала еще в 20 веке, мы революций больше не хотим, хотим эволюционного развития нашего общества и государства. Надеюсь, что так оно и будет", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.
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