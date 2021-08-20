https://ria.ru/20210820/revnost-1746480037.html

Два приморца из ревности задавили знакомого бульдозером

Два приморца из ревности задавили знакомого бульдозером - РИА Новости, 20.08.2021

Два приморца из ревности задавили знакомого бульдозером

Двое жителей Приморья подозреваются в том, что в ходе конфликта на почве ревности к сожительнице одного из них напали с лопатой на знакомого и насмерть... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T02:39

2021-08-20T02:39

2021-08-20T10:33

происшествия

черниговский район

владивосток

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг — РИА Новости. Двое жителей Приморья подозреваются в том, что в ходе конфликта на почве ревности к сожительнице одного из них напали с лопатой на знакомого и насмерть переехали его бульдозером, сообщает региональное СУ СК России.Семнадцатого августа в окрестностях села Высокое Черниговского района обнаружено тело мужчины с множественными повреждениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По подозрению в преступлении задержаны двое местных жителей.По данным следствия, чтобы скрыть преступление, подозреваемые отвалом бульдозера попытались закопать тело убитого, после чего продолжили распитие спиртного.Подозреваемые заключены под стражу.

https://ria.ru/20210729/kyzyl-1743514931.html

черниговский район

владивосток

россия

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происшествия, черниговский район, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), россия