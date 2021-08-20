02:39 20.08.2021 (обновлено: 10:33 20.08.2021)
Два приморца из ревности задавили знакомого бульдозером
Два жителя Приморья из ревности к сожительнице одного из них задавили знакомого бульдозером
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг — РИА Новости. Двое жителей Приморья подозреваются в том, что в ходе конфликта на почве ревности к сожительнице одного из них напали с лопатой на знакомого и насмерть переехали его бульдозером, сообщает региональное СУ СК России.
Семнадцатого августа в окрестностях села Высокое Черниговского района обнаружено тело мужчины с множественными повреждениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По подозрению в преступлении задержаны двое местных жителей.
"По версии следствия, вечером 16 августа компания из четырех человек распивала спиртные напитки на участке местности в лесном массиве, через некоторое время к ним присоединился ранее им знакомый местный житель <…> Между мужчинами произошел конфликт на почве ревности к женщине, которая находилась с ними в компании. Сожитель женщины и его друг острием штыковой лопаты нанесли потерпевшему множественные удары и переехали его бульдозером", — говорится в сообщении.
По данным следствия, чтобы скрыть преступление, подозреваемые отвалом бульдозера попытались закопать тело убитого, после чего продолжили распитие спиртного.
Подозреваемые заключены под стражу.
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