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Два приморца из ревности задавили знакомого бульдозером
Два приморца из ревности задавили знакомого бульдозером - РИА Новости, 20.08.2021
Два приморца из ревности задавили знакомого бульдозером
Двое жителей Приморья подозреваются в том, что в ходе конфликта на почве ревности к сожительнице одного из них напали с лопатой на знакомого и насмерть... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T02:39
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происшествия
черниговский район
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг — РИА Новости. Двое жителей Приморья подозреваются в том, что в ходе конфликта на почве ревности к сожительнице одного из них напали с лопатой на знакомого и насмерть переехали его бульдозером, сообщает региональное СУ СК России.Семнадцатого августа в окрестностях села Высокое Черниговского района обнаружено тело мужчины с множественными повреждениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По подозрению в преступлении задержаны двое местных жителей.По данным следствия, чтобы скрыть преступление, подозреваемые отвалом бульдозера попытались закопать тело убитого, после чего продолжили распитие спиртного.Подозреваемые заключены под стражу.
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происшествия, черниговский район, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), россия
02:39 20.08.2021 (обновлено: 10:33 20.08.2021)
 
Два приморца из ревности задавили знакомого бульдозером

Два жителя Приморья из ревности к сожительнице одного из них задавили знакомого бульдозером

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг — РИА Новости. Двое жителей Приморья подозреваются в том, что в ходе конфликта на почве ревности к сожительнице одного из них напали с лопатой на знакомого и насмерть переехали его бульдозером, сообщает региональное СУ СК России.
Семнадцатого августа в окрестностях села Высокое Черниговского района обнаружено тело мужчины с множественными повреждениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По подозрению в преступлении задержаны двое местных жителей.

"По версии следствия, вечером 16 августа компания из четырех человек распивала спиртные напитки на участке местности в лесном массиве, через некоторое время к ним присоединился ранее им знакомый местный житель <…> Между мужчинами произошел конфликт на почве ревности к женщине, которая находилась с ними в компании. Сожитель женщины и его друг острием штыковой лопаты нанесли потерпевшему множественные удары и переехали его бульдозером", — говорится в сообщении.

По данным следствия, чтобы скрыть преступление, подозреваемые отвалом бульдозера попытались закопать тело убитого, после чего продолжили распитие спиртного.
Подозреваемые заключены под стражу.
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