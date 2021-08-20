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В Крымском районе вышедшая из берегов река подтопила дома
В Крымском районе вышедшая из берегов река подтопила дома - РИА Новости, 20.08.2021
В Крымском районе вышедшая из берегов река подтопила дома
Река Баканка в Крымском районе Краснодарского края вышла из берегов из-за ливней, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:12
2021-08-20T14:17
происшествия
крымский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 20 авг — РИА Новости. Река Баканка в Крымском районе Краснодарского края вышла из берегов из-за ливней, сообщает региональный оперштаб.По предварительным данным, подтопило 20 домовладений. На месте работают сотрудники краевого МЧС.Отмечается, что сейчас уровень воды снижается.При этом в районе села Горное он растет, там уже включили систему оповещения местных жителей.Утром в Крымске, Нижнебаканском, Пригородном и Южном сельских поселениях ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения. Глава Крымского района Сергей Лесь попросил жителей собрать вещи, продумать пути эвакуации и подняться на возвышенность.В Краснодарском крае продолжает действовать циклон, обильные дожди провоцируют новые подтопления. Накануне около двух тысяч жителей Анапы остались без света: вода вывела из строя трансформаторные подстанции. Кроме того, серьезно пострадали Геленджик, Новороссийск, Темрюкский, Славянский, Ейский, Туапсинский, Каневский, Кореновский, Красноармейский и Выселковский районы.
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происшествия, крымский район, краснодарский край
13:12 20.08.2021 (обновлено: 14:17 20.08.2021)
 
В Крымском районе вышедшая из берегов река подтопила дома

Оперштаб Краснодарского края: река Баканка в Крымском районе вышла из берегов и подтопила 20 домов

© Фото : @admanapa/InstagramПоследствия ливня в Анапе
Последствия ливня в Анапе - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Фото : @admanapa/Instagram
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КРАСНОДАР, 20 авг — РИА Новости. Река Баканка в Крымском районе Краснодарского края вышла из берегов из-за ливней, сообщает региональный оперштаб.
По предварительным данным, подтопило 20 домовладений. На месте работают сотрудники краевого МЧС.
Отмечается, что сейчас уровень воды снижается.
При этом в районе села Горное он растет, там уже включили систему оповещения местных жителей.
Утром в Крымске, Нижнебаканском, Пригородном и Южном сельских поселениях ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения. Глава Крымского района Сергей Лесь попросил жителей собрать вещи, продумать пути эвакуации и подняться на возвышенность.
В Краснодарском крае продолжает действовать циклон, обильные дожди провоцируют новые подтопления. Накануне около двух тысяч жителей Анапы остались без света: вода вывела из строя трансформаторные подстанции. Кроме того, серьезно пострадали Геленджик, Новороссийск, Темрюкский, Славянский, Ейский, Туапсинский, Каневский, Кореновский, Красноармейский и Выселковский районы.
 
ПроисшествияКрымский районКраснодарский край
 
 
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