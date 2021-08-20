https://ria.ru/20210820/reka-1746528806.html
В Крымском районе вышедшая из берегов река подтопила дома
В Крымском районе вышедшая из берегов река подтопила дома - РИА Новости, 20.08.2021
В Крымском районе вышедшая из берегов река подтопила дома
Река Баканка в Крымском районе Краснодарского края вышла из берегов из-за ливней, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:12
2021-08-20T13:12
2021-08-20T14:17
происшествия
крымский район
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745652791_0:99:1080:707_1920x0_80_0_0_9ec87243b7c3b2fa51632949aa2c1412.jpg
КРАСНОДАР, 20 авг — РИА Новости. Река Баканка в Крымском районе Краснодарского края вышла из берегов из-за ливней, сообщает региональный оперштаб.По предварительным данным, подтопило 20 домовладений. На месте работают сотрудники краевого МЧС.Отмечается, что сейчас уровень воды снижается.При этом в районе села Горное он растет, там уже включили систему оповещения местных жителей.Утром в Крымске, Нижнебаканском, Пригородном и Южном сельских поселениях ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения. Глава Крымского района Сергей Лесь попросил жителей собрать вещи, продумать пути эвакуации и подняться на возвышенность.В Краснодарском крае продолжает действовать циклон, обильные дожди провоцируют новые подтопления. Накануне около двух тысяч жителей Анапы остались без света: вода вывела из строя трансформаторные подстанции. Кроме того, серьезно пострадали Геленджик, Новороссийск, Темрюкский, Славянский, Ейский, Туапсинский, Каневский, Кореновский, Красноармейский и Выселковский районы.
крымский район
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745652791_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_85d16728aae7fce949dfdaca4938dd32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, крымский район, краснодарский край
13:12 20.08.2021 (обновлено: 14:17 20.08.2021)
В Крымском районе вышедшая из берегов река подтопила дома
Оперштаб Краснодарского края: река Баканка в Крымском районе вышла из берегов и подтопила 20 домов
КРАСНОДАР, 20 авг — РИА Новости.
Река Баканка в Крымском районе
Краснодарского края вышла из берегов из-за ливней, сообщает региональный оперштаб.
По предварительным данным, подтопило 20 домовладений. На месте работают сотрудники краевого МЧС.
Отмечается, что сейчас уровень воды снижается.
При этом в районе села Горное он растет, там уже включили систему оповещения местных жителей.
Утром в Крымске, Нижнебаканском, Пригородном и Южном сельских поселениях ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения. Глава Крымского района Сергей Лесь попросил жителей собрать вещи, продумать пути эвакуации и подняться на возвышенность.
В Краснодарском крае продолжает действовать циклон, обильные дожди провоцируют новые подтопления. Накануне около двух тысяч жителей Анапы остались без света: вода вывела из строя трансформаторные подстанции. Кроме того, серьезно пострадали Геленджик
, Новороссийск, Темрюкский, Славянский, Ейский, Туапсинский, Каневский, Кореновский, Красноармейский и Выселковский районы
.