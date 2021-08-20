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В Крымском районе вышедшая из берегов река подтопила дома

В Крымском районе вышедшая из берегов река подтопила дома - РИА Новости, 20.08.2021

В Крымском районе вышедшая из берегов река подтопила дома

Река Баканка в Крымском районе Краснодарского края вышла из берегов из-за ливней, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T13:12

2021-08-20T13:12

2021-08-20T14:17

происшествия

крымский район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 20 авг — РИА Новости. Река Баканка в Крымском районе Краснодарского края вышла из берегов из-за ливней, сообщает региональный оперштаб.По предварительным данным, подтопило 20 домовладений. На месте работают сотрудники краевого МЧС.Отмечается, что сейчас уровень воды снижается.При этом в районе села Горное он растет, там уже включили систему оповещения местных жителей.Утром в Крымске, Нижнебаканском, Пригородном и Южном сельских поселениях ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения. Глава Крымского района Сергей Лесь попросил жителей собрать вещи, продумать пути эвакуации и подняться на возвышенность.В Краснодарском крае продолжает действовать циклон, обильные дожди провоцируют новые подтопления. Накануне около двух тысяч жителей Анапы остались без света: вода вывела из строя трансформаторные подстанции. Кроме того, серьезно пострадали Геленджик, Новороссийск, Темрюкский, Славянский, Ейский, Туапсинский, Каневский, Кореновский, Красноармейский и Выселковский районы.

крымский район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крымский район, краснодарский край