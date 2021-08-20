https://ria.ru/20210820/razvitie-1746615150.html

Жители Подмосковья внесли более 600 предложений по развитию региона

Жители Подмосковья внесли более 600 предложений по развитию региона - РИА Новости, 20.08.2021

Жители Подмосковья внесли более 600 предложений по развитию региона

Жители Московской области в рамках программы "Подмосковье – территория перемен" внесли более 600 предложений по развитию и совершенствованию региона. Сбор... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T19:49

2021-08-20T19:49

2021-08-20T19:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

единая россия

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Жители Московской области в рамках программы "Подмосковье – территория перемен" внесли более 600 предложений по развитию и совершенствованию региона. Сбор предложений для включения в программу "Единой России" стартовал 12 июля, сообщил телеканал "360".По словам секретаря регионального отделения партии Игоря Брынцалова, больше всего жителей МО волнует тема ЖКХ."Мы видим, что уже тема экологии, так актуальная еще два-три года назад, ушла из топ-5 и заняла предпоследнее место. На первом же месте чувствительная тема – это сфера ЖКХ. Это неудивительно, людей волнует то, что окружает их ежедневно: дом, подъезд, двор. Они должны быть чистыми и благоустроенными", – заявил он.Кроме того, жители внесли предложения по расширению мер поддержки семей, развитию системы здравоохранения, образования, экономики, благоустройства.Все инициативы и запросы населения обещают учесть в партийной программе.

https://ria.ru/20210811/kommunalka-1745388260.html

московская область (подмосковье)

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2021

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московская область (подмосковье), единая россия