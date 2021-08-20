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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210820/razvitie-1746615150.html
Жители Подмосковья внесли более 600 предложений по развитию региона
Жители Подмосковья внесли более 600 предложений по развитию региона - РИА Новости, 20.08.2021
Жители Подмосковья внесли более 600 предложений по развитию региона
Жители Московской области в рамках программы "Подмосковье – территория перемен" внесли более 600 предложений по развитию и совершенствованию региона. Сбор... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T19:49
2021-08-20T19:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
единая россия
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Жители Московской области в рамках программы "Подмосковье – территория перемен" внесли более 600 предложений по развитию и совершенствованию региона. Сбор предложений для включения в программу "Единой России" стартовал 12 июля, сообщил телеканал "360".По словам секретаря регионального отделения партии Игоря Брынцалова, больше всего жителей МО волнует тема ЖКХ."Мы видим, что уже тема экологии, так актуальная еще два-три года назад, ушла из топ-5 и заняла предпоследнее место. На первом же месте чувствительная тема – это сфера ЖКХ. Это неудивительно, людей волнует то, что окружает их ежедневно: дом, подъезд, двор. Они должны быть чистыми и благоустроенными", – заявил он.Кроме того, жители внесли предложения по расширению мер поддержки семей, развитию системы здравоохранения, образования, экономики, благоустройства.Все инициативы и запросы населения обещают учесть в партийной программе.
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московская область (подмосковье), единая россия
19:49 20.08.2021
 

Жители Подмосковья внесли более 600 предложений по развитию региона

© РИА Новости / Илья ПиталевСекретарь Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Брынцалов
Секретарь Московского областного регионального отделения партии Единая Россия Игорь Брынцалов - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Жители Московской области в рамках программы "Подмосковье – территория перемен" внесли более 600 предложений по развитию и совершенствованию региона. Сбор предложений для включения в программу "Единой России" стартовал 12 июля, сообщил телеканал "360".
По словам секретаря регионального отделения партии Игоря Брынцалова, больше всего жителей МО волнует тема ЖКХ.
"Мы видим, что уже тема экологии, так актуальная еще два-три года назад, ушла из топ-5 и заняла предпоследнее место. На первом же месте чувствительная тема – это сфера ЖКХ. Это неудивительно, людей волнует то, что окружает их ежедневно: дом, подъезд, двор. Они должны быть чистыми и благоустроенными", – заявил он.
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11 августа, 19:13Новости Подмосковья
Подмосковным жителям вернули 2,5 млн рублей за оплату коммуналки
Кроме того, жители внесли предложения по расширению мер поддержки семей, развитию системы здравоохранения, образования, экономики, благоустройства.
Все инициативы и запросы населения обещают учесть в партийной программе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Единая Россия
 
 
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