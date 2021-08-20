В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Вольфович: НАТО еженедельно совершает до 30 разведполетов у границ
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing P-8 Poseidon военно-морских сил США во время учения стран НАТО
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Авиация НАТО еженедельно осуществляет до 30 разведывательных полетов близ границ Белоруссии, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович.
"Одновременно отмечается ведение активной разведывательной деятельности с территории сопредельных государств. Так, только авиационный компонент объединенных Военно-воздушных сил альянса еженедельно осуществляет до тридцати разведывательных самолетовылетов вблизи наших границ", - заявил Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона".
При этом используется весь арсенал от самолетов стратегической, разведывательной авиации до тактических разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, отметил Вольфович, не может не вызывать обеспокоенность активизация демонстративных полетов самолетов стратегической бомбардировочной авиации вооруженных cил США, в том числе в воздушном пространстве сопредельных государств - девять в 2021 году.
"С высокой долей вероятности можно констатировать, что в ходе таких полетов отрабатывались учебно-боевые задачи по нанесению ракетно-бомбовых ударов по объектам, находящихся как на территории Беларуси, так и в России", - сказал Вольфович.
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