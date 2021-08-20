https://ria.ru/20210820/razvedpolety-1746482248.html

В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны

В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны - РИА Новости, 20.08.2021

В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны

Авиация НАТО еженедельно осуществляет до 30 разведывательных полетов близ границ Белоруссии, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T03:50

2021-08-20T03:50

2021-08-20T03:50

в мире

сша

белоруссия

москва

нато

александр вольфович

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Авиация НАТО еженедельно осуществляет до 30 разведывательных полетов близ границ Белоруссии, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович.При этом используется весь арсенал от самолетов стратегической, разведывательной авиации до тактических разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов.Кроме того, отметил Вольфович, не может не вызывать обеспокоенность активизация демонстративных полетов самолетов стратегической бомбардировочной авиации вооруженных cил США, в том числе в воздушном пространстве сопредельных государств - девять в 2021 году."С высокой долей вероятности можно констатировать, что в ходе таких полетов отрабатывались учебно-боевые задачи по нанесению ракетно-бомбовых ударов по объектам, находящихся как на территории Беларуси, так и в России", - сказал Вольфович.

https://ria.ru/20210818/granitsa-1746265626.html

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в мире, сша, белоруссия, москва, нато, александр вольфович