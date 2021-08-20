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В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны
В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны - РИА Новости, 20.08.2021
В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны
Авиация НАТО еженедельно осуществляет до 30 разведывательных полетов близ границ Белоруссии, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T03:50
2021-08-20T03:50
в мире
сша
белоруссия
москва
нато
александр вольфович
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Авиация НАТО еженедельно осуществляет до 30 разведывательных полетов близ границ Белоруссии, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович.При этом используется весь арсенал от самолетов стратегической, разведывательной авиации до тактических разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов.Кроме того, отметил Вольфович, не может не вызывать обеспокоенность активизация демонстративных полетов самолетов стратегической бомбардировочной авиации вооруженных cил США, в том числе в воздушном пространстве сопредельных государств - девять в 2021 году."С высокой долей вероятности можно констатировать, что в ходе таких полетов отрабатывались учебно-боевые задачи по нанесению ракетно-бомбовых ударов по объектам, находящихся как на территории Беларуси, так и в России", - сказал Вольфович.
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в мире, сша, белоруссия, москва, нато, александр вольфович
03:50 20.08.2021
 
В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Вольфович: НАТО еженедельно совершает до 30 разведполетов у границ

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing P-8 Poseidon военно-морских сил США во время учения стран НАТО
Самолет Boeing P-8 Poseidon военно-морских сил США во время учения стран НАТО - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Авиация НАТО еженедельно осуществляет до 30 разведывательных полетов близ границ Белоруссии, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович.

"Одновременно отмечается ведение активной разведывательной деятельности с территории сопредельных государств. Так, только авиационный компонент объединенных Военно-воздушных сил альянса еженедельно осуществляет до тридцати разведывательных самолетовылетов вблизи наших границ", - заявил Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона".

При этом используется весь арсенал от самолетов стратегической, разведывательной авиации до тактических разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, отметил Вольфович, не может не вызывать обеспокоенность активизация демонстративных полетов самолетов стратегической бомбардировочной авиации вооруженных cил США, в том числе в воздушном пространстве сопредельных государств - девять в 2021 году.
"С высокой долей вероятности можно констатировать, что в ходе таких полетов отрабатывались учебно-боевые задачи по нанесению ракетно-бомбовых ударов по объектам, находящихся как на территории Беларуси, так и в России", - сказал Вольфович.
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