https://ria.ru/20210820/raketa-1746624073.html

В США испугались российских ракет и пригрозили противникам уничтожением

В США испугались российских ракет и пригрозили противникам уничтожением - РИА Новости, 20.08.2021

В США испугались российских ракет и пригрозили противникам уничтожением

Заместитель директора Управления военными гиперзвуковыми проектами Роберт Страйдер рассказал о планах по разработке гиперзвуковой ракеты "Темный орел" во время... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T20:43

2021-08-20T20:43

2021-08-20T20:43

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Заместитель директора Управления военными гиперзвуковыми проектами Роберт Страйдер рассказал о планах по разработке гиперзвуковой ракеты "Темный орел" во время выступления на конференции по космической и противоракетной обороне в штате Алабама. Его слова опубликовали в издании The National Interest.К созданию новой ракеты Пентагон подтолкнули успехи российского и китайского военно-промышленных комплексов в области гиперзвукового оружия, признался выступающий.Новая ракета "Темный орел" принадлежит к классу гиперзвукового оружия большой дальности и, как предполагается, поступит на службу армии США в 2023 году, отметил Страйдер. "Все наши ракеты — это боеголовки размером в 34 дюйма ", — объяснил специалист."Темный орел" создаст совершенно "новые проблемы" для противников США, заявил Снайдер, не приведя подробностей. По его мнению, одной батареи новых ракет достаточно, чтобы подвергнуть противника полному уничтожению.Президент Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон"."Буревестник" – одна из новейших систем оружия. По заявлениям Минобороны, представляет собой межконтинентальную крылатую ракету практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Способна нести ядерную боеголовку. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета "является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО".

https://ria.ru/20210819/general-1746428857.html

https://ria.ru/20210819/krakh-1746452143.html

https://ria.ru/20210820/afganistan-1746605722.html

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алабама

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в мире, сша, алабама, министерство обороны сша, россия