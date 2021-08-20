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В США испугались российских ракет и пригрозили противникам уничтожением
В США испугались российских ракет и пригрозили противникам уничтожением - РИА Новости, 20.08.2021
В США испугались российских ракет и пригрозили противникам уничтожением
Заместитель директора Управления военными гиперзвуковыми проектами Роберт Страйдер рассказал о планах по разработке гиперзвуковой ракеты "Темный орел" во время... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T20:43
2021-08-20T20:43
в мире
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россия
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Заместитель директора Управления военными гиперзвуковыми проектами Роберт Страйдер рассказал о планах по разработке гиперзвуковой ракеты "Темный орел" во время выступления на конференции по космической и противоракетной обороне в штате Алабама. Его слова опубликовали в издании The National Interest.К созданию новой ракеты Пентагон подтолкнули успехи российского и китайского военно-промышленных комплексов в области гиперзвукового оружия, признался выступающий.Новая ракета "Темный орел" принадлежит к классу гиперзвукового оружия большой дальности и, как предполагается, поступит на службу армии США в 2023 году, отметил Страйдер. "Все наши ракеты — это боеголовки размером в 34 дюйма ", — объяснил специалист."Темный орел" создаст совершенно "новые проблемы" для противников США, заявил Снайдер, не приведя подробностей. По его мнению, одной батареи новых ракет достаточно, чтобы подвергнуть противника полному уничтожению.Президент Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон"."Буревестник" – одна из новейших систем оружия. По заявлениям Минобороны, представляет собой межконтинентальную крылатую ракету практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Способна нести ядерную боеголовку. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета "является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО".
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в мире, сша, алабама, министерство обороны сша, россия
20:43 20.08.2021
 
В США испугались российских ракет и пригрозили противникам уничтожением

The National Interest: США создают новые гиперзвуковые ракеты в ответ на российское вооружение

© AP Photo / Charlie RiedelОбъект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет авиабаза Минот в штате Северная Дакота
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет авиабаза Минот в штате Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© AP Photo / Charlie Riedel
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Заместитель директора Управления военными гиперзвуковыми проектами Роберт Страйдер рассказал о планах по разработке гиперзвуковой ракеты "Темный орел" во время выступления на конференции по космической и противоракетной обороне в штате Алабама. Его слова опубликовали в издании The National Interest.
К созданию новой ракеты Пентагон подтолкнули успехи российского и китайского военно-промышленных комплексов в области гиперзвукового оружия, признался выступающий.
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"Все наши ракеты — это боеголовки размером в 34 дюйма ", — объяснил специалист.
"Темный орел" создаст совершенно "новые проблемы" для противников США, заявил Снайдер, не приведя подробностей. По его мнению, одной батареи новых ракет достаточно, чтобы подвергнуть противника полному уничтожению.
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"Буревестник" – одна из новейших систем оружия. По заявлениям Минобороны, представляет собой межконтинентальную крылатую ракету практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Способна нести ядерную боеголовку. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета "является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО".
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