В США испугались российских ракет и пригрозили противникам уничтожением
The National Interest: США создают новые гиперзвуковые ракеты в ответ на российское вооружение
© AP Photo / Charlie RiedelОбъект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет авиабаза Минот в штате Северная Дакота
© AP Photo / Charlie Riedel
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Заместитель директора Управления военными гиперзвуковыми проектами Роберт Страйдер рассказал о планах по разработке гиперзвуковой ракеты "Темный орел" во время выступления на конференции по космической и противоракетной обороне в штате Алабама. Его слова опубликовали в издании The National Interest.
К созданию новой ракеты Пентагон подтолкнули успехи российского и китайского военно-промышленных комплексов в области гиперзвукового оружия, признался выступающий.
Новая ракета "Темный орел" принадлежит к классу гиперзвукового оружия большой дальности и, как предполагается, поступит на службу армии США в 2023 году, отметил Страйдер.
"Все наши ракеты — это боеголовки размером в 34 дюйма ", — объяснил специалист.
"Темный орел" создаст совершенно "новые проблемы" для противников США, заявил Снайдер, не приведя подробностей. По его мнению, одной батареи новых ракет достаточно, чтобы подвергнуть противника полному уничтожению.
Президент Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".
"Буревестник" – одна из новейших систем оружия. По заявлениям Минобороны, представляет собой межконтинентальную крылатую ракету практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Способна нести ядерную боеголовку. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета "является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО".