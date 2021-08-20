https://ria.ru/20210820/rabota-1746500338.html

Украинцам посоветовали забыть о достойной работе

Украинцам посоветовали забыть о достойной работе - РИА Новости, 20.08.2021

Украинцам посоветовали забыть о достойной работе

Украинцы не могут найти достойную работу на родине, заявил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев в ходе дискуссии, приуроченной к... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T10:36

2021-08-20T10:36

2021-08-20T11:08

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743603212_0:172:3071:1899_1920x0_80_0_0_4d9ad05321e403b7e1107dea4366925b.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Украинцы не могут найти достойную работу на родине, заявил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев в ходе дискуссии, приуроченной к 30-й годовщине независимости Украины."Какая защита прав в стране, где построили рапсово-кукурузно-рудную экономику? Какую достойную работу вы хотите? <…> Не будет достойной работы, забудьте, как страшный сон", — сказал он.По мнению Ильичева, на Украине нет качественной медицины и образования, а в других отраслях страна пользуется достижениями прошлых поколений.Он также напомнил о том, что содержание бюрократического аппарата дорого обходится: 167 тысяч госслужащих стоят украинцам 40 миллиардов гривен в год."Если на треть этих госслужащих сократить сегодня, мы можем купить 80 пригородных новых поездов", — подчеркнул Ильичев.По его словам, украинские чиновники ставят интересы иностранных кредиторов выше интересов жителей страны.

https://ria.ru/20210820/ukraina-1746383494.html

https://ria.ru/20210806/ukraina-1744542586.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина