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Украинцам посоветовали забыть о достойной работе
Украинцам посоветовали забыть о достойной работе - РИА Новости, 20.08.2021
Украинцам посоветовали забыть о достойной работе
Украинцы не могут найти достойную работу на родине, заявил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев в ходе дискуссии, приуроченной к... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T10:36
2021-08-20T11:08
в мире
украина
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Украинцы не могут найти достойную работу на родине, заявил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев в ходе дискуссии, приуроченной к 30-й годовщине независимости Украины."Какая защита прав в стране, где построили рапсово-кукурузно-рудную экономику? Какую достойную работу вы хотите? &lt;…&gt; Не будет достойной работы, забудьте, как страшный сон", — сказал он.По мнению Ильичева, на Украине нет качественной медицины и образования, а в других отраслях страна пользуется достижениями прошлых поколений.Он также напомнил о том, что содержание бюрократического аппарата дорого обходится: 167 тысяч госслужащих стоят украинцам 40 миллиардов гривен в год."Если на треть этих госслужащих сократить сегодня, мы можем купить 80 пригородных новых поездов", — подчеркнул Ильичев.По его словам, украинские чиновники ставят интересы иностранных кредиторов выше интересов жителей страны.
https://ria.ru/20210820/ukraina-1746383494.html
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в мире, украина
10:36 20.08.2021 (обновлено: 11:08 20.08.2021)
 
Украинцам посоветовали забыть о достойной работе

Глава Федерации работодателей Украины Ильичев: украинцам надо забыть о достойной работе

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Независимости в Киеве
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Украинцы не могут найти достойную работу на родине, заявил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев в ходе дискуссии, приуроченной к 30-й годовщине независимости Украины.
"Какая защита прав в стране, где построили рапсово-кукурузно-рудную экономику? Какую достойную работу вы хотите? <…> Не будет достойной работы, забудьте, как страшный сон", — сказал он.
Женщина в вышиванке с украинским флагом на марше в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
08:00
Украина сделала скачок к независимости
По мнению Ильичева, на Украине нет качественной медицины и образования, а в других отраслях страна пользуется достижениями прошлых поколений.
Он также напомнил о том, что содержание бюрократического аппарата дорого обходится: 167 тысяч госслужащих стоят украинцам 40 миллиардов гривен в год.
"Если на треть этих госслужащих сократить сегодня, мы можем купить 80 пригородных новых поездов", — подчеркнул Ильичев.
По его словам, украинские чиновники ставят интересы иностранных кредиторов выше интересов жителей страны.
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