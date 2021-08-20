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Путин назвал Минские соглашения безальтернативными
Путин назвал Минские соглашения безальтернативными - РИА Новости, 20.08.2021
Путин назвал Минские соглашения безальтернативными
Другого инструмента для достижения мира в Донбассе, кроме нормандского формата, нет, к нему нужно относиться бережно и с уважением, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T18:01
2021-08-20T18:01
2021-08-20T18:06
в мире
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Другого инструмента для достижения мира в Донбассе, кроме нормандского формата, нет, к нему нужно относиться бережно и с уважением, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель."Я согласен с госпожой федеральным канцлером по поводу минских соглашений и нормандского формата. Никакого другого инструмента для достижения мира у нас нет, и я считаю, что к этому нужно относиться очень бережно и с уважением, несмотря на то, что нам пока окончательных целей урегулирования достичь не удалось", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров.У России вызывает озабоченность, что власти Киева фактически говорят, что не собираются выполнять минские соглашения, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас вызывает озабоченность то, что украинская сторона на официальных переговорах на прессу говорит одно, а внутри страны говорит другое, фактически, я хочу это подчеркнуть, - достаточно посмотреть высказывания первых лиц государства, - фактически говорит о том, что не собирается выполнять минские соглашения", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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в мире, владимир путин, ангела меркель, донбасс, россия
18:01 20.08.2021 (обновлено: 18:06 20.08.2021)
Путин назвал Минские соглашения безальтернативными
Президент России Путин: другого инструмента для достижения мира кроме Нормандского формата нет
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
Другого инструмента для достижения мира в Донбассе
, кроме нормандского формата, нет, к нему нужно относиться бережно и с уважением, заявил президент РФ Владимир Путин
.
Путин в пятницу провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель
.
"Я согласен с госпожой федеральным канцлером по поводу минских соглашений и нормандского формата. Никакого другого инструмента для достижения мира у нас нет, и я считаю, что к этому нужно относиться очень бережно и с уважением, несмотря на то, что нам пока окончательных целей урегулирования достичь не удалось", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров.
У России вызывает озабоченность, что власти Киева фактически говорят, что не собираются выполнять минские соглашения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас вызывает озабоченность то, что украинская сторона на официальных переговорах на прессу говорит одно, а внутри страны говорит другое, фактически, я хочу это подчеркнуть, - достаточно посмотреть высказывания первых лиц государства, - фактически говорит о том, что не собирается выполнять минские соглашения", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.