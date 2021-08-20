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Путин надеется, что талибы обеспечат безопасность жителей Афганистана
Путин надеется, что талибы обеспечат безопасность жителей Афганистана - РИА Новости, 20.08.2021
Путин надеется, что талибы обеспечат безопасность жителей Афганистана
Талибы в Афганистане объявили о завершении боевых действий, гарантировали соблюдение прав граждан и иностранцев, будем надеяться на выполнение этого, заявил... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:52
2021-08-20T17:52
2021-08-20T17:52
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талибан
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Талибы в Афганистане объявили о завершении боевых действий, гарантировали соблюдение прав граждан и иностранцев, будем надеяться на выполнение этого, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы видим, что талибы уже объявили о завершении боевых действий, приступили к наведению общественного порядка, обещали гарантировать безопасность местных жителей, иностранных дипмиссий, надеюсь, что все это будет воплощено в жизнь. Данный процесс должен внимательно отслеживаться международным сообществом при координирующей роли СБ ООН", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России
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Путин надеется, что талибы обеспечат безопасность жителей Афганистана
Президент Путин: талибы гарантировали соблюдение прав граждан, будем надеяться на выполнение этого