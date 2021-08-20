https://ria.ru/20210820/putin-1746593066.html

Путин надеется, что талибы обеспечат безопасность жителей Афганистана

Путин надеется, что талибы обеспечат безопасность жителей Афганистана - РИА Новости, 20.08.2021

Путин надеется, что талибы обеспечат безопасность жителей Афганистана

Талибы в Афганистане объявили о завершении боевых действий, гарантировали соблюдение прав граждан и иностранцев, будем надеяться на выполнение этого, заявил... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:52

2021-08-20T17:52

2021-08-20T17:52

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

германия

афганистан

владимир путин

ангела меркель

совет безопасности оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746429807_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb31ccb0d4390d3a2ce5ec6443e49b8b.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Талибы в Афганистане объявили о завершении боевых действий, гарантировали соблюдение прав граждан и иностранцев, будем надеяться на выполнение этого, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы видим, что талибы уже объявили о завершении боевых действий, приступили к наведению общественного порядка, обещали гарантировать безопасность местных жителей, иностранных дипмиссий, надеюсь, что все это будет воплощено в жизнь. Данный процесс должен внимательно отслеживаться международным сообществом при координирующей роли СБ ООН", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России

германия

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, германия, афганистан, владимир путин, ангела меркель, совет безопасности оон, россия