17:33 20.08.2021 (обновлено: 18:46 20.08.2021)
Путин призвал прекратить навязывать сторонние ценности другим странам
Президент России Путин призвал прекратить навязывать извне сторонние ценности другим странам
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с врио главы Дагестана С. Меликовым
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские власти хорошо знают Афганистан и знают, как контрпродуктивно пытаться навязывать этой стране извне непривычные формы государственного правления и общественной жизни, заявил президент РФ Владимир Путин.
В пятницу он провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров.
"Любые подобные социально-политические эксперименты еще ни разу не увенчались успехом и приводят лишь к разрушению государств, деградации их политической и социальной систем", - добавил он.
Многие политики на Западе на примере Афганистана понимают неправильность навязывания извне политических стандартов, это понимание должно воплотиться на практике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я думаю, что у многих политиков на Западе приходит осознание того... что нельзя навязывать извне стандарты политической жизни и поведения другим странам и народам, несмотря на их особенности: этнического состава этих стран, религиозного, их исторических традиций. Думаю, что такое осознание в конце концов должно прийти и стать одним из практических руководств к осуществлению реальной политики", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
* Террористическая организация, запрещенная в России