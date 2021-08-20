https://ria.ru/20210820/putin-1746587555.html

Путин призвал прекратить навязывать сторонние ценности другим странам

Путин призвал прекратить навязывать сторонние ценности другим странам - РИА Новости, 20.08.2021

Путин призвал прекратить навязывать сторонние ценности другим странам

Российские власти хорошо знают Афганистан и знают, как контрпродуктивно пытаться навязывать этой стране извне непривычные формы государственного правления и... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:33

2021-08-20T17:33

2021-08-20T18:46

в мире

афганистан

захват власти в афганистане талибами

владимир путин

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские власти хорошо знают Афганистан и знают, как контрпродуктивно пытаться навязывать этой стране извне непривычные формы государственного правления и общественной жизни, заявил президент РФ Владимир Путин.В пятницу он провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель."Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров.Многие политики на Западе на примере Афганистана понимают неправильность навязывания извне политических стандартов, это понимание должно воплотиться на практике, заявил президент РФ Владимир Путин.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210820/afganistan-1746585478.html

афганистан

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-20T17:33 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, афганистан, владимир путин