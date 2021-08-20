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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210820/putin-1746587555.html
Путин призвал прекратить навязывать сторонние ценности другим странам
Путин призвал прекратить навязывать сторонние ценности другим странам - РИА Новости, 20.08.2021
Путин призвал прекратить навязывать сторонние ценности другим странам
Российские власти хорошо знают Афганистан и знают, как контрпродуктивно пытаться навязывать этой стране извне непривычные формы государственного правления и... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:33
2021-08-20T18:46
в мире
афганистан
захват власти в афганистане талибами
владимир путин
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские власти хорошо знают Афганистан и знают, как контрпродуктивно пытаться навязывать этой стране извне непривычные формы государственного правления и общественной жизни, заявил президент РФ Владимир Путин.В пятницу он провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель."Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров.Многие политики на Западе на примере Афганистана понимают неправильность навязывания извне политических стандартов, это понимание должно воплотиться на практике, заявил президент РФ Владимир Путин.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, афганистан, владимир путин
17:33 20.08.2021 (обновлено: 18:46 20.08.2021)
 
Путин призвал прекратить навязывать сторонние ценности другим странам

Президент России Путин призвал прекратить навязывать извне сторонние ценности другим странам

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с врио главы Дагестана С. Меликовым
Президент РФ В. Путин встретился с врио главы Дагестана С. Меликовым - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские власти хорошо знают Афганистан и знают, как контрпродуктивно пытаться навязывать этой стране извне непривычные формы государственного правления и общественной жизни, заявил президент РФ Владимир Путин.
В пятницу он провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 17:27Захват власти в Афганистане талибами
Путин призвал исходить из того, что талибы пришли к власти в Афганистане
"Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров.
"Любые подобные социально-политические эксперименты еще ни разу не увенчались успехом и приводят лишь к разрушению государств, деградации их политической и социальной систем", - добавил он.
Многие политики на Западе на примере Афганистана понимают неправильность навязывания извне политических стандартов, это понимание должно воплотиться на практике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я думаю, что у многих политиков на Западе приходит осознание того... что нельзя навязывать извне стандарты политической жизни и поведения другим странам и народам, несмотря на их особенности: этнического состава этих стран, религиозного, их исторических традиций. Думаю, что такое осознание в конце концов должно прийти и стать одним из практических руководств к осуществлению реальной политики", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанВладимир Путин
 
 
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