https://ria.ru/20210820/putin-1746564481.html
Переговоры Путина и Меркель длятся почти три часа
Переговоры Путина и Меркель длятся почти три часа - РИА Новости, 20.08.2021
Переговоры Путина и Меркель длятся почти три часа
Переговоры Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель проходят в Кремле уже более двух часов. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T16:05
2021-08-20T16:05
2021-08-20T16:51
германия
владимир путин
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель проходят в Кремле уже более двух часов.Как отметил российский президент на открытой для журналистов части встречи, на повестке дня у лидеров много вопросов, которые требуют личного обсуждения."Так что я уверен, это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный таким серьезным, деловым стержнем", — добавил Путин.В свою очередь, Меркель подтвердила, что это действительно прощальный визит. Она выразила надежду, что встреча пройдет в рабочей обстановке.Она добавила, что намерена обсудить торговые отношения России и ФРГ, вопросы гражданского общества, некоммерческих организаций.Как отмечали в Кремле, формат переговоров не предполагает подписания каких-либо документов.Глава правительства Германии, по всей видимости, в последний раз приехала в российскую столицу в этом статусе. В сентябре пройдут выборы в бундестаг, в которых Меркель участвовать не будет.
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РИА Новости
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германия, владимир путин, ангела меркель, россия
16:05 20.08.2021 (обновлено: 16:51 20.08.2021)
Переговоры Путина и Меркель длятся почти три часа
В Кремле уже почти три часа длятся переговоры президента России и канцлера ФРГ
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Переговоры Владимира Путина
с канцлером ФРГ Ангелой Меркель
проходят в Кремле уже более двух часов.
Как отметил российский президент на открытой для журналистов части встречи, на повестке дня у лидеров много вопросов, которые требуют личного обсуждения.
"Так что я уверен, это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный таким серьезным, деловым стержнем", — добавил Путин.
В свою очередь, Меркель подтвердила, что это действительно прощальный визит. Она выразила надежду, что встреча пройдет в рабочей обстановке.
"Несмотря на то что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, что хорошо, что мы говорим друг с другом и мы намерены и дальше поддерживать контакт и говорить друг с другом. Как я уже сказала, нам есть о чем поговорить, двусторонние отношения, много вопросов международной повестки дня: прошедшая конференция по Ливии, конечно же, Афганистан", — подчеркнула канцлер.
Она добавила, что намерена обсудить торговые отношения России
и ФРГ, вопросы гражданского общества, некоммерческих организаций.
Как отмечали в Кремле, формат переговоров не предполагает подписания каких-либо документов.
Глава правительства Германии
, по всей видимости, в последний раз приехала в российскую столицу в этом статусе. В сентябре пройдут выборы в бундестаг, в которых Меркель участвовать не будет.