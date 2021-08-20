https://ria.ru/20210820/putin-1746564481.html

Переговоры Путина и Меркель длятся почти три часа

Переговоры Путина и Меркель длятся почти три часа - РИА Новости, 20.08.2021

Переговоры Путина и Меркель длятся почти три часа

Переговоры Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель проходят в Кремле уже более двух часов. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T16:05

2021-08-20T16:05

2021-08-20T16:51

германия

владимир путин

ангела меркель

россия

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель проходят в Кремле уже более двух часов.Как отметил российский президент на открытой для журналистов части встречи, на повестке дня у лидеров много вопросов, которые требуют личного обсуждения."Так что я уверен, это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный таким серьезным, деловым стержнем", — добавил Путин.В свою очередь, Меркель подтвердила, что это действительно прощальный визит. Она выразила надежду, что встреча пройдет в рабочей обстановке.Она добавила, что намерена обсудить торговые отношения России и ФРГ, вопросы гражданского общества, некоммерческих организаций.Как отмечали в Кремле, формат переговоров не предполагает подписания каких-либо документов.Глава правительства Германии, по всей видимости, в последний раз приехала в российскую столицу в этом статусе. В сентябре пройдут выборы в бундестаг, в которых Меркель участвовать не будет.

https://ria.ru/20210820/merkel-1746538895.html

германия

россия

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германия, владимир путин, ангела меркель, россия