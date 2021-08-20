https://ria.ru/20210820/putin-1746552505.html

Путин проведет переговоры с Токаевым в Москве

Путин проведет переговоры с Токаевым в Москве - РИА Новости, 20.08.2021

Путин проведет переговоры с Токаевым в Москве

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 августа в Москве обсудят развитие отношений двух стран и Афганистан, сообщает... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T15:07

2021-08-20T15:07

2021-08-20T15:14

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казахстан

москва

владимир путин

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 августа в Москве обсудят развитие отношений двух стран и Афганистан, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать первого августа в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Планируется обсудить ключевые вопросы развития российско- казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также рассмотреть ряд актуальных проблем региональной повестки дня, в частности, с учетом ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении.В свою очередь пресс-служба президента Казахстана сообщила, что главы государств обменяются мнениями по проблемам региональной безопасности и интеграционным процессам на Евразийском пространстве."Будут также рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства между Казахстаном и Россией", - отмечается в сообщении пресс-службы.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана" Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210429/tokaev-1730587115.html

казахстан

москва

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в мире, казахстан, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев