15:07 20.08.2021 (обновлено: 15:14 20.08.2021)
Путин проведет переговоры с Токаевым в Москве
Президент России Путин проведет переговоры с главой Казахстана Токаевым 21 августа в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 августа в Москве обсудят развитие отношений двух стран и Афганистан, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать первого августа в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Планируется обсудить ключевые вопросы развития российско- казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также рассмотреть ряд актуальных проблем региональной повестки дня, в частности, с учетом ситуации в Афганистане", - говорится в сообщении.
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В свою очередь пресс-служба президента Казахстана сообщила, что главы государств обменяются мнениями по проблемам региональной безопасности и интеграционным процессам на Евразийском пространстве.
"Будут также рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства между Казахстаном и Россией", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана" Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная в России