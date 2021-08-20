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Путин назвал визит Меркель конструктивным
Путин назвал визит Меркель конструктивным - РИА Новости, 20.08.2021
Путин назвал визит Меркель конструктивным
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве отметил, что есть много вопросов, которые требуют обсуждения в личном... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T14:17
2021-08-20T14:17
2021-08-20T14:50
в мире
владимир путин
ангела меркель
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве отметил, что есть много вопросов, которые требуют обсуждения в личном формате, и визит главы правительства ФРГ не только прощальный, но и деловой.Переговоры президента РФ и канцлера ФРГ начались в Москве в 14.07."У нас много вопросов, которые требуют обсуждения и в личном формате, так что я уверен, это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный таким серьезным, деловым стержнем", - сказал Путин.
РИА Новости
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в мире, владимир путин, ангела меркель
14:17 20.08.2021 (обновлено: 14:50 20.08.2021)
Путин назвал визит Меркель конструктивным
Президент России Путин: это визит не только прощальный, но и наполненный конструктивом
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве отметил, что есть много вопросов, которые требуют обсуждения в личном формате, и визит главы правительства ФРГ не только прощальный, но и деловой.
Переговоры президента РФ и канцлера ФРГ начались в Москве в 14.07.
"У нас много вопросов, которые требуют обсуждения и в личном формате, так что я уверен, это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный таким серьезным, деловым стержнем", - сказал Путин.