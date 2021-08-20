https://ria.ru/20210820/putin-1746542874.html

Путин назвал визит Меркель конструктивным

Путин назвал визит Меркель конструктивным - РИА Новости, 20.08.2021

Путин назвал визит Меркель конструктивным

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве отметил, что есть много вопросов, которые требуют обсуждения в личном... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T14:17

2021-08-20T14:17

2021-08-20T14:50

в мире

владимир путин

ангела меркель

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве отметил, что есть много вопросов, которые требуют обсуждения в личном формате, и визит главы правительства ФРГ не только прощальный, но и деловой.Переговоры президента РФ и канцлера ФРГ начались в Москве в 14.07."У нас много вопросов, которые требуют обсуждения и в личном формате, так что я уверен, это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный таким серьезным, деловым стержнем", - сказал Путин.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, владимир путин, ангела меркель