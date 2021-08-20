https://ria.ru/20210820/putin-1746541585.html

Путин назвал Германию одним из основных партнеров для России

Путин назвал Германию одним из основных партнеров для России - РИА Новости, 20.08.2021

Путин назвал Германию одним из основных партнеров для России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что ФРГ - один из основных партнеров для России. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T14:10

2021-08-20T14:10

2021-08-20T14:49

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что ФРГ - один из основных партнеров для России.Переговоры президента РФ и канцлера ФРГ начались в Москве в 14.07."Сейчас хотел бы отметить, что Федеративная Республика остается одним из основных партнеров для нас и в Европе, и в мире в целом", - заявил Путин во время встречи.Переговоры в узком составе проходят в зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. В беседе помимо Путина и Меркель принимают участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков. С германской стороны в переговорах участвуют статс-секретарь, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности ведомства канцлера ФРГ Ута Кристина Байнхофф.Меркель 20 августа приехала в Москву с визитом, который, по всей видимости, станет ее последней поездкой в Россию в этом статусе. В сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, в которых она не будет участвовать. После встречи с Путиным Меркель 22 августа посетит Киев. Среди вопросов, которые планируется обсудить в ходе визита, - экономика, энергетика, безопасность и актуальные международные проблемы.

https://ria.ru/20210820/otnosheniya-1746343937.html

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