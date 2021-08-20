https://ria.ru/20210820/putin-1746541585.html
Путин назвал Германию одним из основных партнеров для России
Путин назвал Германию одним из основных партнеров для России - РИА Новости, 20.08.2021
Путин назвал Германию одним из основных партнеров для России
Президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что ФРГ - один из основных партнеров для России. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T14:10
2021-08-20T14:10
2021-08-20T14:49
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что ФРГ - один из основных партнеров для России.Переговоры президента РФ и канцлера ФРГ начались в Москве в 14.07."Сейчас хотел бы отметить, что Федеративная Республика остается одним из основных партнеров для нас и в Европе, и в мире в целом", - заявил Путин во время встречи.Переговоры в узком составе проходят в зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. В беседе помимо Путина и Меркель принимают участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков. С германской стороны в переговорах участвуют статс-секретарь, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности ведомства канцлера ФРГ Ута Кристина Байнхофф.Меркель 20 августа приехала в Москву с визитом, который, по всей видимости, станет ее последней поездкой в Россию в этом статусе. В сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, в которых она не будет участвовать. После встречи с Путиным Меркель 22 августа посетит Киев. Среди вопросов, которые планируется обсудить в ходе визита, - экономика, энергетика, безопасность и актуальные международные проблемы.
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в мире, германия, владимир путин, ангела меркель, россия, европа, москва
14:10 20.08.2021 (обновлено: 14:49 20.08.2021)
Путин назвал Германию одним из основных партнеров для России
Президент Путин назвал Германию одним из основных партнеров для России
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель
заявил, что ФРГ - один из основных партнеров для России.
Переговоры президента РФ и канцлера ФРГ начались в Москве в 14.07.
"Сейчас хотел бы отметить, что Федеративная Республика остается одним из основных партнеров для нас и в Европе, и в мире в целом", - заявил Путин во время встречи.
Переговоры в узком составе проходят в зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. В беседе помимо Путина и Меркель принимают участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков. С германской стороны в переговорах участвуют статс-секретарь, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности ведомства канцлера ФРГ Ута Кристина Байнхофф.
Меркель 20 августа приехала в Москву с визитом, который, по всей видимости, станет ее последней поездкой в Россию в этом статусе. В сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, в которых она не будет участвовать. После встречи с Путиным Меркель 22 августа посетит Киев. Среди вопросов, которые планируется обсудить в ходе визита, - экономика, энергетика, безопасность и актуальные международные проблемы.