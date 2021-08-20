https://ria.ru/20210820/putin-1746541417.html

Путин и Меркель начали переговоры в Кремле

Путин и Меркель начали переговоры в Кремле - РИА Новости, 20.08.2021

Путин и Меркель начали переговоры в Кремле

В Кремле начались переговоры Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T14:09

2021-08-20T14:09

2021-08-20T14:56

политика

владимир путин

ангела меркель

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Кремле начались переговоры Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.В самом начале встречи российский лидер преподнес своей собеседнице букет цветов в бело-розовых тонах.Когда Путин обратился к Меркель с приветственным словом, в зале зазвучала мелодия телефонного звонка. Выяснилось, что канцлер, видимо, забыла выключить или перевести в беззвучный режим свой сотовый. Спохватившись, она достала телефон из кармана и отключила его. Путин никак не отреагировал на инцидент и продолжил свою речь.Как отметил российский президент на открытой для журналистов части встречи, на повестке дня у лидеров двух стран много вопросов, которые требуют личного обсуждения.В свою очередь, Меркель подтвердила, что это действительно прощальный визит. Она выразила надежду, что встреча пройдет в рабочей обстановке.Она добавила, что намерена обсудить торговые отношения России и ФРГ, вопросы гражданского общества, некоммерческих организаций.Как отмечали в Кремле, формат переговоров не предполагает подписания каких-либо документов.Глава правительства Германии, по всей видимости, в последний раз приехала в российскую столицу в этом статусе. В сентябре пройдут выборы в бундестаг, в которых Меркель участвовать не будет.

https://ria.ru/20210820/merkel-1746538895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, ангела меркель