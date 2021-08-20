https://ria.ru/20210820/putin-1746541417.html
Путин и Меркель начали переговоры в Кремле
Путин и Меркель начали переговоры в Кремле - РИА Новости, 20.08.2021
Путин и Меркель начали переговоры в Кремле
В Кремле начались переговоры Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T14:09
2021-08-20T14:09
2021-08-20T14:56
политика
владимир путин
ангела меркель
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Кремле начались переговоры Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.В самом начале встречи российский лидер преподнес своей собеседнице букет цветов в бело-розовых тонах.Когда Путин обратился к Меркель с приветственным словом, в зале зазвучала мелодия телефонного звонка. Выяснилось, что канцлер, видимо, забыла выключить или перевести в беззвучный режим свой сотовый. Спохватившись, она достала телефон из кармана и отключила его. Путин никак не отреагировал на инцидент и продолжил свою речь.Как отметил российский президент на открытой для журналистов части встречи, на повестке дня у лидеров двух стран много вопросов, которые требуют личного обсуждения.В свою очередь, Меркель подтвердила, что это действительно прощальный визит. Она выразила надежду, что встреча пройдет в рабочей обстановке.Она добавила, что намерена обсудить торговые отношения России и ФРГ, вопросы гражданского общества, некоммерческих организаций.Как отмечали в Кремле, формат переговоров не предполагает подписания каких-либо документов.Глава правительства Германии, по всей видимости, в последний раз приехала в российскую столицу в этом статусе. В сентябре пройдут выборы в бундестаг, в которых Меркель участвовать не будет.
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РИА Новости
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политика, владимир путин, ангела меркель
14:09 20.08.2021 (обновлено: 14:56 20.08.2021)
Путин и Меркель начали переговоры в Кремле
Президент России Путин и канцлер Германии Меркель начали переговоры в Кремле
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
В Кремле начались переговоры Владимира Путина
с канцлером ФРГ Ангелой Меркель
.
В самом начале встречи российский лидер преподнес своей собеседнице букет цветов в бело-розовых тонах.
Когда Путин обратился к Меркель с приветственным словом, в зале зазвучала мелодия телефонного звонка. Выяснилось, что канцлер, видимо, забыла выключить или перевести в беззвучный режим свой сотовый. Спохватившись, она достала телефон из кармана и отключила его. Путин никак не отреагировал на инцидент и продолжил свою речь.
Как отметил российский президент на открытой для журналистов части встречи, на повестке дня у лидеров двух стран много вопросов, которые требуют личного обсуждения.
"Так что я уверен, это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный таким серьезным, деловым стержнем", — добавил Путин.
В свою очередь, Меркель подтвердила, что это действительно прощальный визит. Она выразила надежду, что встреча пройдет в рабочей обстановке.
"Несмотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, что хорошо, что мы говорим друг с другом и мы намерены и дальше поддерживать контакт и говорить друг с другом. Как я уже сказала, нам есть о чем поговорить, двусторонние отношения, много вопросов международной повестки дня: прошедшая конференция по Ливии, конечно же, Афганистан", — подчеркнула канцлер.
Она добавила, что намерена обсудить торговые отношения России
и ФРГ, вопросы гражданского общества, некоммерческих организаций.
Как отмечали в Кремле, формат переговоров не предполагает подписания каких-либо документов.
Глава правительства Германии
, по всей видимости, в последний раз приехала в российскую столицу в этом статусе. В сентябре пройдут выборы в бундестаг, в которых Меркель участвовать не будет.