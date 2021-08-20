https://ria.ru/20210820/pozhar-1746558279.html

Прокуратура назвала причину лесного пожара в Марий Эл

Прокуратура назвала причину лесного пожара в Марий Эл - РИА Новости, 20.08.2021

Прокуратура назвала причину лесного пожара в Марий Эл

Причиной крупного лесного пожара, из-за которого в Марий Эл введен режим ЧС, по предварительным данным, стала сухая гроза, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T15:36

2021-08-20T15:36

2021-08-20T18:38

происшествия

республика марий эл

природные пожары в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Причиной крупного лесного пожара, из-за которого в Марий Эл введен режим ЧС, по предварительным данным, стала сухая гроза, сообщает прокуратура республики."Прокуратурой Республики Марий Эл организовано проведение надзорных мероприятий в связи с возникшим лесным пожаром. По предварительным данным, причиной пожара является сухая гроза... Вместе с тем, анализ причин лесных пожаров, произошедших на территории республики, свидетельствует о том, что более 50% их них возникли по вине граждан, в результате неосторожного обращения с огнем, незаконного разведения костров", - говорится в сообщении.Отмечается, что проверка соблюдения требований федерального законодательства в деятельности лесничества, арендатора лесного участка и иных уполномоченных органов проводится во взаимодействии с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой.По информации единой дежурно-диспетчерской службы Медведевского района, 18 августа возник лесной пожар, который не удается локализовать по настоящее время. Существует угроза его распространения на населенные пункты, примыкающие к лесным массивам и находящиеся в 5-километровой зоне от кромки горения. Также создается угроза перехода лесного пожара на территорию Звениговского района республики. Глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20210820/tornado-1746501101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Тушение лесного пожара в Марий Эл Природный пожар в Респулике Марий Эл локализован* На защите населённого пункта Сосновый Бор от лесного пожара работает группировка сил и средств ГУ МЧС России по Республике Марий Эл в составе 21 человека и 5 единиц техники. В настоящее время пожар находится в 3-километровой зоне от посёлка. В превентивных целях была проведена эвакуация проживающих и персонала санатория Сосновый бор в количестве 168 человек на 5 автобусах. Для защиты людей и домов была произведена опашка населенного пункта. Жители посёлка (около 300 человек) были подготовлены к эвакуации. Оперативные действия пожарно-спасательных подразделений позволили снять угрозу населённому пункту. В 17.00 пожар был локализован на площади 120 га. Координацию деятельности пожарно-спасательных подразделений осуществляют специалисты оперативного штаба, развёрнутого на базе Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл. 2021-08-20T15:36 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика марий эл, природные пожары в россии