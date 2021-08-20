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Прокуратура назвала причину лесного пожара в Марий Эл
Прокуратура назвала причину лесного пожара в Марий Эл - РИА Новости, 20.08.2021
Прокуратура назвала причину лесного пожара в Марий Эл
Причиной крупного лесного пожара, из-за которого в Марий Эл введен режим ЧС, по предварительным данным, стала сухая гроза, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T15:36
2021-08-20T18:38
происшествия
республика марий эл
природные пожары в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Причиной крупного лесного пожара, из-за которого в Марий Эл введен режим ЧС, по предварительным данным, стала сухая гроза, сообщает прокуратура республики."Прокуратурой Республики Марий Эл организовано проведение надзорных мероприятий в связи с возникшим лесным пожаром. По предварительным данным, причиной пожара является сухая гроза... Вместе с тем, анализ причин лесных пожаров, произошедших на территории республики, свидетельствует о том, что более 50% их них возникли по вине граждан, в результате неосторожного обращения с огнем, незаконного разведения костров", - говорится в сообщении.Отмечается, что проверка соблюдения требований федерального законодательства в деятельности лесничества, арендатора лесного участка и иных уполномоченных органов проводится во взаимодействии с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой.По информации единой дежурно-диспетчерской службы Медведевского района, 18 августа возник лесной пожар, который не удается локализовать по настоящее время. Существует угроза его распространения на населенные пункты, примыкающие к лесным массивам и находящиеся в 5-километровой зоне от кромки горения. Также создается угроза перехода лесного пожара на территорию Звениговского района республики. Глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации.
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Тушение лесного пожара в Марий Эл
Природный пожар в Респулике Марий Эл локализован* На защите населённого пункта Сосновый Бор от лесного пожара работает группировка сил и средств ГУ МЧС России по Республике Марий Эл в составе 21 человека и 5 единиц техники. В настоящее время пожар находится в 3-километровой зоне от посёлка. В превентивных целях была проведена эвакуация проживающих и персонала санатория Сосновый бор в количестве 168 человек на 5 автобусах. Для защиты людей и домов была произведена опашка населенного пункта. Жители посёлка (около 300 человек) были подготовлены к эвакуации. Оперативные действия пожарно-спасательных подразделений позволили снять угрозу населённому пункту. В 17.00 пожар был локализован на площади 120 га. Координацию деятельности пожарно-спасательных подразделений осуществляют специалисты оперативного штаба, развёрнутого на базе Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл.
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происшествия, республика марий эл, природные пожары в россии
15:36 20.08.2021 (обновлено: 18:38 20.08.2021)
 
Прокуратура назвала причину лесного пожара в Марий Эл

Прокуратура: причиной лесного пожара в Марий Эл, по предварительным данным, стала сухая гроза

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров в Марий Эл
Тушение лесных пожаров в Марий Эл - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Причиной крупного лесного пожара, из-за которого в Марий Эл введен режим ЧС, по предварительным данным, стала сухая гроза, сообщает прокуратура республики.
"Прокуратурой Республики Марий Эл организовано проведение надзорных мероприятий в связи с возникшим лесным пожаром. По предварительным данным, причиной пожара является сухая гроза... Вместе с тем, анализ причин лесных пожаров, произошедших на территории республики, свидетельствует о том, что более 50% их них возникли по вине граждан, в результате неосторожного обращения с огнем, незаконного разведения костров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка соблюдения требований федерального законодательства в деятельности лесничества, арендатора лесного участка и иных уполномоченных органов проводится во взаимодействии с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой.
По информации единой дежурно-диспетчерской службы Медведевского района, 18 августа возник лесной пожар, который не удается локализовать по настоящее время. Существует угроза его распространения на населенные пункты, примыкающие к лесным массивам и находящиеся в 5-километровой зоне от кромки горения. Также создается угроза перехода лесного пожара на территорию Звениговского района республики. Глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации.
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ПроисшествияРеспублика Марий ЭлПриродные пожары в России
 
 
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