Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210820/potok-1746638918.html
США ввели санкции против компаний и судов из-за "Северного потока — 2"
США ввели санкции против компаний и судов из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.08.2021
США ввели санкции против компаний и судов из-за "Северного потока — 2"
Вашингтон обновил санкционный список в отношении участников проекта российского газопровода "Северный поток — 2". Информация опубликована американским... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T23:15
2021-08-20T23:16
в мире
сша
северный поток — 2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577368528_0:272:3076:2002_1920x0_80_0_0_6d72827cedb89330048138363a1289c1.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Вашингтон обновил санкционный список в отношении участников проекта российского газопровода "Северный поток — 2". Информация опубликована американским министерством финансов.Новые ограничения коснутся страховой фирмы "Константа", компании "Нобилити" и двух судов снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко".Таким образом под санкциями CША из-за участия в строительстве трубопровода находятся 23 физических и юридических лица. При этом ограничения не затронули оператора проекта, Nord Stream 2 AG, и ее генерального директора Маттиаса Варнига.Ранее Джо Байден подписал указ "о принятии дополнительных мер в отношении определенных российских трубопроводов для экспорта энергоресурсов в случае чрезвычайной ситуации в стране". Отмечается, что документ нацелен на проекты, которые якобы ослабляют энергетическую безопасность Европы, в том числе Украины, а также "восточного фланга НАТО и ЕС"."Шантаж и реверанс конгрессу"Депутат и член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отметил, что введение ограничительных мер против российского газопровода просто показательная мера для партнеров США, а новые санкции никак не повлияют на проект трубопровода.С аналогичным мнением выступил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк."Остановить "Северный поток — 2" данным указом США не под силу, зато можно продемонстрировать готовность продолжать санкционную политику в отношении России. Очевидно, что нынешний глава Белого дома сделал определенный реверанс в сторону конгресса, где после встречи с президентом России на хозяина Овального кабинета ряд конгрессменов начали косо смотреть из-за отказа от санкций против российско-европейского газового проекта", — отметил он.Политик подчеркнул, что США демонстрируют "свой традиционный подход к вопросам международных отношений — шантаж и экономическое давление". "Надо отчетливо понимать, в первую очередь самой Европе, что внимание США к таким проектам, как "Северный поток — 2", не имеет ничего общего с вопросами энергетической безопасности Европы. Это проявление борьбы США за неконкурентное влияние на европейский рынок энергоресурсов", — заключил он.
https://ria.ru/20210820/gazoprovod-1746594792.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-08-20T23:15
true
PT1M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577368528_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_368628f11da4a1910bf9e0a7ec902792.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, северный поток — 2, россия
23:15 20.08.2021 (обновлено: 23:16 20.08.2021)
 
США ввели санкции против компаний и судов из-за "Северного потока — 2"

США ввели санкции против российских судов и компаний из-за "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГоловное судно снабжения "Иван Сидоренко"
Головное судно снабжения Иван Сидоренко - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Вашингтон обновил санкционный список в отношении участников проекта российского газопровода "Северный поток — 2". Информация опубликована американским министерством финансов.
Новые ограничения коснутся страховой фирмы "Константа", компании "Нобилити" и двух судов снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко".
Таким образом под санкциями CША из-за участия в строительстве трубопровода находятся 23 физических и юридических лица. При этом ограничения не затронули оператора проекта, Nord Stream 2 AG, и ее генерального директора Маттиаса Варнига.
Ранее Джо Байден подписал указ "о принятии дополнительных мер в отношении определенных российских трубопроводов для экспорта энергоресурсов в случае чрезвычайной ситуации в стране". Отмечается, что документ нацелен на проекты, которые якобы ослабляют энергетическую безопасность Европы, в том числе Украины, а также "восточного фланга НАТО и ЕС".
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 17:58
Путин рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"

"Шантаж и реверанс конгрессу"

Депутат и член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отметил, что введение ограничительных мер против российского газопровода просто показательная мера для партнеров США, а новые санкции никак не повлияют на проект трубопровода.
С аналогичным мнением выступил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"Остановить "Северный поток — 2" данным указом США не под силу, зато можно продемонстрировать готовность продолжать санкционную политику в отношении России. Очевидно, что нынешний глава Белого дома сделал определенный реверанс в сторону конгресса, где после встречи с президентом России на хозяина Овального кабинета ряд конгрессменов начали косо смотреть из-за отказа от санкций против российско-европейского газового проекта", — отметил он.
Политик подчеркнул, что США демонстрируют "свой традиционный подход к вопросам международных отношений — шантаж и экономическое давление".
"Надо отчетливо понимать, в первую очередь самой Европе, что внимание США к таким проектам, как "Северный поток — 2", не имеет ничего общего с вопросами энергетической безопасности Европы. Это проявление борьбы США за неконкурентное влияние на европейский рынок энергоресурсов", — заключил он.
 
В миреСШАСеверный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов
04:44В Конгресс США внесли проект резолюции об импичменте Байдену
04:10Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики
04:06Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией
03:37Байден назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории"
03:35СМИ: в Афганистане талибы избили британца и его жену
03:25В Роспотребнадзоре дали совет потерявшим аппетит после COVID-19
03:13Кинолог рассказал, что нельзя делать при виде бродячей собаки
03:13Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак
02:55В Словакии заявили, что президент страны не поедет на "Крымскую платформу"
02:41Опубликовано видео с найденной после четырех дней поисков девочкой
02:12Россиянам напомнили о "скрытых" налогах
02:10Биолог рассказал, когда смертность от COVID-19 пойдет вниз
01:41Полицейского, застрелившего ветерана ВВС в Капитолии, оправдали
01:24Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО
01:11Эксперт предупредил о "вредных" условиях кредитного договора
00:50В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным
00:36Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb
00:28В Смоленской области завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу
00:24В Москве завели дело на мужчину, ударившего соседа и сбившего его собаку
Лента новостейМолния