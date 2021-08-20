https://ria.ru/20210820/potok-1746638918.html

США ввели санкции против компаний и судов из-за "Северного потока — 2"

США ввели санкции против компаний и судов из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.08.2021

США ввели санкции против компаний и судов из-за "Северного потока — 2"

Вашингтон обновил санкционный список в отношении участников проекта российского газопровода "Северный поток — 2". Информация опубликована американским... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T23:15

2021-08-20T23:15

2021-08-20T23:16

в мире

сша

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Вашингтон обновил санкционный список в отношении участников проекта российского газопровода "Северный поток — 2". Информация опубликована американским министерством финансов.Новые ограничения коснутся страховой фирмы "Константа", компании "Нобилити" и двух судов снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко".Таким образом под санкциями CША из-за участия в строительстве трубопровода находятся 23 физических и юридических лица. При этом ограничения не затронули оператора проекта, Nord Stream 2 AG, и ее генерального директора Маттиаса Варнига.Ранее Джо Байден подписал указ "о принятии дополнительных мер в отношении определенных российских трубопроводов для экспорта энергоресурсов в случае чрезвычайной ситуации в стране". Отмечается, что документ нацелен на проекты, которые якобы ослабляют энергетическую безопасность Европы, в том числе Украины, а также "восточного фланга НАТО и ЕС"."Шантаж и реверанс конгрессу"Депутат и член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отметил, что введение ограничительных мер против российского газопровода просто показательная мера для партнеров США, а новые санкции никак не повлияют на проект трубопровода.С аналогичным мнением выступил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк."Остановить "Северный поток — 2" данным указом США не под силу, зато можно продемонстрировать готовность продолжать санкционную политику в отношении России. Очевидно, что нынешний глава Белого дома сделал определенный реверанс в сторону конгресса, где после встречи с президентом России на хозяина Овального кабинета ряд конгрессменов начали косо смотреть из-за отказа от санкций против российско-европейского газового проекта", — отметил он.Политик подчеркнул, что США демонстрируют "свой традиционный подход к вопросам международных отношений — шантаж и экономическое давление". "Надо отчетливо понимать, в первую очередь самой Европе, что внимание США к таким проектам, как "Северный поток — 2", не имеет ничего общего с вопросами энергетической безопасности Европы. Это проявление борьбы США за неконкурентное влияние на европейский рынок энергоресурсов", — заключил он.

https://ria.ru/20210820/gazoprovod-1746594792.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-08-20T23:15 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, сша, северный поток — 2, россия