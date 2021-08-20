23:15 20.08.2021 (обновлено: 23:16 20.08.2021)
США ввели санкции против компаний и судов из-за "Северного потока — 2"
США ввели санкции против российских судов и компаний из-за "Северного потока — 2"
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Вашингтон обновил санкционный список в отношении участников проекта российского газопровода "Северный поток — 2". Информация опубликована американским министерством финансов.
Новые ограничения коснутся страховой фирмы "Константа", компании "Нобилити" и двух судов снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко".
Таким образом под санкциями CША из-за участия в строительстве трубопровода находятся 23 физических и юридических лица. При этом ограничения не затронули оператора проекта, Nord Stream 2 AG, и ее генерального директора Маттиаса Варнига.
Ранее Джо Байден подписал указ "о принятии дополнительных мер в отношении определенных российских трубопроводов для экспорта энергоресурсов в случае чрезвычайной ситуации в стране". Отмечается, что документ нацелен на проекты, которые якобы ослабляют энергетическую безопасность Европы, в том числе Украины, а также "восточного фланга НАТО и ЕС".
"Шантаж и реверанс конгрессу"
Депутат и член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отметил, что введение ограничительных мер против российского газопровода просто показательная мера для партнеров США, а новые санкции никак не повлияют на проект трубопровода.
С аналогичным мнением выступил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"Остановить "Северный поток — 2" данным указом США не под силу, зато можно продемонстрировать готовность продолжать санкционную политику в отношении России. Очевидно, что нынешний глава Белого дома сделал определенный реверанс в сторону конгресса, где после встречи с президентом России на хозяина Овального кабинета ряд конгрессменов начали косо смотреть из-за отказа от санкций против российско-европейского газового проекта", — отметил он.
Политик подчеркнул, что США демонстрируют "свой традиционный подход к вопросам международных отношений — шантаж и экономическое давление".
"Надо отчетливо понимать, в первую очередь самой Европе, что внимание США к таким проектам, как "Северный поток — 2", не имеет ничего общего с вопросами энергетической безопасности Европы. Это проявление борьбы США за неконкурентное влияние на европейский рынок энергоресурсов", — заключил он.