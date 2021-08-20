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https://ria.ru/20210820/potok-1746569811.html
Немецкий бизнес оценил позицию Меркель по "Северному потоку — 2"
Немецкий бизнес оценил позицию Меркель по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 20.08.2021
Немецкий бизнес оценил позицию Меркель по "Северному потоку — 2"
Бизнес-ассоциация ФРГ приветствует обсуждение канцлером страны Ангелой Меркель реализации соглашения с США по "Северному потоку 2" в ходе визитов в Москву и... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T16:27
2021-08-20T16:27
в мире
ангела меркель
газпром
балтийское море
восточная европа
северный поток — 2
nord stream 2 ag
allseas
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БЕРЛИН, 20 авг - РИА Новости. Бизнес-ассоциация ФРГ приветствует обсуждение канцлером страны Ангелой Меркель реализации соглашения с США по "Северному потоку 2" в ходе визитов в Москву и Киев, заявил в пятницу глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес."Мы приветствуем тот факт, что в конце срока своих полномочий канцлер привела к разрядке конфликта с США по "Северному потоку 2" и во время своих визитов в Москву и Киев сделала главным приоритетом выполнение соответствующих договоренностей. Без России решение многих европейских и международных проблем нереально, независимо от того, относятся ли они к проблемам экологии, безопасности или экономики", - заявил Гермес."И "Северный поток 2", и мощности украинской газотранспортной сети необходимы для безопасного снабжения Европы энергией до окончательного отказа от ископаемого топлива в 2050 году. Таким образом, мы видим прочную бизнес-основу для продления российско-украинского соглашения о транзите газа после 2024 года. Постепенное включение водорода может быть частью планов на будущее. Целью должно быть превращение существующего энергетического партнерства с Россией и Украиной в климатическое партнерство. Найденный компромисс дает России и Украине долгосрочную перспективу и, следовательно, должен играть активную роль в его реализации", - добавил он.Восточный комитет немецкой экономики объединяет компании и предприятия ФРГ, которые работают в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их как можно скорее, но не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
https://ria.ru/20210820/potok-1746531566.html
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балтийское море
восточная европа
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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в мире, ангела меркель, газпром, балтийское море, восточная европа, северный поток — 2, nord stream 2 ag, allseas, россия
16:27 20.08.2021
 
Немецкий бизнес оценил позицию Меркель по "Северному потоку — 2"

Глава Восточного комитета немецкой экономики Гермес: ситуация с "Северным потоком — 2" разрядилась

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 20 авг - РИА Новости. Бизнес-ассоциация ФРГ приветствует обсуждение канцлером страны Ангелой Меркель реализации соглашения с США по "Северному потоку 2" в ходе визитов в Москву и Киев, заявил в пятницу глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес.
"Мы приветствуем тот факт, что в конце срока своих полномочий канцлер привела к разрядке конфликта с США по "Северному потоку 2" и во время своих визитов в Москву и Киев сделала главным приоритетом выполнение соответствующих договоренностей. Без России решение многих европейских и международных проблем нереально, независимо от того, относятся ли они к проблемам экологии, безопасности или экономики", - заявил Гермес.
"И "Северный поток 2", и мощности украинской газотранспортной сети необходимы для безопасного снабжения Европы энергией до окончательного отказа от ископаемого топлива в 2050 году. Таким образом, мы видим прочную бизнес-основу для продления российско-украинского соглашения о транзите газа после 2024 года. Постепенное включение водорода может быть частью планов на будущее. Целью должно быть превращение существующего энергетического партнерства с Россией и Украиной в климатическое партнерство. Найденный компромисс дает России и Украине долгосрочную перспективу и, следовательно, должен играть активную роль в его реализации", - добавил он.
Восточный комитет немецкой экономики объединяет компании и предприятия ФРГ, которые работают в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 13:25
На Украине создадут рабочую группу для борьбы с "Северным потоком — 2"
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их как можно скорее, но не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 11:38
Зеленский признался, что не рад сделке США и ФРГ по "Северному потоку — 2"
 
В миреАнгела МеркельГазпромБалтийское мореВосточная ЕвропаСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGAllseasРоссия
 
 
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