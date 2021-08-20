https://ria.ru/20210820/posolstvo-1746559650.html

Посольство России заявило о предоставлении сведений для захода в порт Сеуты

Посольство России заявило о предоставлении сведений для захода в порт Сеуты - РИА Новости, 20.08.2021

Посольство России заявило о предоставлении сведений для захода в порт Сеуты

Посольство РФ в Испании опровергло заявление МИД Испании о том, что российская сторона не предоставила необходимые документы для захода в порт Сеуты двух... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T15:45

2021-08-20T15:45

2021-08-20T16:16

в мире

москва

сеута

мид испании‎

тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155925/28/1559252825_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_75cc987d9de0affc042a5b8117ba9d4c.jpg

МАДРИД, 20 авг – РИА Новости. Посольство РФ в Испании опровергло заявление МИД Испании о том, что российская сторона не предоставила необходимые документы для захода в порт Сеуты двух военных кораблей, сообщили в диппредставительстве."Относительно планировавшегося захода российских военных кораблей "Вице-адмирал Кулаков" и "Алтай" в испанский порт Сеута сообщаем, что на запрос посольства о предоставлении такой возможности МИД Испании информировал, что для положительного решения этого вопроса нужно представить данные о пункте, куда проследуют корабли после захода в испанский порт Сеута. Необходимые сведения были оперативно предоставлены", - заявили в посольстве на соответствующий запрос РИА Новости.Ранее в МИД Испании заявили, что такие документы не были предоставлены. Там добавили, что как такового отказа в заходе кораблей не было, речь идет о непредоставлении документации – это общее правило для всех судов, которые заходят в этот порт.Ранее газета Pais написала, что МИД Испании не позволил российским военным кораблям совершить стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки. По данным издания, российская сторона запрашивала разрешение на 18-20 августа для большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и буксира "Алтай". Испанское Минобороны не видело никаких препятствий для выдачи документа, но МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода и в итоге отклонил заявку.В последний раз российские военные суда (ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" в сопровождении судна снабжения и буксира) заходили в порт Сеуты на дозаправку в ноябре 2018 года. До этого кораблей ВМФ России не было в Сеуте в течение двух лет - после того, как в октябре 2016 году три судна, в том числе авианосец "Адмирал Кузнецов", шедшие к берегам Сирии, отказались от захода в этот испанский порт. До этого испанский МИД в связи с имевшейся у него информацией о возможности, что эти корабли участвуют в поддержке военных действий в сирийском городе Алеппо, запросил разъяснения у посольства РФ в Мадриде.

https://radiosputnik.ria.ru/20210820/ispaniya-1746503275.html

москва

сеута

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, москва, сеута, мид испании‎, тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов", россия