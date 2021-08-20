Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210820/posolstvo-1746559650.html
Посольство России заявило о предоставлении сведений для захода в порт Сеуты
Посольство России заявило о предоставлении сведений для захода в порт Сеуты - РИА Новости, 20.08.2021
Посольство России заявило о предоставлении сведений для захода в порт Сеуты
Посольство РФ в Испании опровергло заявление МИД Испании о том, что российская сторона не предоставила необходимые документы для захода в порт Сеуты двух... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T15:45
2021-08-20T16:16
в мире
москва
сеута
мид испании‎
тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155925/28/1559252825_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_75cc987d9de0affc042a5b8117ba9d4c.jpg
МАДРИД, 20 авг – РИА Новости. Посольство РФ в Испании опровергло заявление МИД Испании о том, что российская сторона не предоставила необходимые документы для захода в порт Сеуты двух военных кораблей, сообщили в диппредставительстве."Относительно планировавшегося захода российских военных кораблей "Вице-адмирал Кулаков" и "Алтай" в испанский порт Сеута сообщаем, что на запрос посольства о предоставлении такой возможности МИД Испании информировал, что для положительного решения этого вопроса нужно представить данные о пункте, куда проследуют корабли после захода в испанский порт Сеута. Необходимые сведения были оперативно предоставлены", - заявили в посольстве на соответствующий запрос РИА Новости.Ранее в МИД Испании заявили, что такие документы не были предоставлены. Там добавили, что как такового отказа в заходе кораблей не было, речь идет о непредоставлении документации – это общее правило для всех судов, которые заходят в этот порт.Ранее газета Pais написала, что МИД Испании не позволил российским военным кораблям совершить стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки. По данным издания, российская сторона запрашивала разрешение на 18-20 августа для большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и буксира "Алтай". Испанское Минобороны не видело никаких препятствий для выдачи документа, но МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода и в итоге отклонил заявку.В последний раз российские военные суда (ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" в сопровождении судна снабжения и буксира) заходили в порт Сеуты на дозаправку в ноябре 2018 года. До этого кораблей ВМФ России не было в Сеуте в течение двух лет - после того, как в октябре 2016 году три судна, в том числе авианосец "Адмирал Кузнецов", шедшие к берегам Сирии, отказались от захода в этот испанский порт. До этого испанский МИД в связи с имевшейся у него информацией о возможности, что эти корабли участвуют в поддержке военных действий в сирийском городе Алеппо, запросил разъяснения у посольства РФ в Мадриде.
https://radiosputnik.ria.ru/20210820/ispaniya-1746503275.html
москва
сеута
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155925/28/1559252825_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_521cf38e369962d98cbcab2a9d1f1f63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, москва, сеута, мид испании‎, тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов", россия
15:45 20.08.2021 (обновлено: 16:16 20.08.2021)
 
Посольство России заявило о предоставлении сведений для захода в порт Сеуты

Посольство России заявило о предоставлении МИД Испании нужных данных для захода в порт Сеуты

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполнившего задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана.
Большой противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков во время встречи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполнившего задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана. - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МАДРИД, 20 авг – РИА Новости. Посольство РФ в Испании опровергло заявление МИД Испании о том, что российская сторона не предоставила необходимые документы для захода в порт Сеуты двух военных кораблей, сообщили в диппредставительстве.
"Относительно планировавшегося захода российских военных кораблей "Вице-адмирал Кулаков" и "Алтай" в испанский порт Сеута сообщаем, что на запрос посольства о предоставлении такой возможности МИД Испании информировал, что для положительного решения этого вопроса нужно представить данные о пункте, куда проследуют корабли после захода в испанский порт Сеута. Необходимые сведения были оперативно предоставлены", - заявили в посольстве на соответствующий запрос РИА Новости.
Побережье города Сеута, Испания - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 10:55Сказано в эфире
Почему Испания не пустила корабли ВМФ РФ в порт Сеуты? Мнение эксперта
Ранее в МИД Испании заявили, что такие документы не были предоставлены. Там добавили, что как такового отказа в заходе кораблей не было, речь идет о непредоставлении документации – это общее правило для всех судов, которые заходят в этот порт.
Ранее газета Pais написала, что МИД Испании не позволил российским военным кораблям совершить стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки. По данным издания, российская сторона запрашивала разрешение на 18-20 августа для большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и буксира "Алтай". Испанское Минобороны не видело никаких препятствий для выдачи документа, но МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода и в итоге отклонил заявку.
В последний раз российские военные суда (ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" в сопровождении судна снабжения и буксира) заходили в порт Сеуты на дозаправку в ноябре 2018 года. До этого кораблей ВМФ России не было в Сеуте в течение двух лет - после того, как в октябре 2016 году три судна, в том числе авианосец "Адмирал Кузнецов", шедшие к берегам Сирии, отказались от захода в этот испанский порт. До этого испанский МИД в связи с имевшейся у него информацией о возможности, что эти корабли участвуют в поддержке военных действий в сирийском городе Алеппо, запросил разъяснения у посольства РФ в Мадриде.
 
В миреМоскваСеутаМИД Испании‎Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов
04:44В Конгресс США внесли проект резолюции об импичменте Байдену
04:10Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики
04:06Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией
03:37Байден назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории"
03:35СМИ: в Афганистане талибы избили британца и его жену
03:25В Роспотребнадзоре дали совет потерявшим аппетит после COVID-19
03:13Кинолог рассказал, что нельзя делать при виде бродячей собаки
03:13Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак
02:55В Словакии заявили, что президент страны не поедет на "Крымскую платформу"
02:41Опубликовано видео с найденной после четырех дней поисков девочкой
02:12Россиянам напомнили о "скрытых" налогах
02:10Биолог рассказал, когда смертность от COVID-19 пойдет вниз
01:41Полицейского, застрелившего ветерана ВВС в Капитолии, оправдали
01:24Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО
01:11Эксперт предупредил о "вредных" условиях кредитного договора
00:50В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным
00:36Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb
00:28В Смоленской области завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу
00:24В Москве завели дело на мужчину, ударившего соседа и сбившего его собаку
Лента новостейМолния