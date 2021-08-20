https://ria.ru/20210820/popov-1746523650.html

Актер Роман Попов попал в больницу

Актер Роман Попов попал в больницу - РИА Новости, 20.08.2021

Актер Роман Попов попал в больницу

Актер Роман Попов сообщил, что его госпитализировали в Боткинскую больницу, причиной, по его словам, стало переутомление на съемочной площадке. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T12:41

2021-08-20T12:41

2021-08-20T12:41

шоубиз

кино и сериалы

роман попов (актер)

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Актер Роман Попов сообщил, что его госпитализировали в Боткинскую больницу, причиной, по его словам, стало переутомление на съемочной площадке.Роман Попов – российский комедийный актер и радиоведущий. Получил известность благодаря роли следователя Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки".

https://ria.ru/20210819/scherbakov-1746386472.html

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2021

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кино и сериалы, роман попов (актер), россия