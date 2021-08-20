https://ria.ru/20210820/popov-1746523650.html
Актер Роман Попов попал в больницу
Актер Роман Попов попал в больницу - РИА Новости, 20.08.2021
Актер Роман Попов попал в больницу
Актер Роман Попов сообщил, что его госпитализировали в Боткинскую больницу, причиной, по его словам, стало переутомление на съемочной площадке. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T12:41
2021-08-20T12:41
2021-08-20T12:41
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роман попов (актер)
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Актер Роман Попов сообщил, что его госпитализировали в Боткинскую больницу, причиной, по его словам, стало переутомление на съемочной площадке.Роман Попов – российский комедийный актер и радиоведущий. Получил известность благодаря роли следователя Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки".
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кино и сериалы, роман попов (актер), россия
Актер Роман Попов попал в больницу
Актера из сериала "Полицейский с Рублевки" Романа Попова госпитализировали в Боткинскую больницу