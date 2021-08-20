https://ria.ru/20210820/podzhogi-1746503948.html

В МВД объяснили низкую раскрываемость поджогов в России

В МВД объяснили низкую раскрываемость поджогов в России - РИА Новости, 20.08.2021

В МВД объяснили низкую раскрываемость поджогов в России

Невысокая раскрываемость преступлений, связанных с поджогами, обусловлена тем, что огонь, продукты термического разложения и средства пожаротушения зачастую... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T11:00

2021-08-20T11:00

2021-08-20T11:00

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Невысокая раскрываемость преступлений, связанных с поджогами, обусловлена тем, что огонь, продукты термического разложения и средства пожаротушения зачастую уничтожают следы преступлений, объяснил заместитель министра внутренних дел РФ Аркадий Гостев в статье "Все доказательства огонь не уничтожит" на сайте МВД Медиа.Он отметил, что в 2020 году зарегистрировано 9519 фактов умышленного уничтожения или повреждения имущества из хулиганских побуждений с помощью поджога, из них раскрыты лишь 21% (2011 случаев). В первом полугодии 2021 года количество подобных преступлений составило 3415, из них раскрыты 27% (918).Впрочем, согласно результатам исследований экспертно-криминалистического центра МВД РФ, возможность сохранения отпечатков пальцев на местах пожара все же есть - как минимум до температуры 950 градусов по Цельсию, сообщил Гостев. Коллективом экспертов-криминалистов даны рекомендации по обнаружению следов рук при загрязнении копотью и воздействии средствами пожаротушения."Любой сохранившийся после пожара предмет при правильном подходе к исследованию может оказаться ценным источником и носителем доказательственной информации, способствующей идентификации лица по следам папиллярных узоров", - подчеркнул Гостев.

https://ria.ru/20210803/prestuplenie-1744052225.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия