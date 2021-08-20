В МВД объяснили низкую раскрываемость поджогов в России
Замминистра МВД Аркадий Гостев: при поджогах огонь уничтожает следы преступлений
© Фото : Управление МВД России по Костромской областиРаботник ювелирного завода в Костромской облати подозревается в поджоге предприятия
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Невысокая раскрываемость преступлений, связанных с поджогами, обусловлена тем, что огонь, продукты термического разложения и средства пожаротушения зачастую уничтожают следы преступлений, объяснил заместитель министра внутренних дел РФ Аркадий Гостев в статье "Все доказательства огонь не уничтожит" на сайте МВД Медиа.
"Специфическая обстановка места происшествия часто искажает следовую картину и затрудняет поиск вещественных доказательств. Опасные факторы пожара (высокая температура окружающей среды, продукты термического разложения и прочее) и средства пожаротушения оказывают негативное влияние на сохранность и возможность исследования материальных следов, оставленных на месте происшествия, в том числе злоумышленниками. Этим во многом обусловлены невысокие результаты по раскрытию данных преступлений", - пишет Гостев.
Он отметил, что в 2020 году зарегистрировано 9519 фактов умышленного уничтожения или повреждения имущества из хулиганских побуждений с помощью поджога, из них раскрыты лишь 21% (2011 случаев). В первом полугодии 2021 года количество подобных преступлений составило 3415, из них раскрыты 27% (918).
Впрочем, согласно результатам исследований экспертно-криминалистического центра МВД РФ, возможность сохранения отпечатков пальцев на местах пожара все же есть - как минимум до температуры 950 градусов по Цельсию, сообщил Гостев. Коллективом экспертов-криминалистов даны рекомендации по обнаружению следов рук при загрязнении копотью и воздействии средствами пожаротушения.
"Любой сохранившийся после пожара предмет при правильном подходе к исследованию может оказаться ценным источником и носителем доказательственной информации, способствующей идентификации лица по следам папиллярных узоров", - подчеркнул Гостев.