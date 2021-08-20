"Набор слов". В Госдуме ответили на заявления Кулебы о "Крымской платформе"
Депутат Бальбек: заявление главы МИД Украины Кулебы о цели "Крымской платформы" — набор слов
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о санкционной цели "Крымской платформы", назвав заявление дипломата "набором слов, сказанных с апломбом".
Ранее Кулеба заявил, что "Крымская платформа" будет работать над устранением пробелов в санкционной политике в отношении РФ, при этом отмечая, что одними санкциями Киеву Крым вернуть не удастся.
"Набор слов, сказанных с апломбом. Цель - призрачная, методы - бесполезные, остаётся только надувать щеки и говорить избитые фразы. Много они добились санкциями и блокадами? - Ничего. Теперь приступили ко второму этапу: забалтыванию собственного бессилия. Тут и красивые слова, и суровые лица участников, и подписание документов, для которых уже заготовлены мусорные корзины, и драматургия на уровне театральных постановок: Крыму вновь быть украинским! Занавес. Аплодисменты зрителей, раскланиваются актёры, а затем режиссёр рассказывает свое творческое видение происходящего, что вовсе не означает реального отображения дел. Вот только российский зритель, посмотрев на этот спектакль, скажет только одну фразу: "Не верю!" - сказал Бальбек РИА Новости.
Саммит "Крымская платформа" пройдет в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Как ранее заявлял Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций, в том числе посол Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".