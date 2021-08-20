https://ria.ru/20210820/platforma-1746559773.html

"Набор слов". В Госдуме ответили на заявления Кулебы о "Крымской платформе"

"Набор слов". В Госдуме ответили на заявления Кулебы о "Крымской платформе" - РИА Новости, 20.08.2021

"Набор слов". В Госдуме ответили на заявления Кулебы о "Крымской платформе"

Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о санкционной цели "Крымской платформы", назвав заявление дипломата... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T15:45

2021-08-20T15:45

2021-08-20T15:45

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о санкционной цели "Крымской платформы", назвав заявление дипломата "набором слов, сказанных с апломбом".Ранее Кулеба заявил, что "Крымская платформа" будет работать над устранением пробелов в санкционной политике в отношении РФ, при этом отмечая, что одними санкциями Киеву Крым вернуть не удастся."Набор слов, сказанных с апломбом. Цель - призрачная, методы - бесполезные, остаётся только надувать щеки и говорить избитые фразы. Много они добились санкциями и блокадами? - Ничего. Теперь приступили ко второму этапу: забалтыванию собственного бессилия. Тут и красивые слова, и суровые лица участников, и подписание документов, для которых уже заготовлены мусорные корзины, и драматургия на уровне театральных постановок: Крыму вновь быть украинским! Занавес. Аплодисменты зрителей, раскланиваются актёры, а затем режиссёр рассказывает свое творческое видение происходящего, что вовсе не означает реального отображения дел. Вот только российский зритель, посмотрев на этот спектакль, скажет только одну фразу: "Не верю!" - сказал Бальбек РИА Новости.Саммит "Крымская платформа" пройдет в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Как ранее заявлял Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций, в том числе посол Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

https://ria.ru/20210820/most-1746516455.html

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в мире, украина, республика крым, госдума рф, мид украины, руслан бальбек, дмитрий кулеба, россия