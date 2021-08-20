12:39 20.08.2021 (обновлено: 12:40 20.08.2021)
На Украине назвали цель "Крымской платформы"
Глава МИД Украины Кулеба: "Крымская платформа" займется вопросом усиления санкций против России
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Крымская платформа" будет работать над устранением пробелов в санкционной политике в отношении РФ, при этом отмечая, что одними санкциями Киеву Крым вернуть не удастся.
Саммит "Крымская платформа" пройдет в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Как ранее заявлял Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций, в том числе посол Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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"С санкциями есть две проблемы, над решением которых будет работать "Крымская платформа" после того, как пройдет саммит. Первая проблема - пробелы в действующем санкционном режиме, когда удается кому-то что-то поставлять в Крым из того, что туда поставляться не должно. Вторая проблема - усиление санкций", - сказал Кулеба в интервью изданию "Новое время".
По его словам, государства не готовы сразу брать четкие обязательства по санкциям, но есть полное понимание того, что нужно устранять пробелы и быть готовыми усиливать санкции.
"Санкции - это важный элемент, но мы не вернем Крым исключительно благодаря санкционной политике. Санкции являются не инструментом, а элементом большой стратегии возвращения временно оккупированных территорий", - добавил Кулеба.
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