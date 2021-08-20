https://ria.ru/20210820/platforma-1746523236.html

На Украине назвали цель "Крымской платформы"

На Украине назвали цель "Крымской платформы" - РИА Новости, 20.08.2021

На Украине назвали цель "Крымской платформы"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Крымская платформа" будет работать над устранением пробелов в санкционной политике в отношении РФ,... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T12:39

2021-08-20T12:39

2021-08-20T12:40

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КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Крымская платформа" будет работать над устранением пробелов в санкционной политике в отношении РФ, при этом отмечая, что одними санкциями Киеву Крым вернуть не удастся.Саммит "Крымская платформа" пройдет в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Как ранее заявлял Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций, в том числе посол Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."С санкциями есть две проблемы, над решением которых будет работать "Крымская платформа" после того, как пройдет саммит. Первая проблема - пробелы в действующем санкционном режиме, когда удается кому-то что-то поставлять в Крым из того, что туда поставляться не должно. Вторая проблема - усиление санкций", - сказал Кулеба в интервью изданию "Новое время".По его словам, государства не готовы сразу брать четкие обязательства по санкциям, но есть полное понимание того, что нужно устранять пробелы и быть готовыми усиливать санкции."Санкции - это важный элемент, но мы не вернем Крым исключительно благодаря санкционной политике. Санкции являются не инструментом, а элементом большой стратегии возвращения временно оккупированных территорий", - добавил Кулеба.

https://ria.ru/20210812/krym-1745417888.html

https://ria.ru/20210818/krym-1746175430.html

украина

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в мире, украина, республика крым, мид украины, дмитрий кулеба, россия