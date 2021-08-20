Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210820/platforma-1746523236.html
На Украине назвали цель "Крымской платформы"
На Украине назвали цель "Крымской платформы" - РИА Новости, 20.08.2021
На Украине назвали цель "Крымской платформы"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Крымская платформа" будет работать над устранением пробелов в санкционной политике в отношении РФ,... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T12:39
2021-08-20T12:40
в мире
украина
республика крым
мид украины
дмитрий кулеба
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_7e5cb5dc34d6edeacfdc3ff5b0d8e86f.jpg
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Крымская платформа" будет работать над устранением пробелов в санкционной политике в отношении РФ, при этом отмечая, что одними санкциями Киеву Крым вернуть не удастся.Саммит "Крымская платформа" пройдет в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Как ранее заявлял Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций, в том числе посол Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."С санкциями есть две проблемы, над решением которых будет работать "Крымская платформа" после того, как пройдет саммит. Первая проблема - пробелы в действующем санкционном режиме, когда удается кому-то что-то поставлять в Крым из того, что туда поставляться не должно. Вторая проблема - усиление санкций", - сказал Кулеба в интервью изданию "Новое время".По его словам, государства не готовы сразу брать четкие обязательства по санкциям, но есть полное понимание того, что нужно устранять пробелы и быть готовыми усиливать санкции."Санкции - это важный элемент, но мы не вернем Крым исключительно благодаря санкционной политике. Санкции являются не инструментом, а элементом большой стратегии возвращения временно оккупированных территорий", - добавил Кулеба.
https://ria.ru/20210812/krym-1745417888.html
https://ria.ru/20210818/krym-1746175430.html
украина
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_cd26b646895df039d6f0bf3e0eaeeddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, республика крым, мид украины, дмитрий кулеба, россия
12:39 20.08.2021 (обновлено: 12:40 20.08.2021)
 
На Украине назвали цель "Крымской платформы"

Глава МИД Украины Кулеба: "Крымская платформа" займется вопросом усиления санкций против России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Крымская платформа" будет работать над устранением пробелов в санкционной политике в отношении РФ, при этом отмечая, что одними санкциями Киеву Крым вернуть не удастся.
Саммит "Крымская платформа" пройдет в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Как ранее заявлял Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций, в том числе посол Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 03:18
В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
"С санкциями есть две проблемы, над решением которых будет работать "Крымская платформа" после того, как пройдет саммит. Первая проблема - пробелы в действующем санкционном режиме, когда удается кому-то что-то поставлять в Крым из того, что туда поставляться не должно. Вторая проблема - усиление санкций", - сказал Кулеба в интервью изданию "Новое время".
По его словам, государства не готовы сразу брать четкие обязательства по санкциям, но есть полное понимание того, что нужно устранять пробелы и быть готовыми усиливать санкции.
"Санкции - это важный элемент, но мы не вернем Крым исключительно благодаря санкционной политике. Санкции являются не инструментом, а элементом большой стратегии возвращения временно оккупированных территорий", - добавил Кулеба.
Вид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 10:04
В Крыму назвали приглашение России на "Крымскую платформу" цирком
 
В миреУкраинаРеспублика КрымМИД УкраиныДмитрий КулебаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:56Британия добавила семь россиян в санкционный список по химоружию
14:54Пляжная зона на Koktebel Jazz Party в Крыму работать не будет
14:53В Минобороны рассказали о модернизации военкоматов
14:53В Австрии выявили первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса
14:52На директора, не пустившего ребенка-аутиста в аквапарк, завели дело
14:42В МИД возмутились обвинениями Японии в оккупации южных Курил
14:41В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай
14:41Путин вручил букет цветов Меркель перед началом переговоров
14:37"Белтелеком" сообщил о возможных проблемах с доступом к российским сайтам
14:36Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова"
14:36Суд отменил штраф пермской активистке, записавшей видеообращение к Путину
14:31Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным
14:30Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко
14:29В Госдуме назвали цель "Крымской платформы"
14:17Путин назвал визит Меркель конструктивным
14:15Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным
14:14Россия и Германия намерены говорить друг с другом, заявила Меркель
14:13Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Германией
14:10Путин назвал Германию одним из основных партнеров для России
14:09Путин и Меркель начали переговоры в Кремле
Лента новостейМолния