https://ria.ru/20210820/perm-1746499518.html

В Перми осудили наркодилера, выдававшего себя за участника операции ФСБ

В Перми осудили наркодилера, выдававшего себя за участника операции ФСБ - РИА Новости, 20.08.2021

В Перми осудили наркодилера, выдававшего себя за участника операции ФСБ

В Перми 47-летний наркодилер, выдававший себя за участника спецоперации ФСБ по разоблачению коррумпированных полицейских, получил 13 лет колонии особого режима, РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T10:32

2021-08-20T10:32

2021-08-20T10:34

происшествия

пермский край

пермь

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Перми 47-летний наркодилер, выдававший себя за участника спецоперации ФСБ по разоблачению коррумпированных полицейских, получил 13 лет колонии особого режима, сообщили в пресс-служба ГУМВД России по Пермскому краю.Мужчину задержали наркополицейские прошлым летом: в его авто нашли около 4 килограммов разных наркотиков. По версии оперативников, он назначил встречу с клиентом в кафе в Перми, чтобы сбыть запрещенные вещества, но этому помешали силовики."Сам задержанный выдвинул свою версию произошедшего. Он утверждал, что был завербован сотрудниками ФСБ и участвовал в спецоперации по разоблачению коррумпированных полицейских. С его слов, запрещённые вещества по указанию спецслужб он должен был сбыть самим оперативникам наркоконтроля", - говорится в сообщении пресс-службы.Информацию проверили сотрудники Следственного комитета, допросили местных сотрудников ФСБ - версия злоумышленника "не нашла своего подтверждения". Известно также, что мужчина судим за убийство и мошенничество в особо крупном размере."Суд признал 47-летнего пермяка виновным. Дилера приговорили к 13 годам колонии особого режима и штрафу в размере 250 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу. Осужденный и его адвокат подали апелляционную жалобу", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210409/proisshestviya-1727523271.html

https://ria.ru/20210121/blogery-1594077399.html

пермский край

пермь

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происшествия, пермский край, пермь, министерство внутренних дел рф (мвд россии)