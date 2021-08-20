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Меркель призвала не дать зайти переговорам в минском формате в тупик

Меркель призвала не дать зайти переговорам в минском формате в тупик - РИА Новости, 20.08.2021

Меркель призвала не дать зайти переговорам в минском формате в тупик

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нельзя дать зайти в тупик переговорам по Украине в "нормандском формате" и в формате трехсторонней контактной... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:56

2021-08-20T17:56

2021-08-20T18:20

в мире

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донбасс

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нельзя дать зайти в тупик переговорам по Украине в "нормандском формате" и в формате трехсторонней контактной группы."Касательно минских соглашений мы не достигли тех целей, которые хотели достигнуть. Это тот формат, который у нас есть, включая трехстороннюю контактную группу. Прогресс не такой, каким бы я хотела его видеть, если мы найдем повестку дня, мы можем согласовать высокопоставленные встречи и переговоры, но нам нужно знать, о чем говорить. Я буду выступать в ходе своего визита на Украину за нахождение такой повестки дня, потому что любой маленький прогресс может оказаться решающим", - заявила Меркель по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным."Это очень амбициозная цель и амбициозная задача. Я рекомендую все-таки этот формат, хотя он и затянулся дольше, чем мы хотели бы, нужно все-таки не давать ему зайти в тупик", - добавила Меркель.

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в мире, украина, минск, германия, владимир путин, ангела меркель, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия