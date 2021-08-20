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Путин и Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии - РИА Новости, 20.08.2021

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель во время переговоров затронула тему Белоруссии, и отметил, что, по его мнению, ситуацию РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:33

2021-08-20T17:33

2021-08-20T17:45

белоруссия

владимир путин

ангела меркель

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель во время переговоров затронула тему Белоруссии, и отметил, что, по его мнению, ситуацию в этой стране могут решить только сами белорусы.Переговоры Путина и Меркель прошли в пятницу в Москве."Конечно, речь шла и о положении дел вокруг Белоруссии. Госпожа канцлер затронула и эту тему. Считаем, что противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами, без внешнего вмешательства", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.

белоруссия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, владимир путин, ангела меркель