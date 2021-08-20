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Пентагон заявил о присутствии ИГИЛ* в Афганистане

Пентагон заявил о присутствии ИГИЛ* в Афганистане - РИА Новости, 20.08.2021

Пентагон заявил о присутствии ИГИЛ* в Афганистане

Боевики международных террористических организаций "Аль-Каида"* и "Исламское государство"* присутствуют в Афганистане, но их численность не столь велика, чтобы... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T22:31

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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Боевики международных террористических организаций "Аль-Каида"* и "Исламское государство"* присутствуют в Афганистане, но их численность не столь велика, чтобы представлять серьезную угрозу для США, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Мы знаем, что "Аль-Каида"*, как и ИГ*, присутствуют в Афганистане... Мы не считаем, что их численность запредельно высока, но конкретными цифрами не располагаем", - сказал он на брифинге."Мы не думаем, что их присутствие достаточно велико, чтобы представлять угрозу для территории нашей страны, какая была по состоянию на 11 сентября 20 лет назад", - добавил Кирби.* Террористические организации, запрещенные в России

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-20T22:31 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, сша, министерство обороны сша