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Пентагон заявил о присутствии ИГИЛ* в Афганистане
Пентагон заявил о присутствии ИГИЛ* в Афганистане - РИА Новости, 20.08.2021
Пентагон заявил о присутствии ИГИЛ* в Афганистане
Боевики международных террористических организаций "Аль-Каида"* и "Исламское государство"* присутствуют в Афганистане, но их численность не столь велика, чтобы... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T22:31
2021-08-20T22:31
2021-08-20T22:47
в мире
афганистан
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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Боевики международных террористических организаций "Аль-Каида"* и "Исламское государство"* присутствуют в Афганистане, но их численность не столь велика, чтобы представлять серьезную угрозу для США, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Мы знаем, что "Аль-Каида"*, как и ИГ*, присутствуют в Афганистане... Мы не считаем, что их численность запредельно высока, но конкретными цифрами не располагаем", - сказал он на брифинге."Мы не думаем, что их присутствие достаточно велико, чтобы представлять угрозу для территории нашей страны, какая была по состоянию на 11 сентября 20 лет назад", - добавил Кирби.* Террористические организации, запрещенные в России
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-20T22:31
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, афганистан, сша, министерство обороны сша
22:31 20.08.2021 (обновлено: 22:47 20.08.2021)
Пентагон заявил о присутствии ИГИЛ* в Афганистане
Пресс-секретарь Пентагона Кирби: террористы "Аль-Каиды"* и ИГИЛ* присутствуют в Афганистане
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости.
Боевики международных террористических организаций "Аль-Каида"* и "Исламское государство"* присутствуют в Афганистане
, но их численность не столь велика, чтобы представлять серьезную угрозу для США
, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби
.
"Мы знаем, что "Аль-Каида"*, как и ИГ*, присутствуют в Афганистане... Мы не считаем, что их численность запредельно высока, но конкретными цифрами не располагаем", - сказал он на брифинге.
"Мы не думаем, что их присутствие достаточно велико, чтобы представлять угрозу для территории нашей страны, какая была по состоянию на 11 сентября 20 лет назад", - добавил Кирби.
* Террористические организации, запрещенные в России