Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210820/pamfilova-1746506182.html
Памфилова ответила на слова Зюганова о "преступниках" в ЦИК
Памфилова ответила на слова Зюганова о "преступниках" в ЦИК - РИА Новости, 20.08.2021
Памфилова ответила на слова Зюганова о "преступниках" в ЦИК
Председатель ЦИК Элла Памфилова считает оскорбительным и нечестным заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который назвал членов избирательной комиссии... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:12
2021-08-20T11:12
политика
генеральная прокуратура рф
госдума рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744493831_0:300:2880:1920_1920x0_80_0_0_af62564bdf81241e8be0068e3709f51b.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова считает оскорбительным и нечестным заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который назвал членов избирательной комиссии "преступниками", но в суд Центризбирком подавать не будет.Ранее в СМИ появилась информация, что Зюганов назвал членов избирательной комиссии "преступниками".Апелляционная коллегия Верховного суда РФ ранее отклонила жалобу Компартии на исключение Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму. Теперь решение вступило в законную силу."Ну, имиджевые или репутационные потери несут они (КПРФ – ред.). Я не имею права критиковать их, поскольку я председатель ЦИК", - добавила она.В своей жалобе коммунисты указывали, что у Грудинина нет зарубежных активов, а документы, свидетельствующие об обратном, получены с нарушением установленного порядка и ссылаться на них нельзя. Представители ЦИК, в свою очередь, настаивали, что Грудинин продолжает владеть акциями компании, зарегистрированной в Белизе. По их данным, компания сначала была ликвидирована, но затем восстановлена.Верховный суд России 9 августа отклонил жалобу Компартии на отказ ЦИК допустить к парламентским выборам директора подмосковного ЗАО "Совхоз имени Ленина" Грудинина, который изначально шел под третьим номером в федеральной части списка КПРФ. Партия опротестовала это решение.Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин действительно продолжает владеть 16,6 тысячами акций Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. В итоге Центризбирком зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина по указанным выше основаниям.Компартия подала жалобу в Верховный суд, заявив, что решение Центризбиркома считает "необоснованным и незаконным", нарушающим ее право на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом.В жалобе КПРФ отмечалось, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ". Отмечается, что прокуратурой сведения получены от компании "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала.В партии подчеркивают, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.
https://ria.ru/20210818/zyuganov-1746144911.html
https://ria.ru/20210809/vybory-1745016976.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744493831_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_118249694567851ab96589b4b75a3eff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, генеральная прокуратура рф, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
11:12 20.08.2021
 
Памфилова ответила на слова Зюганова о "преступниках" в ЦИК

Глава ЦИК Памфилова назвала слова Зюганова о "преступниках" в избирательной комиссии оскорбительными

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова считает оскорбительным и нечестным заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который назвал членов избирательной комиссии "преступниками", но в суд Центризбирком подавать не будет.
Ранее в СМИ появилась информация, что Зюганов назвал членов избирательной комиссии "преступниками".
Апелляционная коллегия Верховного суда РФ ранее отклонила жалобу Компартии на исключение Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму. Теперь решение вступило в законную силу.

"Заявления (Зюганова - ред.) оскорбительные и нечестные, поэтому это их проблема. Это тянет на суд, но у нас принципиальная позиция: мы в суд не подаем ни на кого. Вот и все", - сказала Памфилова в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос о том, считает ли она заявление лидера КПРФ в адрес членов избирательной комиссии оскорбительным и несет ли оно какие-то имиджевые и репутационные потери.

"Ну, имиджевые или репутационные потери несут они (КПРФ – ред.). Я не имею права критиковать их, поскольку я председатель ЦИК", - добавила она.
В своей жалобе коммунисты указывали, что у Грудинина нет зарубежных активов, а документы, свидетельствующие об обратном, получены с нарушением установленного порядка и ссылаться на них нельзя. Представители ЦИК, в свою очередь, настаивали, что Грудинин продолжает владеть акциями компании, зарегистрированной в Белизе. По их данным, компания сначала была ликвидирована, но затем восстановлена.
Глава фракции политической партии Коммунистическая партия РФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 08:00
Зюганов пытается спасти Грудинина от жены
Верховный суд России 9 августа отклонил жалобу Компартии на отказ ЦИК допустить к парламентским выборам директора подмосковного ЗАО "Совхоз имени Ленина" Грудинина, который изначально шел под третьим номером в федеральной части списка КПРФ. Партия опротестовала это решение.
Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин действительно продолжает владеть 16,6 тысячами акций Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. В итоге Центризбирком зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина по указанным выше основаниям.
Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов выступает на ХVIII Съезде КПРФ в Московской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 12:00
Зюганов сравнил отстранение Грудинина от выборов с расстрелом Белого дома
Компартия подала жалобу в Верховный суд, заявив, что решение Центризбиркома считает "необоснованным и незаконным", нарушающим ее право на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом.
В жалобе КПРФ отмечалось, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ". Отмечается, что прокуратурой сведения получены от компании "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала.
В партии подчеркивают, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
ПолитикаГенеральная прокуратура РФГосдума РФВыборы в Государственную думуЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:56Британия добавила семь россиян в санкционный список по химоружию
14:54Пляжная зона на Koktebel Jazz Party в Крыму работать не будет
14:53В Минобороны рассказали о модернизации военкоматов
14:53В Австрии выявили первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса
14:52На директора, не пустившего ребенка-аутиста в аквапарк, завели дело
14:42В МИД возмутились обвинениями Японии в оккупации южных Курил
14:41В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай
14:41Путин вручил букет цветов Меркель перед началом переговоров
14:37"Белтелеком" сообщил о возможных проблемах с доступом к российским сайтам
14:36Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова"
14:36Суд отменил штраф пермской активистке, записавшей видеообращение к Путину
14:31Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным
14:30Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко
14:29В Госдуме назвали цель "Крымской платформы"
14:17Путин назвал визит Меркель конструктивным
14:15Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным
14:14Россия и Германия намерены говорить друг с другом, заявила Меркель
14:13Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Германией
14:10Путин назвал Германию одним из основных партнеров для России
14:09Путин и Меркель начали переговоры в Кремле
Лента новостейМолния