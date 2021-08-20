Памфилова ответила на слова Зюганова о "преступниках" в ЦИК
Глава ЦИК Памфилова назвала слова Зюганова о "преступниках" в избирательной комиссии оскорбительными
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова считает оскорбительным и нечестным заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который назвал членов избирательной комиссии "преступниками", но в суд Центризбирком подавать не будет.
Ранее в СМИ появилась информация, что Зюганов назвал членов избирательной комиссии "преступниками".
Апелляционная коллегия Верховного суда РФ ранее отклонила жалобу Компартии на исключение Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму. Теперь решение вступило в законную силу.
"Заявления (Зюганова - ред.) оскорбительные и нечестные, поэтому это их проблема. Это тянет на суд, но у нас принципиальная позиция: мы в суд не подаем ни на кого. Вот и все", - сказала Памфилова в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос о том, считает ли она заявление лидера КПРФ в адрес членов избирательной комиссии оскорбительным и несет ли оно какие-то имиджевые и репутационные потери.
"Ну, имиджевые или репутационные потери несут они (КПРФ – ред.). Я не имею права критиковать их, поскольку я председатель ЦИК", - добавила она.
В своей жалобе коммунисты указывали, что у Грудинина нет зарубежных активов, а документы, свидетельствующие об обратном, получены с нарушением установленного порядка и ссылаться на них нельзя. Представители ЦИК, в свою очередь, настаивали, что Грудинин продолжает владеть акциями компании, зарегистрированной в Белизе. По их данным, компания сначала была ликвидирована, но затем восстановлена.
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Верховный суд России 9 августа отклонил жалобу Компартии на отказ ЦИК допустить к парламентским выборам директора подмосковного ЗАО "Совхоз имени Ленина" Грудинина, который изначально шел под третьим номером в федеральной части списка КПРФ. Партия опротестовала это решение.
Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин действительно продолжает владеть 16,6 тысячами акций Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. В итоге Центризбирком зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина по указанным выше основаниям.
Компартия подала жалобу в Верховный суд, заявив, что решение Центризбиркома считает "необоснованным и незаконным", нарушающим ее право на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом.
В жалобе КПРФ отмечалось, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ". Отмечается, что прокуратурой сведения получены от компании "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала.
В партии подчеркивают, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.