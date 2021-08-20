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В Тольятти семь детей попали в больницу после отравления в бассейне
В Тольятти семь детей попали в больницу после отравления в бассейне - РИА Новости, 20.08.2021
В Тольятти семь детей попали в больницу после отравления в бассейне
Семеро детей госпитализированы после отравления в бассейне в Тольятти, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:31
2021-08-20T11:31
происшествия
тольятти
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САМАРА, 20 авг - РИА Новости. Семеро детей госпитализированы после отравления в бассейне в Тольятти, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По данным ведомства, 19 августа семеро детей в возрасте от 7 до 14 лет были госпитализированы с жалобами на ухудшение состояния здоровья после посещения бассейна на праздновании дня рождения. По информации прокуратуры, бассейн находился в одном из оздоровительных комплексов Тольятти. По предварительным данным СУСК, причиной стало ингаляционное отравление неизвестным веществом. Сейчас состояние здоровья детей расценивается как удовлетворительное, их готовят к выписке."По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления СК РФ по Самарской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.Прокуратурой Автозаводского района Тольятти организована проверка соблюдения требований законодательства должностными лицами оздоровительного комплекса при оказании услуг.
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происшествия, тольятти, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:31 20.08.2021
 
В Тольятти семь детей попали в больницу после отравления в бассейне

В Тольятти семь детей попали в больницу после отравления в бассейне, следователи начали проверку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САМАРА, 20 авг - РИА Новости. Семеро детей госпитализированы после отравления в бассейне в Тольятти, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
По данным ведомства, 19 августа семеро детей в возрасте от 7 до 14 лет были госпитализированы с жалобами на ухудшение состояния здоровья после посещения бассейна на праздновании дня рождения. По информации прокуратуры, бассейн находился в одном из оздоровительных комплексов Тольятти. По предварительным данным СУСК, причиной стало ингаляционное отравление неизвестным веществом. Сейчас состояние здоровья детей расценивается как удовлетворительное, их готовят к выписке.
"По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления СК РФ по Самарской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Прокуратурой Автозаводского района Тольятти организована проверка соблюдения требований законодательства должностными лицами оздоровительного комплекса при оказании услуг.
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ПроисшествияТольяттиСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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