21:54 20.08.2021 (обновлено: 22:23 20.08.2021)
Пуск ракеты "Союз" с британскими спутниками OneWeb перенесли на сутки
Пуск ракеты "Союз" с британскими спутниками OneWeb отложили по просьбе заказчика
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Пуск ракеты "Союз" с британскими спутниками OneWeb отложили, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"На Байконуре перенос пуска ракеты космического назначения на сутки по просьбе иностранного заказчика из-за неготовности его наземных средств измерений", — написал он в Telegram-канале.
Как уточнили в пресс-службе госкорпорации, ракета-носитель, разгонный блок и космические аппараты находятся в стабильном и безопасном состоянии, стартовый комплекс приводят в исходное состояние.
Это второй перенос запуска "Союза-2.1б" с 34 спутниками OneWeb с Байконура. Накануне старт отложили из-за сбоя в работе наземного оборудования.
Сейчас на орбите находится 254 аппарата OneWeb. Компания собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
Контракт на 21 пуск "Союзов" с космодромов Байконур, Восточный и Куру подписали в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных стартов сократили до 19. Выполнены восемь: два с Байконура, пять с Восточного и один с Куру.