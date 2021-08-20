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Пуск ракеты "Союз" с британскими спутниками OneWeb перенесли на сутки
Пуск ракеты "Союз" с британскими спутниками OneWeb перенесли на сутки - РИА Новости, 20.08.2021
Пуск ракеты "Союз" с британскими спутниками OneWeb перенесли на сутки
Пуск ракеты "Союз" с британскими спутниками OneWeb отложили, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T21:54
2021-08-20T22:23
байконур (город)
космос - риа наука
oneweb
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Пуск ракеты "Союз" с британскими спутниками OneWeb отложили, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Как уточнили в пресс-службе госкорпорации, ракета-носитель, разгонный блок и космические аппараты находятся в стабильном и безопасном состоянии, стартовый комплекс приводят в исходное состояние.Это второй перенос запуска "Союза-2.1б" с 34 спутниками OneWeb с Байконура. Накануне старт отложили из-за сбоя в работе наземного оборудования.Сейчас на орбите находится 254 аппарата OneWeb. Компания собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.Контракт на 21 пуск "Союзов" с космодромов Байконур, Восточный и Куру подписали в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных стартов сократили до 19. Выполнены восемь: два с Байконура, пять с Восточного и один с Куру.
https://ria.ru/20210820/luna-1746595336.html
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байконур (город), космос - риа наука, oneweb
21:54 20.08.2021 (обновлено: 22:23 20.08.2021)
 
Пуск ракеты "Союз" с британскими спутниками OneWeb перенесли на сутки

Пуск ракеты "Союз" с британскими спутниками OneWeb отложили по просьбе заказчика

© РИА Новости / пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкКосмодром Байконур.
Космодром Байконур. - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Пуск ракеты "Союз" с британскими спутниками OneWeb отложили, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"На Байконуре перенос пуска ракеты космического назначения на сутки по просьбе иностранного заказчика из-за неготовности его наземных средств измерений", — написал он в Telegram-канале.
Как уточнили в пресс-службе госкорпорации, ракета-носитель, разгонный блок и космические аппараты находятся в стабильном и безопасном состоянии, стартовый комплекс приводят в исходное состояние.
Это второй перенос запуска "Союза-2.1б" с 34 спутниками OneWeb с Байконура. Накануне старт отложили из-за сбоя в работе наземного оборудования.
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Контракт на 21 пуск "Союзов" с космодромов Байконур, Восточный и Куру подписали в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных стартов сократили до 19. Выполнены восемь: два с Байконура, пять с Восточного и один с Куру.
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