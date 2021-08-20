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Тверская область
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Игорь Руденя поблагодарил тверских олимпийцев
Игорь Руденя поблагодарил тверских олимпийцев - РИА Новости, 20.08.2021
Игорь Руденя поблагодарил тверских олимпийцев
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу на встрече со спортсменами, которые представляли Верхневолжье на Олимпиаде в Токио, поблагодарил их за... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T18:00
2021-08-20T18:00
тверская область
спорт
олимпийские игры
токио
тверская область
дарья клишина
игорь руденя
россия
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ТВЕРЬ, 20 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу на встрече со спортсменами, которые представляли Верхневолжье на Олимпиаде в Токио, поблагодарил их за успешное выступление, сообщает пресс-служба регионального правительства.С главой региона встретились серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России по гребному спорту Василиса Степанова, мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ Александр Сергеев, заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике Дарья Клишина и заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ Артем Кузахметов.Василиса Степанова завоевала вторую в истории Тверской области олимпийскую награду в академической гребле спустя 45 лет после Олимпиады в Монреале, где Дмитрий Бехтерев в составе экипажа двойки-распашной с рулевым завоевал серебро, первое для нашей страны в академической гребле.Особые слова благодарности Руденя адресовал тренерам за вклад в подготовку спортсменов международного уровня.Сегодня в составы сборных команд России входят более 200 представителей Тверской области, отметили в пресс-службе.
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спорт, олимпийские игры, токио, тверская область, дарья клишина, игорь руденя, россия
18:00 20.08.2021
 

Игорь Руденя поблагодарил тверских олимпийцев

© Фото : Правительство Тверской областиИгорь Руденя провел встречу с тверскими спортсменами-олимпийцами
Игорь Руденя провел встречу с тверскими спортсменами-олимпийцами - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Фото : Правительство Тверской области
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ТВЕРЬ, 20 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу на встрече со спортсменами, которые представляли Верхневолжье на Олимпиаде в Токио, поблагодарил их за успешное выступление, сообщает пресс-служба регионального правительства.
С главой региона встретились серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России по гребному спорту Василиса Степанова, мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ Александр Сергеев, заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике Дарья Клишина и заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ Артем Кузахметов.
"Хочу ещё раз поблагодарить вас от имени жителей Верхневолжья за успешное выступление на Олимпиаде. Мы все за вас болели, вы – молодцы! Будем следить за вашими выступлениями на следующих Олимпиадах и международных соревнованиях", – сказал Руденя.
Василиса Степанова завоевала вторую в истории Тверской области олимпийскую награду в академической гребле спустя 45 лет после Олимпиады в Монреале, где Дмитрий Бехтерев в составе экипажа двойки-распашной с рулевым завоевал серебро, первое для нашей страны в академической гребле.
"Я шла к медали 16 лет. Это колоссальный труд, и победа далась всей нашей команде очень тяжело. И я считаю, что это медаль не только моя лично, но всех, кто со мной работал. Мы всегда чувствовали поддержку болельщиков. Спасибо всем большое! Большая честь для меня – получить государственную награду, это очень ценно", - сказала Степанова.
Особые слова благодарности Руденя адресовал тренерам за вклад в подготовку спортсменов международного уровня.
Сегодня в составы сборных команд России входят более 200 представителей Тверской области, отметили в пресс-службе.
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Тверская областьСпортОлимпийские игрыТокиоТверская областьДарья КлишинаИгорь РуденяРоссия
 
 
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