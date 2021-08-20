https://ria.ru/20210820/olimpiytsy-1746593758.html

Игорь Руденя поблагодарил тверских олимпийцев

Игорь Руденя поблагодарил тверских олимпийцев - РИА Новости, 20.08.2021

Игорь Руденя поблагодарил тверских олимпийцев

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу на встрече со спортсменами, которые представляли Верхневолжье на Олимпиаде в Токио, поблагодарил их за... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T18:00

2021-08-20T18:00

2021-08-20T18:00

тверская область

спорт

олимпийские игры

токио

тверская область

дарья клишина

игорь руденя

россия

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ТВЕРЬ, 20 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу на встрече со спортсменами, которые представляли Верхневолжье на Олимпиаде в Токио, поблагодарил их за успешное выступление, сообщает пресс-служба регионального правительства.С главой региона встретились серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России по гребному спорту Василиса Степанова, мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ Александр Сергеев, заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике Дарья Клишина и заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ Артем Кузахметов.Василиса Степанова завоевала вторую в истории Тверской области олимпийскую награду в академической гребле спустя 45 лет после Олимпиады в Монреале, где Дмитрий Бехтерев в составе экипажа двойки-распашной с рулевым завоевал серебро, первое для нашей страны в академической гребле.Особые слова благодарности Руденя адресовал тренерам за вклад в подготовку спортсменов международного уровня.Сегодня в составы сборных команд России входят более 200 представителей Тверской области, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210624/dobrovoltsy-1738501900.html

токио

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спорт, олимпийские игры, токио, тверская область, дарья клишина, игорь руденя, россия